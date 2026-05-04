கேரள சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் 2026: முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் முரளீதரன் பின்னடைவு
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் சிட்டிங் எம்எல்ஏவும் தேவசம் போர்டு முன்னாள் அமைச்சருமான கடகம்பள்ளி சுரேந்திரன் மற்றும் பாஜக சார்பில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் வி. முரளீதரன் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர்.
Published : May 4, 2026 at 10:17 AM IST
திருவனந்தபுரம்: கழக்கூட்டம் தொகுதியில் தேவசம் போர்டு முன்னாள் அமைச்சர் கடகம்பள்ளி சுரேந்திரன் தொடர்ந்து முன்னிலை பெற்று வருகிறார். பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் முரளிதரன் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார்.
கேரள சட்டமன்றத்தில் உள்ள 140 தொகுதிகளுக்கும் ஏப்ரல் 9 அன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 2,71,42,952 வாக்காளர்கள். இவர்களில் ஆண்கள் 1,32,20,811. பெண் வாக்காளர்கள் 1,39,21,868. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 273. இந்த தேர்தலில் மாநிலம் முழுவதும் 79.63% வாக்குகள் பதிவாகின. கடந்த 2021 ஆம் நடைபெற்ற தேர்தலில் 74.06% வாக்குகளே பதிவாகின.
கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான ஆளும் இடது ஜனநாயக முன்னணி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி மற்றும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆகியவற்றுக்கு இடையே மும்முனை போட்டி நிலவியது.
கேரளாவின் திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கழக்கூட்டம் மாநிலத்தின் ஐடி தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. டெக்னோபார்க் உள்ளிட்ட முக்கிய தொழில் நுட்பப் பூங்காக்கள் இத்தொகுதியில் அமைந்துள்ளதால், இது மிகவும் முக்கியமான தொகுதியாகக் கருதப்படுகிறது.
கழக்கூட்டம் தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 1,62,723. ஆண் வாக்காளர்கள் 77,813. பெண் வாக்காளர்கள் 84,910. ஏப்ரல் 9-ந் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் 78.67% வாக்குகள் பதிவாகின.
இந்த நிலையில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெற்ற நிலையில் 2 சுற்று முடிவில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர் கடகம்பள்ளி சுரேந்திரன் 5792 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலை பெற்றுள்ளார். முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் முரளிதரன் 4907 வாக்குகள் பெற்று 2-வது இடத்தில் உள்ளார்.