பரவூர் தொகுதியில் 6-வது முறையாக வெற்றியை நோக்கி வி.டி. சதீசன்
பரவூர் தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்கள் 1,89,626. ஆண் வாக்காளர்கள் 92,444. பெண் வாக்காளர்கள் 97,182. இந்த தொகுதியில் 81.74% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
Published : May 4, 2026 at 3:29 PM IST
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவின் பரவூர் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வி.டி சதீசன் தொடர்ந்து முன்னிலை பெற்று வருகிறார்.
கேரள சட்டமன்றத்தில் உள்ள 140 தொகுதிகளுக்கும் ஏப்ரல் 9 அன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 2,71,42,952 வாக்காளர்கள். இவர்களில் ஆண்கள் 1,32,20,811. பெண் வாக்காளர்கள் 1,39,21,868. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 273. இந்த தேர்தலில் மாநிலம் முழுவதும் 79.63% வாக்குகள் பதிவாகின. கடந்த 2021 ஆம் நடைபெற்ற தேர்தலில் 74.06% வாக்குகளே பதிவாகின.
கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான ஆளும் இடது ஜனநாயக முன்னணி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி மற்றும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆகியவற்றுக்கு இடையே மும்முனை போட்டி நிலவியது.
எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ள பரவூர் தொகுதி நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்றுள்ளலது. காரணம், அந்த மாநில எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வி. டி.சதீசனின் இங்கு களமிறங்கியது தான்.
கொச்சிக்கு அருகிலுள்ள நகர்ப்புற மற்றும் கடலோரப் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய பரவூர் தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்கள் 1,89,626. ஆண் வாக்காளர்கள் 92,444. பெண் வாக்காளர்கள் 97,182. இந்த தொகுதியில் 81.74% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
பரவூர் தொகுதியில் இம்முறை மும்முனைப் போட்டி நிலவியது. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வி. டி. சதீசன் (V. D. Satheesan) இத்தொகுதியில் 2001 முதல் தொடர்ந்து 5 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார். தற்போது 6-வது முறையாக களம் காண்கிறார். இவரை எதிர்த்து இடது ஜனநாயக கூட்டணியின் சார்பில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் இ. டி. டைசன் மாஸ்டர், பாஜக சார்பில் வல்சலா பிரசன்னகுமார் ஆகியோரும் களம் இறங்கினர்.
வாக்கு எண்ணிக்கையில் 14 சுற்றுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இதில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வி.டி சதீசன் 67,863 வாக்குகள் பெற்று தொடர்ந்து முன்னிலையில் உள்ளார். அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர் டைசன் மாஸ்டர் 53,040 வாக்குகள் பெற்று 2-வது இடத்தில் உள்ளார். பாஜக வேட்பாளர் வல்சலா பிரசன்னகுமார் 18,366 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார்.