கோவளம் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு - விசாரணையை தொடங்கிய வண்டலூர் மகளிர் காவல்துறை
கேரளம் மாநிலம் கோவளத்தில் உள்ள ஸ்பாக்களில் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வழக்கில் இதுவரை ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 24, 2026 at 10:22 AM IST
சென்னை: கேரள மாநிலம் கோவளம் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில், வண்டலூர் அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் கேரளாவில் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.
ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுமி தனது பெற்றோரை இழந்த நிலையில், தாய்வழி அத்தை மற்றும் அவரது கணவரின் பராமரிப்பில் இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், கடந்த செப்டம்பர் மாதம் சிறுமி மாயமானதாக அத்தை அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் சிறுமியை தேடி வந்தனர்.
கோவளம் ஸ்பாவில் சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை
பின்னர், செப்டம்பர் 22-ஆம் தேதி கேரளம் மாநிலம் கோவளத்தில் உள்ள ஸ்பாவில் பணியாற்றிய இளைஞர் ஒருவருடன் சிறுமி இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து சிறுமியிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், கேரளத்தில் உள்ள ஸ்பாக்களில் தான் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாக காவல்துறையினரிடத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், சிறுமியின் வயது தொடர்பாக சந்தேகம் எழுந்ததால், அவரது ஆதார் ஆவணங்கள் மற்றும் ஆந்திர மாநிலத்தில் அவர் படித்த பள்ளியின் பதிவுகளை கேரளம் காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது சிறுமிக்கு 16 வயது என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து இந்த வழக்கின் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
ஐந்து பேர் கைது
முன்னதாக, கோவளம் ஸ்பாக்களில் வைத்து சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட வழக்கில், அந்த ஸ்பாக்களை நடத்தி வந்த நிஷாந்த், சஜித் குமார் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர். தொடர்ந்து, ஸ்பாவின் நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், திருவனந்தபுரம் மாநகராட்சி சுகாதார ஆய்வாளர் அனுரூப் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டார்.
மேலும், கேரளம் காவல்துறையினர் ஆந்திர மாநிலம் சென்று விசாரணை நடத்தியதில், சிறுமியின் அத்தை மற்றும் அவரது கணவரும் ஆந்திராவில் பிடிபட்டனர். அந்தவகையில், சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் இதுவரை 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக கேரளம் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு, சென்னையை அடுத்த கூடுவாஞ்சேரி ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள ஒரு வீட்டில் தான் தங்கியிருந்ததாகவும், அந்த சமயத்தில் ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் தன்னை பலர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகவும் கேரளம் காவல்துறையினரிடத்தில் சிறுமி தெரிவித்துள்ளார்.
வண்டலூர் அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் விசாரணை
அதன் அடிப்படையில் கேரள மாநிலம் கோவளம் காவல் நிலையத்தில், இதற்காக தனியாக ஜீரோ முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டு சென்னையில் விசாரணை நடத்துவதற்காக வண்டலூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்துக்கு இந்த வழக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, கூடுவாஞ்சேரி காவல் சரகத்துக்கு உட்பட்ட வண்டலூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய காவல்துறையினர் வழக்கை ஜீரோ முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.
சம்பவம் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் இடம், சிறுமி அங்கு தங்கியிருந்த சூழல் மற்றும் அவருக்கு நேர்ந்ததாகக் கூறப்படும் பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பான விவரங்களை உறுதி செய்வதற்காக வண்டலூர் அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் கேரளம் மாநிலம் விரைந்துள்ளனர்.
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இதுகுறித்து கூடுவாஞ்சேரி உதவி ஆணையர் சேகர் பாபுவிடம் பேசியபோது, “கேரளம் மாநிலம் கோவளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியிடம் விசாரணை நடத்துவதுடன், இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நபர்களிடம் கேரளம் காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையின் விவரங்களை அறிந்துகொள்வதற்காக வண்டலூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய குழுவினர் அம்மாநிலம் சென்றுள்ளனர்.
மேலும், சிறுமி கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக கூறும் சம்பவங்கள் தொடர்பாக, மாறுபட்ட தகவல்களைத் தெரிவித்து வருவதால், முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டியுள்ளது. இந்த விவகாரத்தின் பின்னணி மற்றும் சென்னையில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் சம்பவங்கள் குறித்து முழுமையான விசாரணைக்குப் பிறகே உறுதியான தகவல்கள் தெரியவரும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.