கேரளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: வாக்களித்த தலைவர்களும், பிரபலங்களும்
திரைப்பிரபலங்கள் மம்மூட்டி, பிரித்விராஜ் உள்ளிட்டோர் வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வருகைத் தந்து ஆர்வத்துடன் வாக்களித்தனர்.
Published : April 9, 2026 at 11:27 AM IST
கேரளம்: கேரளம் மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு வாக்குப்பதிவு இன்று (ஏப்ரல் 09) விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
மொத்தம் 140 சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் கொண்ட கேரளம் மாநிலச் சட்டமன்றத்திற்கு ஒரே கட்டமாக இன்று (ஏப்ரல் 09) காலை 07.00 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கி தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஆளும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, பாஜக, காங்கிரஸ் இடையே மும்முனைப் போட்டி நிலவுகிறது. அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள், சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் என மொத்தம் 883 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். 1.32 கோடி ஆண் வாக்காளர்கள், 1.39 கோடி பெண் வாக்காளர்கள், 2.42 லட்சம் வெளிநாடுவாழ் வாக்காளர்கள், 273 திருநங்கைகள் என மொத்தம் 2.7 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர்.
கேரளம் மாநிலத்தில் அதிகாலை முதலே வாக்காளர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ஆர்வமுடன் வாக்களித்து வருகின்றனர். தேர்தலை முன்னிட்டு கேரளம் மாநிலத்தில் அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
#WATCH | Keralam CM Pinarayi Vijayan casts his vote in Assembly elections, at Pinarayi RC Amala Basic Upper Primary School in Kannur pic.twitter.com/yIVgSmzdPh— ANI (@ANI) April 9, 2026
வாக்களித்த கேரளம் முதலமைச்சர்:
கேரளம் மாநிலம், கண்ணூரில் உள்ள ஆர்சி அமலா மேல்நிலை பிரைமரி பள்ளியில் (RC Amala Basic Upper Primary School) முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தனது வாக்கைப் பதிவுச் செய்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், "நாங்கள் எப்போதும் மக்களை நம்புகிறோம்; மக்களும் எங்களை நம்புகிறார்கள். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நாங்கள் மக்களுடன் பயணித்து வருகிறோம். அந்த பயணம் தொடர வேண்டும். மக்கள் எங்களுடன் இருக்கின்றனர். மதவாதப் பிரச்சாரத்தை எங்களை வீழ்த்த முடியாது" என்று நம்பிக்கைத் தெரிவித்துள்ளார்.
வாக்களித்தத் தலைவர்களும், பிரபலங்களும்:
திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஒரு வாக்குச்சாவடியில் கேரளம் மாநில பாஜக தலைவரும், நேமம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் வேட்பாளரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ராஜீவ் சந்திரசேகர், வாக்களித்து ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றினார். அதேபோல், குருவாயூர் தொகுதியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் மத்திய இணையமைச்சரும், நடிகருமான சுரேஷ் கோபி வாக்களித்தார்.
அம்பலப்புழாவில் வாக்குச்சாவடியில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் தனது வாக்கினைப் பதிவுச் செய்துள்ளார். பிரபல நடிகர் பிரித்விராஜ், கொச்சியில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையத்தில் வாக்களித்தார்.
#WATCH | Keralam Elections 2026 | Actor Prithviraj Sukumaran casts his vote at a polling station in Kochi, Ernakulam. pic.twitter.com/67TZoArxTX— ANI (@ANI) April 9, 2026
பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தில் உள்ள அனப்பாரா அரசுப்பள்ளியில் (Anappara Government School) அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி மையத்தில் கேரளம் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வீணா ஜார்ஜ் தனது வாக்கினைப் பதிவுச் செய்தார். திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையத்தில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், பாஜக வேட்பாளருமான முரளீதரன் வாக்களித்தார்.
அதேபோல் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஜகதி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி மையத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ஆண்டனி தனது வாக்கினைப் பதிவுச் செய்தார்.
#WATCH | Former Union Minister & BJP Kazahakootam candidate V Muraleedharan casts his vote in Keralam Assembly elections, in Thiruvananthapuram pic.twitter.com/rSeHQHiZFY— ANI (@ANI) April 9, 2026
பிரபல நடிகர் மம்மூட்டி மற்றும் அவரது மனைவி சுல்பாத் குட்டி ஆகியோர் கொச்சியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வாக்குப்பதிவுச் செய்தனர்.
காலை 09.00 மணி வாக்குப்பதிவு நிலவரம்:
கேரளம் மாநிலத்தில் காலை 09.00 மணி நிலவரப்படி 16.23% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.