கேரள சட்டப் பேரவை தேர்தல் 2026: பேராவூர் தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சர் சைலஜா பின்னடைவு

மார்க்சிஸ்ட் மூத்த தலைவர் சைலஜா - கோப்புப்படம் (Eenadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 10:16 AM IST

திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலம் பேராவூர் தொகுதியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சைலஜா 3-வது சுற்று முடிவில் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார்.

கேரள சட்டமன்றத்தில் உள்ள 140 தொகுதிகளுக்கும் ஏப்ரல் 9 அன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 2,71,42,952 வாக்காளர்கள். இவர்களில் ஆண்கள் 1,32,20,811. பெண் வாக்காளர்கள் 1,39,21,868. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 273. இந்த தேர்தலில் மாநிலம் முழுவதும் 79.63% வாக்குகள் பதிவாகின. கடந்த 2021 ஆம் நடைபெற்ற தேர்தலில் 74.06% வாக்குகளே பதிவாகின.

கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான ஆளும் இடது ஜனநாயக முன்னணி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி மற்றும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆகியவற்றுக்கு இடையே மும்முனை போட்டி நிலவியது.

கேரள மாநிலத்தின் கண்ணூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தனி தொகுதியான பேராவூர் தற்போது நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்றுள்ளது. காரணம் இங்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும், கரோனா காலத்தில் சுகாதாரத் துறை அமைச்சராக செயல்பட்டு உலகையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்த கே.கே. சைலஜா போட்டியிட்டார்.

இதற்கு முன் கூத்துப்பரம்பா (1996, 2006, 2016), மட்டன்னூர் (2021) ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார். கடந்த தேர்தலில் இவர், 60,963 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்தார். இது கேரள சட்டமன்றத் தேர்தல் வரலாற்றிலேயே ஒரு வேட்பாளர் பெற்ற மிகப் பெரிய வாக்கு வித்தியாசமாகும்.

பேரவூரில் காங்கிரஸ் சார்பில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ சன்னி ஜோசப் மீண்டும் களமிறங்கியுள்ளார். மேலும் பாஜக கூட்டணியில் பாரத தர்ம ஜன சேனா சார்பில் பைலி வாதியாட்டு மற்றும் ஆம் ஆத்மி சார்பில் ஹென்ஸ்டியன் ஜார்ஜ் ஆகியோரும் போட்டியிட்டனர்.

இந்த தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 1,80,685. பெண் வாக்காளர்கள் 91,766. ஆண் வாக்காளர்கள் 88,918. மூன்றாம் பாலினத்தவர் 1. ஏப்ரல் 9 அன்று நடைபெற்ற தேர்தலில் 79.1 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின.

இந்த நிலையில் இன்று நடைபெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் கே.கே. சைலஜா பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார். வாக்கு எண்ணிக்கையில் 3 சுற்றுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இதில் அவர் 13500 வாக்குகள் பெற்று 2-வது இடத்தில் உள்ளார். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் சன்னி ஜோசப் 16766 வாக்குகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். பாஜக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட பாரத தர்ம ஜன சேனா சார்பில் பைலி வாதியாட்டு 1352 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார்.

