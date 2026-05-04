நேமம் தொகுதியில் கல்வி அமைச்சர் சிவன்குட்டி பின்னடைவு - ராஜீவ் சந்திரசேகர் தொடர்ந்து முன்னிலை
2016-இல் கேரளாவில் பாஜக தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்த தொகுதி என்பதால் "பாஜகவின் நுழைவாயில்" என்றும் அழைக்கப்பட்டது.
Published : May 4, 2026 at 3:29 PM IST
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவின் நேமம் தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.
கேரள சட்டமன்றத்தில் உள்ள 140 தொகுதிகளுக்கும் ஏப்ரல் 9 அன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 2,71,42,952 வாக்காளர்கள். இவர்களில் ஆண்கள் 1,32,20,811. பெண் வாக்காளர்கள் 1,39,21,868. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 273. இந்த தேர்தலில் மாநிலம் முழுவதும் 79.63% வாக்குகள் பதிவாகின. கடந்த 2021 ஆம் நடைபெற்ற தேர்தலில் 74.06% வாக்குகளே பதிவாகின.
கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான ஆளும் இடது ஜனநாயக முன்னணி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி மற்றும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆகியவற்றுக்கு இடையே மும்முனை போட்டி நிலவியது.
திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள நேமம் சட்டமன்றத் தொகுதி அந்த மாநில அரசியலில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மற்றும் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்படும் ஒரு தொகுதியாகும். இது 2016-இல் கேரளாவில் பாஜக தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்த தொகுதி என்பதால் "பாஜகவின் நுழைவாயில்" என்றும் அழைக்கப்பட்டது.
இந்த தொகுதியில் தொடர்ந்து 2-வது முறையாக மாநில கல்வி அமைச்சர் சிவன்குட்டி போட்டியிட்டார். இந்த தொகுதியில் உள்ள மொத்த வாக்காளர்கள் 1,71,178. ஆண் வாக்காளர்கள் 81,809. பெண் வாக்காளர்கள் 87,553. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 9. ஏப்ரல் 9-ந் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் 80.62% வாக்குகள் பதிவாகின. இது திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் பதிவான இரண்டாவது மிக அதிகப்படியான வாக்குப்பதிவு ஆகும்.
நேமம் தொகுதியில் பாஜக மாநில தலைவரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ராஜீவ் சந்திரசேகர், காங்கிரஸ் சார்பில் கே. எஸ். சபரிநாதன் ஆகியோரும் களத்தில் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில் இன்று நடைபெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கையில் ராஜீவ் சந்திரசேகர் தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வருகிறார். தற்போது வரை வாக்கு எண்ணிக்கையில் 14 சுற்றுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இதில் பாஜக வேட்பாளர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் 43312 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளார். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட சார்பில் போட்டியிட்ட கல்வி அமைச்சர் சிவன்குட்டி 39147 வாக்குகள் பெற்று 2-ம் இடத்தில் உள்ளார். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் சபரிநாதன் 23099 வாக்குகள் பெற்று 3-வது இடத்தில் உள்ளார்.