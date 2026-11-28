சபரிமலையில் அஞ்சல் துறை புதிய சேவை: வீடு தேடி வரும் பிரசாதம் - முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
இந்தியாவின் எந்தப் பகுதிக்கும் ஒரே சீரான கட்டணத்தில் ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலம் பிரசாதத்தை அனுப்பும் வகையில் 6 வகையான 'சுவாமி பிரசாதம்' தொகுப்புகளை அஞ்சல் துறை வழங்குகிறது.
Published : November 28, 2026 at 4:58 PM IST
பத்தனம்திட்டா (கேரளா): சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு செல்லும் பக்தர்கள் தரிசனம் முடிந்து திரும்பும் போது பிரசாதங்களை சுமந்து செல்லும் சிரமத்தை குறைக்கும் வகையில், இந்திய அஞ்சல் துறை புதிய வசதியை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
இங்கு முன்பதிவு செய்தால், பிரசாதத்தை வீட்டிற்கே கொண்டு வந்து தபால் துறை சேர்த்து விடும். திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டுடன் இணைந்து 2026-27 மண்டல மற்றும் மகரவிளக்கு பூஜை காலத்திற்காக தொடங்கப்பட்டுள்ள இந்தப் புதிய சேவையை, திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு தலைவர் கே. ஜெயக்குமார் தொடங்கி வைத்தார். சன்னிதானத்தில் உள்ள அரவணை மற்றும் அப்பம் விநியோகக் கவுன்ட்டர்களுக்கு அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த கவுன்ட்டர் 24 மணி நேரமும் செயல்படும்.
கியூஆர் கோடு மூலம் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
சபரிமலையில் அஞ்சல் துறை கியூஆர் கோடு அடிப்படையிலான பார்சல் முன்பதிவு முறையை அறிமுகப்படுத்துவது இதுவே முதல் முறையாகும். கவுன்ட்டரில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள கியூஆர் கோடை பக்தர்கள் தங்கள் செல்போனில் உள்ள 'கூகுள் லென்ஸ்' மூலம் ஸ்கேன் செய்ய வேண்டும். அதில் தோன்றும் ஆன்லைன் படிவத்தில் பிரசாதம் சென்றடைய வேண்டிய முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்களைப் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
முகவரியைப் பதிவு செய்தவுடன் ஒரு பிரத்யேக முன்பதிவு குறியீடு உருவாகும். அந்தக் குறியீட்டை அஞ்சல் கவுன்ட்டரில் காண்பித்து, கட்டணத்தைச் செலுத்தி முன்பதிவை எளிதாக நிறைவு செய்யலாம் என அஞ்சல் துறை அதிகாரி அஜயன் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரசாதம் தொகுப்புகளும் கட்டண விவரங்களும்
இந்தியாவின் எந்தப் பகுதிக்கும் ஒரே சீரான கட்டணத்தில் ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலம் பிரசாதத்தை அனுப்பும் வகையில் 6 வகையான 'சுவாமி பிரசாதம்' தொகுப்புகளை அஞ்சல் துறை வழங்குகிறது.
- 1 டின் அரவணை + 1 பாக்கெட் உண்ணியப்பம்: ரூ. 345
- 4 டின் அரவணை + 2 பாக்கெட் உண்ணியப்பம்: ரூ. 830
- 10 டின் அரவணை + 5 பாக்கெட் உண்ணியப்பம்: ரூ. 1,755
- 1 டின் அரவணை: ரூ. 300
- 4 டின் அரவணை: ரூ. 740
- 10 டின் அரவணை: ரூ. 1,530
நாடு முழுவதும் ஒரே கட்டணம்
சாதாரண ஸ்பீட் போஸ்ட் சேவையில் எடை மற்றும் தூரத்தைப் பொறுத்து கட்டணம் மாறுபடும். உதாரணமாக, தேவசம் போர்டு கவுன்ட்டரில் ரூ.1,010-க்கு வாங்கப்படும் 10 டின் அரவணைப் பெட்டியை ஆந்திரப் பிரதேசம் போன்ற பிற மாநிலங்களுக்குச் சாதாரண ஸ்பீட் போஸ்ட்டில் அனுப்பினால், பேக்கிங் செலவு தவிர்த்து அஞ்சல் கட்டணம் மட்டுமே ரூ.660 வரை ஆகும். ஆனால், இந்தச் சிறப்புத் திட்டத்தின் கீழ் பாதுகாப்பான பேக்கிங் உடன் குறைந்த கட்டணத்தில் நாடு முழுவதும் டெலிவரி செய்யப்படுகிறது.
மேலும், தேவசம் போர்டு கவுன்ட்டரில் நேரடியாக அரவணை வாங்கும் பக்தர்களும், உரிய அஞ்சல் கட்டணத்தை செலுத்தி இந்தச் சேவையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். சபரிமலைக்கு வர இயலாத பக்தர்கள், நாட்டின் எந்தவொரு அஞ்சல் அலுவலகத்திலும் ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலம் 'சுவாமி பிரசாதம்' முன்பதிவு செய்து வீட்டிற்கே பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் அஞ்சல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சன்னிதானம் அஞ்சல் அலுவலகத்தின் வரலாற்றுச் சிறப்பு
689 713 என்ற அஞ்சல் குறியீட்டு எண்ணுடன் 1963-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட சன்னிதானம் துணை அஞ்சல் அலுவலகம், மண்டல - மகரவிளக்கு காலங்களில் மட்டுமே செயல்படும். 1974-ஆம் ஆண்டு முதல் இங்கு பயன்படுத்தப்படும் பிரத்யேக அஞ்சல் முத்திரை மிகவும் புகழ் பெற்றது. இதில் பதினெட்டாம் படி மற்றும் அதன் மேல் வீற்றிருக்கும் ஐயப்பன் உருவம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும். சன்னிதானத்திலிருந்து அனுப்பப்படும் ஒவ்வொரு கடிதம் மற்றும் அஞ்சல் அட்டையிலும் இந்தப் புனித முத்திரை பதிக்கப்படுவதால், பக்தர்கள் மற்றும் தபால் தலை சேகரிப்பாளர்கள் இதனைப் பொக்கிஷமாக பாதுகாக்கின்றனர்.
மகரவிளக்கு காலம் முடிந்து நடை சாத்தப்பட்டதும், இந்த முத்திரை பத்தனம்திட்டா அஞ்சல் கோட்ட அலுவலகத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டுப் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.