திருச்சூரில் 3-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்ட பாஜக வேட்பாளர் பத்மஜா வேணுகோபால்
Published : May 4, 2026 at 11:28 AM IST
திருவனந்தபுரம்: திருச்சூர் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் பத்மஜா வேணுகோபால் 3-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.
கேரள சட்டமன்றத்தில் உள்ள 140 தொகுதிகளுக்கும் ஏப்ரல் 9 அன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 2,71,42,952 வாக்காளர்கள். இவர்களில் ஆண்கள் 1,32,20,811. பெண் வாக்காளர்கள் 1,39,21,868. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 273. இந்த தேர்தலில் மாநிலம் முழுவதும் 79.63% வாக்குகள் பதிவாகின. கடந்த 2021 ஆம் நடைபெற்ற தேர்தலில் 74.06% வாக்குகளே பதிவாகின.
கேரள மாநிலத்தின் 'கலாச்சாரத் தலைநகரம்' என்று அழைக்கப்படும் திருச்சூர் சட்டமன்றத் தொகுதி, அந்த மாநில அரசியலில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இத்தொகுதி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க திருச்சூர் பூரம் திருவிழாவிற்குப் பெயர் பெற்றது. 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவின் சுரேஷ் கோபி இங்கிருந்து வெற்றி பெற்றதால், இம்முறை சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் பாஜக தனது பலத்தை நிரூபிக்கத் தீவிரம் காட்டியது.
இந்த முறை திருச்சூர் தொகுதியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமையிலான இடது ஜனநாயக முன்னணி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி மற்றும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆகியவற்றுக்கு இடையே மும்முனைப் போட்டி நிலவியது.
ஆளும் இடது ஜனநாயக முன்னணியின் சார்பில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் அலங்கோடு லீலாகிருஷ்ணன் களமிறங்கினார். அவரை எதிர்த்து காங்கிரஸ் சார்பில் ராஜன் ஜே. பல்லன் மற்றும் பாஜக சார்பில் பத்மஜா வேணுகோபால் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
முன்னாள் முதல்வர் கே. கருணாகரனின் மகளான பத்மஜா வேணுகோபால் , கடந்த முறை காங்கிரஸ் சார்பில் இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டார். தற்போது பாஜக சார்பில் களம் காண்கிறார்.
திருச்சூர் தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 1,59,793. பெண்கள் 83,814. ஆண்கள் 75,977. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 2. கடந்த ஏப்ரல் 9-ந் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் 75.68% வாக்குகள் பதிவாகின.
வாக்கு எண்ணிக்கையில் 9 சுற்றுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இதில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ராஜன் 32559 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளார். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் அலான்கோடு லீலாகிருஷ்ணன் 19569 வாக்குகள் பெற்று 2-வது இடத்தில் உள்ளார். பாஜக வேட்பாளர் பத்மஜா வேணுகோபால் 19140 வாக்குகளுடன் 3-வது இடத்தில் உள்ளார்.