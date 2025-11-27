ETV Bharat / bharat

புதிய தொழிலாளர்கள் சட்டங்கள் அமல் இல்லை - கேரள அமைச்சர் சிவன்குட்டி பேட்டி

பாஜக ஆளும் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த முக்கிய தொழிற்சங்கங்களின் தலைவர்கள், சட்டநிபுணர்கள், தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர்களை ஒன்றிணைத்து டிசம்பர் 19 அன்று திருவனந்தபுரத்தில் ஒரு தேசிய தொழிலாளர் மாநாடு நடைபெறும் என்று சிவன்குட்டி கூறினார்.

மாணவிகளுக்கு இனிப்பு ஊட்டிய அமைச்சர் சிவன்குட்டி - கோப்புப்படம்
மாணவிகளுக்கு இனிப்பு ஊட்டிய அமைச்சர் சிவன்குட்டி - கோப்புப்படம் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 27, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவனந்தபுரம்: மத்திய அரசின் புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் கேரளாவில் உடனடியாக அமல்படுத்தப்படாது என்று கல்வி மற்றும் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் சிவன்குட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டில் ஏற்கெனவே நடைமுறையில் இருந்த 29 பழைய தொழிலாளர் சட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து மத்திய அரசு நான்கு புதிய சட்டங்களை கொண்டு வந்தது. தொழிலாளர் ஊதியச் சட்ட விதி 2019, தொழில்துறை தொடர்புகள் சட்ட விதி 2020, சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்ட விதி 2020 மற்றும் தொழில்முறைப் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் பணியிடச் சூழல் சட்ட விதி 2020 ஆகியவை கடந்த 21 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன.

ஓராண்டு பணி செய்தாலே பணிக்கொடை பெற தகுதி, கூடுதலாக பணியாற்றினால் இரட்டிப்பு ஊதியம், இரவு நேரத்தில் பணியாற்ற பெண்களுக்கு அனுமதி போன்றவை இதன் முக்கிய அம்சங்கள். ஆனால், மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கை தொழிலாளர்களுக்கு எதிரானது என தொழிற்சங்கங்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில், மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் கேரளாவில் உடனடியாக அமல்படுத்தப்படாது என்று அந்த மாநில கல்வி மற்றும் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் சிவன்குட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக திருவனந்தபுரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், முழுமையான ஆலோசனைகளுக்கு பிறகு தான் அரசு முடிவு எடுக்கும் என்றார். பாஜக ஆளும் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த முக்கிய தொழிற்சங்கங்களின் தலைவர்கள், சட்ட நிபுணர்கள் மற்றும் தொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர்களை ஒன்றிணைத்து டிசம்பர் 19 அன்று திருவனந்தபுரத்தில் தேசிய தொழிலாளர் மாநாடு நடைபெறும் என்றும் அவர் கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் சிவன்குட்டி, ஏற்கெனவே தொழிற்சங்கங்களின் தலைவர்கள் மற்றும் சட்ட வல்லுநர்கள் பங்கேற்ற ஒரு கருத்தரங்கு ஜூலை 2, 2022 அன்று நடைபெற்றது. அதில், மத்திய அரசு கொண்டு வர உத்தேசித்துள்ள புதிய சட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. இருந்தும் மத்திய அரசு 4 புதிய சட்டங்களை அமலுக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. ஆனால், அதனை தற்போது அமல்படுத்த வேண்டாம் என நாங்கள் முடிவு செய்துள்ளோம்.

நவம்பர் 11 மற்றும் 12 ஆகிய தேதிகளில் டெல்லியில் நடந்த மாநில தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில், ​​கேரள அரசின் ஆட்சேபனைகளை மத்திய தொழிலாளர் அமைச்சரிடம் நேரடியாகத் தெரிவித்தோம் என்றும் அவர் கூறினார்.

இந்த பிரச்சினையில் தொழிற்சங்கங்களுடன் ஒரு கலந்தாலோசனை கூட்டம் உடனடியாக நடத்தப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் அளித்த உறுதிமொழி என்ன ஆனது என்றும் அமைச்சர் சிவன்குட்டி கேள்வி எழுப்பினார்.

தேசிய அளவில் இந்த பிரச்சினையை கொண்டு செல்ல, விரிவான விவாதத்தை முன்னெடுத்து புதிய சட்டங்களுக்கு எதிரான ஆதரவை திரட்டுவதற்கான மாநாட்டை கேரள அரசு நடத்தும் என்றும், தொழிலாளர்களின் நலன்கள் முழுமையாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிறகே புதிய சட்டங்களில் உரிய முடிவை கேரள அரசு எடுக்கும் என்றும் அமைச்சர் சிவன்குட்டி கூறினார்.

TAGGED:

KERALA LABOUR CODES
WORKERS RIGHTS
MINISTER VASUDEVAN SIVANKUTTY
CENTRAL LABOUR CODES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் ஆற்றில் விடப்படும் துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஆதிக்க சங்கிலிகளை தகர்த்தெறிந்த இரும்பு மனிதன் பிடல் காஸ்ட்ரோ! ஒரு கலகக்காரனின் கதை!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.