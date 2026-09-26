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கேரளா திருவோணம் மெகா பம்பர் லாட்டரி ரிசல்ட்: ரூ.30 கோடியை தட்டி தூக்கிய அதிர்ஷ்டசாலி யார்?

ரூ.30 கோடி முதல் பரிசாக கொண்ட திருவோணம் மெகா பம்பர் லாட்டரி முடிவுகளை கேரள அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

கேரளா ஓணம் பம்பர் லாட்டரி
கேரளா ஓணம் பம்பர் லாட்டரி (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 4:37 PM IST

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திருவனந்தபுரம்: கேரளா திருவோணம் பம்பர் லாட்டரி முடிவுகள் இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில், முதல் பரிசான ரூ.30 கோடியை TL 360615 என்ற நம்பர் தட்டிச் சென்றுள்ளது. இரண்டாம் பரிசு பெற்ற லாட்டரி நம்பர்கள், பரிசு கிடைத்தவர்களுக்கு எவ்வளவு தொகை கிடைக்கும் உள்ளிட்ட முழு விவரங்களை இங்கு பார்ப்போம்.

கேரளாவில் லாட்டரி விற்பனையை அம்மாநில அரசே ஏற்று நடத்தி வருகிறது. தினசரி லாட்டரிகள், பம்பர் லாட்டரிகள் என இரு வகையான லாட்டரி டிக்கெட்டுகள் கேரளாவில் விற்பனையாகி வருகின்றனர். தினசரி லாட்டரியில் முதல் பரிசாக குறைந்தபட்சம் ரூ.75 லட்சம் முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.1 கோடி வரை பரிசுகள் அறிவிக்கப்படும்.

அதுமட்டுமின்றி, குறிப்பிட்ட மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.10 கோடி பம்பர் லாட்டரியும், தீபாவளி, ஓணம், கிறிஸ்துமஸ் உள்ளிட்ட பண்டிகை காலங்களில் ரூ.15 கோடி, ரூ.20 கோடி, ரூ.25 கோடி மதிப்பிலான பம்பர் லாட்டரிகளும் விற்பனை ஆகி வருகின்றன. இந்நிலையில், வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக கடந்த ஓணம் பண்டிகையை ஒட்டி ரூ.30 கோடி பம்பர் லாட்டரியை கேரள அரசு விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தது.

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கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக இந்த ரூ.30 கோடி மெகா பம்பர் லாட்டரிகள் விற்கப்பட்டு வந்தன. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு பெரும் தொகை என்பதால் லட்சக்கணக்கானோர் போட்டிப் போட்டுக் கொண்டு இந்த மெகா பம்பர் லாட்டரிகளை வாங்கினர். இந்த லாட்டரியின் விலை ரூ.500 என நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், இந்த மெகா பம்பர் லாட்டரி முடிவுகள் இன்று (செப்.26) இன்று வெளியாகின. இதில் முதல் பரிசான ரூ.30 கோடியை TL 360615 என்ற லக்கி தட்டிச் சென்றுள்ளது. இந்த லாட்டரியின் விலை ரூ.500 என நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இரண்டாம் பரிசான ரூ. 1 கோடி 19 பேருக்கு கிடைத்துள்ளது.

இந்த மெகா பம்பர் லாட்டரியில் ரூ.1 கோடி பரிசு பெற்ற நம்பர்களின் விவரம் கீழ் வருமாறு

TA 957486

TB 642974

TC 810428

TD 305900

TE 328611

TG 805847

TH 902375

TJ 150990

TK 375661

TL 888018

TA 300530

TB 439962

TC 952340

TD 279706

TE 970611

TG 355002

TH 192282

TJ 978616

TK 976006.

முதல் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்டசாரி யார்? எவ்வளவு கிடைக்கும்?

கேரளா வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய தொகையான ரூ.30 கோடி பம்பர் லாட்டரியில் முதல் பரிசை வென்ற அதிர்ஷ்டசாலி யார் என்ற கேள்வி அனைவரின் மனதிலும் எழுந்துள்ளது. முதல் பரிசாக ரூ.30 கோடியை வென்றாலும், அவருக்கு இந்த முழுமையான தொகை செல்லாது.

ஏஜென்சி கமிஷன் 10% (அதாவது ரூ.3 கோடி) அந்த டிக்கெட்டை விற்ற ஏஜென்சிக்கு சென்றுவிடும். மீதமுள்ள ரூ.27 கோடிக்கு 30 சதவீதம் வருமான வரி விதிக்கப்படும். அதாவது ரூ.8.10 கோடி வருமான வரித்துறைக்கு சென்றுவிடும். புதிய வரி வதிப்பு விதிகளின் கீழ் 25 சதவீதம் உப வரி விதிக்கப்பட்டு ரூ.2.02 கோடி அதில் கழிந்துவிடும்.

பின்னர் செஸ் வரியாக ரூ.40.50 லட்சம் பிடித்தம் செய்யப்படும். இறுதியாக ரூ.16.47 கோடி தான் வெற்றி பெற்றவருக்கு கிடைக்கும்.

TAGGED:

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