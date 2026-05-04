ஹரிப்பாடு தொகுதியில் தொடர்ந்து 4-வது முறையாக வெற்றியை நோக்கி ரமேஷ் சென்னிதலா
2011, 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தல்களில் தொடர்ந்து ஹாட்ரிக் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ரமேஷ் சென்னிதாலா மீண்டும் களம் இறங்கியுள்ளார்
Published : May 4, 2026 at 3:40 PM IST
திருவனந்தபுரம்: ஹரிப்பாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான ரமேஷ் சென்னிதலா 4-வது முறையாக வெற்றி பெற்றார்.
கேரள சட்டமன்றத்தில் உள்ள 140 தொகுதிகளுக்கும் ஏப்ரல் 9 அன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 2,71,42,952 வாக்காளர்கள். இவர்களில் ஆண்கள் 1,32,20,811. பெண் வாக்காளர்கள் 1,39,21,868. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 273. இந்த தேர்தலில் மாநிலம் முழுவதும் 79.63% வாக்குகள் பதிவாகின. கடந்த 2021 ஆம் நடைபெற்ற தேர்தலில் 74.06% வாக்குகளே பதிவாகின.
கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான ஆளும் இடது ஜனநாயக முன்னணி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி மற்றும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆகியவற்றுக்கு இடையே மும்முனை போட்டி நிலவியது.
கேரளாவின் ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்று ஹரிப்பாடு. இது காங்கிரஸ் கட்சியின் கோட்டையாகவும், மூத்த தலைவர் ரமேஷ் சென்னிதாலாவின் சொந்தத் தொகுதியாகவும் உள்ளது.
ஹரிப்பாடு 'கோவில்களின் நகரம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்குள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் உலகப் புகழ் பெற்றது. பாம்பு படகுப் போட்டிகள், இசை மற்றும் பாரம்பரியக் கலைகளுக்கு பெயர் பெற்ற ஒனட்டுகரை இந்த தொகுதியில் உள்ளது.
இந்த தொகுதியில் மொத்தம் வாக்காளர்கள் 1,83,512. ஆண்கள் 87,373. பெண்கள் 96,135. மூன்றாம் பாலினத்தவர் 4. கடந்த ஏப்ரல் 9-ம் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் 76.53% வாக்குகள் பதிவாகின.
ஹரிப்பாடு தொகுதியில் கடந்த 2011, 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தல்களில் தொடர்ந்து ஹாட்ரிக் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ரமேஷ் சென்னிதாலா மீண்டும் களம் இறங்கியுள்ளார். அவரை எதிர்த்து இடது ஜனநாயக கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் டி. டி. ஜிஸ்மோன், பாஜக சார்பில் சந்தீப் வாசஸ்பதி உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.
வாக்கு எண்ணிக்கையில் 12 சுற்று முடிவில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ரமேஷ் சென்னிதலா 68,184 வாக்குகளுடன் முன்னிலையில் உள்ளார். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர் ஜிஸ்மோன் 44,807 வாக்குகளும், பாஜக வேட்பாளர் 31,022 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளனர்.