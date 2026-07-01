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விரைவில் 'கேரளா' அல்ல 'கேரளம்' | நாடாளுமன்ற ஒப்புதலை நோக்கி நகர்கிறது பெயர் மாற்ற மசோதா!

கேரள சட்டமன்ற வரலாற்றிலேயே குடியரசு தலைவரின் நேரடி பரிந்துரையின் பேரில் ஒரு மசோதா விவாதிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்படுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.

கேரள சட்டப் பேரவை - கோப்புப்படம்
கேரள சட்டப் பேரவை - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 8:29 PM IST

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திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலத்தின் பெயரை அதிகாரப்பூர்வமாக 'கேரளம்' என மாற்றுவதற்கான 'கேரள பெயர் மாற்ற மசோதா, 2026'-க்கு அந்த மாநில சட்டமன்றம் இன்று மீண்டும் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் பரிந்துரையின்பேரில், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கருத்துக்களை பெறுவதற்காக அனுப்பப்பட்ட இந்த மசோதாவின் அனைத்து 10 ஷரத்துகளையும் சபாநாயகர் திருவாஞ்சூர் ராதாகிருஷ்ணன் வாசித்தார். எந்தவொரு உறுப்பினரின் எதிர்ப்பும் இன்றி இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மசோதா ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

மலையாள மொழியில் இந்த மாநிலத்தின் பெயர் எப்போதும் 'கேரளம்' என்றே அழைக்கப்படுகிறது. கடந்த 1956 நவம்பர் 1 அன்று மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட போது, நாட்டின் அரசியலமைப்பின் முதலாவது அட்டவணையில் ஆங்கிலத்தில் இந்த மாநிலத்தின் பெயர் 'Kerala' என பதிவு செய்யப்பட்டது.

இதனால், தங்களது பண்பாட்டு அடையாளத்தை மீட்டெடுக்க, பெயர் மாற்றம் தொடர்பான மசோதா கடந்த 2024 ஜூன் 24 அன்று முதல்வர் பினராயி விஜயன் தலைமையில் கேரள சட்டமன்றத்தில் முதன்முறையாக ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டு மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

கேரள அரசின் தொடர் கோரிக்கையை ஏற்று, பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை கடந்த பிப்ரவரி 24, 2026 அன்று 'கேரளா' என்பதை 'கேரளம்' என மாற்றுவதற்கான மசோதாவுக்கு பச்சைக் கொடி காட்டியது.

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 3-வது பிரிவின்படி, ஒரு மாநிலத்தின் பெயரை மாற்றும் போது சம்பந்தப்பட்ட மாநிலச் சட்டமன்றத்தின் கருத்தை கேட்பது அவசியமாகும். அதன் அடிப்படையில் ஜூன் 17 அன்று குடியரசுத் தலைவர் இந்த மசோதாவை சட்டப் பேரவைக்கு அனுப்பியிருந்தார்.

இந்த நிலையில் இன்று (ஜூலை 01, 2026) இந்த மசோதாவுக்கு கேரள சட்டமன்றம் எந்தவித திருத்தமும் இன்றி முழுமையாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. கேரள சட்டமன்ற வரலாற்றிலேயே குடியரசுத் தலைவரின் நேரடி பரிந்துரையின் பேரில் ஒரு மசோதா விவாதிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்படுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.

அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன?

இன்று நிறைவேற்றப்பட்ட இந்த மசோதா மற்றும் சட்டமன்றத்தின் ஒருமனதான ஆதரவு கருத்துக்கள் மீண்டும் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். இதனைத் தொடர்ந்து, வரவிருக்கும் நாடாளுமன்றக் கூட்டத் தொடரில் மத்திய அரசு இந்த மசோதாவை அறிமுகம் செய்து சட்டமாக இயற்றவுள்ளது. நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் இது நிறைவேற்றப்பட்டு, அரசாணை (Notification) வெளியிடப்பட்டவுடன், இந்தியாவின் அனைத்து அதிகாரப்பூர்வப் பதிவேடுகளிலும் இனி 'கேரளம்' என்ற பெயரே பயன்படுத்தப்படும்.

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