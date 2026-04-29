கேரளாவை 'கை'ப்பற்றும் காங்கிரஸ்; தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் வெளியீடு
கேரள மாநில சட்டமன்றத்துக்கு ஏப்ரல் 9-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
Published : April 29, 2026 at 7:33 PM IST
திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டணி (UDF) ஆட்சி அமைக்கும் என்று Axis - My India நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி 78- 85 இடங்களை கைப்பற்றும் எனவும், ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் தலைமையிலான இடதுசாரிகள் கூட்டணி 49 -62 தொகுதிகளில் வெற்றிப்பெறும் எனவும் Axis - My India நிறுவனத்தின் கருத்துக்கணிப்பு தெரிவித்துள்ளது. பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி 3 இடங்கள் வரை வெற்றிப் பெறும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
140 தொகுதிகளை கொண்ட கேரள மாநில சட்டமன்றத்துக்கு கடந்த ஏப்ரல் 9-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இதில் ஆளும் சிபிஎம் தலைமையிலான எல்.டி.எஃப் (LDF) மற்றும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான யு.டி.எஃப் (UDF) இடையே கடும் போட்டி நிலவியது.
890 வேட்பாளர்கள் களத்தில் இருந்த நிலையில், 2.7 கோடி வாக்காளர்கள் இவர்களின் வெற்றியைத் தீர்மானிக்க உள்ளனர். கடந்த 2021 தேர்தலில் எல்.டி.எஃப் 99 இடங்களை வென்று சாதனை படைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.