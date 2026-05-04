கேரள தேர்தல் முடிவு 2026: பாலக்காடு தொகுதியில் நடிகர் ரமேஷ் பிஷாரடி முன்னிலை
Published : May 4, 2026 at 12:40 PM IST
திருவனந்தபுரம்: பாலக்காடு தொகுதியில் போட்டியிட்ட பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரமேஷ் பிஷாரடி தொடர்ந்து முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.
கேரள சட்டமன்றத்தில் உள்ள 140 தொகுதிகளுக்கும் ஏப்ரல் 9 அன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 2,71,42,952 வாக்காளர்கள். இவர்களில் ஆண்கள் 1,32,20,811. பெண் வாக்காளர்கள் 1,39,21,868. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 273. இந்த தேர்தலில் மாநிலம் முழுவதும் 79.63% வாக்குகள் பதிவாகின. கடந்த 2021 ஆம் நடைபெற்ற தேர்தலில் 74.06% வாக்குகளே பதிவாகின.
கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான ஆளும் இடது ஜனநாயக முன்னணி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி மற்றும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆகியவற்றுக்கு இடையே மும்முனை போட்டி நிலவியது.
பாலக்காடு சட்டமன்றத் தொகுதியில் மும்முனைப் போட்டி நிலவியது. இந்த தொகுதியில் ஆளும் இடது ஜனநாயக கூட்டணி ஆதரவுடன் தொழிலதிபர் என்.எம்.ஆர். ரசாக் போட்டியிட்டார். மேலும், காங்கிரஸ் சார்பில் பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரமேஷ் பிஷாரடியும், பாஜக சார்பில் அக் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான ஷோபா சுரேந்திரன் ஆகியோரும் போட்டியிட்டனர்.
இந்த தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்கள் 1,74,179. இதில் ஆண்கள் 84,706. பெண்கள் 89,470. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 3. ஏப்ரல் 9 அன்று நடைபெற்ற தேர்தலில் பாலக்காடு தொகுதியில் 80.56% வாக்குகள் பதிவாகின.
வாக்கு எண்ணிக்கையில் தற்போது 6 சுற்றுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இதில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ரமேஷ் பிஷாரடி 32444 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளார். பாஜக வேட்பாளர் ஷோபா சுரேந்திரன் 30919 வாக்குகளுடன் 2-வது இடத்திலும், ஆளும் இடது ஜனநாயக கூட்டணியின் ஆதரவு பெற்ற தொழிலதிபர் ரசாக் 15452 வாக்குகளும் பெற்று 3-வது இடத்திலும் உள்ளார்.