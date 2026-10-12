தலைமை தேர்தல் ஆணையரை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரி தீர்மானம் - நாட்டிலேயே முதன்முறையாக கேரள சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றம்
குடிமக்களின் அடிப்படை வாக்குரிமையை மறுப்பது, அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அப்பட்டமாக மீறும் செயல் என்று தீர்மானத்தை முன்மொழிந்த முதலமைச்சர் வி.டி.சதீசன் கூறினார்.
Published : October 12, 2026 at 5:22 PM IST
திருவனந்தபுரம்: நாட்டிலேயே முதல் முறையாக, தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரி, கேரள சட்டப் பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டடது.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பெரும் சர்ச்சைக்கும், தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராகவும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், அவரை பதவியில் இருந்து நீக்கக் கோரும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து முதலமைச்சர் வி.டி.சதீசன் பேசுகையில், குடிமக்களின் அடிப்படை வாக்குரிமையை மறுப்பது, அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அப்பட்டமாக மீறும் செயல் என்று கூறினார்.
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அந்த தீர்மானத்தில், தேர்தல் ஆணையத்தின் மற்ற ஆணையர்களின் ஒப்புதலின்றி படிவம் 6 மற்றும் 7-ல் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் திருத்தம் மேற்கொண்டது தீவிரமான பிரச்சனை என்றும், எனவே, தலைமை தேர்தல் ஆணையரை மத்தியஅரசு விரைவில் பதவிநீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பாஜக உறுப்பினர்களான பி.கோபகுமார், வி.முரளீதரன் ஆகியோர் தீர்மானத்தில் சில திருத்தங்களை முன்மொழிந்தனர். அவர்களின் கோரிக்கையையும், 2 சிபிஎம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கோரிக்கையையும் அரசு நிராகரித்து விட்டது.
இருப்பினும், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து 'லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்கள்' நீக்கம் என்ற வார்த்தையை, 'கோடிக்கணக்கான வாக்காளர்கள்' நீக்கம் என்று தீர்மானத்தில் திருத்த வேண்டும் என்று எதிர்க்ககட்சித் தலைவர் பினராயி விஜயன் முன்மொழிந்தார். அவருடைய கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டது.
வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் நடந்த முறைகேடுகளுக்கு தீர்வு காணவும், தவறுதலாக நீக்கப்பட்ட தகுதியான வாக்காளர்கள் அனைவருக்கும் உடனடியாக மீண்டும் வாக்குரிமை வழங்க வேண்டும் என்றும் தீர்மானத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அத்துடன் தேர்தல் ஆணையத்தின் சுதந்திரம், நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை உறுதி செய்வதற்காக, தேர்தல் ஆணையர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் குழுவில் பிரதமர், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர், உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஆகியோர் இடம்பெற வேண்டும் என்றும் அந்த தீர்மானத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அந்தக் குழுவால் மட்டுமே உண்மையான சுதந்திரமான ஆணையர்களை அடையாளம் காண முடியும் என்று தீர்மானம் திட்டவட்டமாகக் கூறியது. இந்த தீர்மானத்தை இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி ஆதரித்த நிலையில், பாஜக எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்ததிற்குப் பிறகு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில், காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி பெற்றது. எனவே, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ரத்து செய்யக் கோரியும், சட்டப் பேரவையை கலைக்க கோரியும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் ஒரு திருத்தத்தை கொண்டு வந்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, தீர்மானத்தில் மாற்றங்களை பரிந்துரைக்கும் கூடுதல் திருத்தங்களை மற்றொரு உறுப்பினர் அறிமுகப்படுத்தினார்.
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படிவம் 6-ல் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் குறித்த ஊடக அறிக்கைகள் உண்மைக்கு மாறானவை என்று தேர்தல் ஆணையமே தெளிவுபடுத்தியிருந்ததை தீர்மானத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என்று அந்த உறுப்பினர் கோரிக்கை விடுத்தார். அனைத்து திருத்தங்களும் சபையில் அதிகாரப்பூர்வமாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சபாநாயகர் பின்னர் தெளிவுபடுத்தினார். அதைத் தொடர்ந்து சட்டமன்றத்தில் தீ்ரமானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.