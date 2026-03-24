ETV Bharat / bharat

Exclusive - மக்களுக்கான திட்டங்களால் 3வது முறை வெற்றி பெறுவோம்- பினராயி விஜயன்

கேரளாவில் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்போம் என்ற நம்பிக்கை, 'மக்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையிலிருந்து உருவாகிறது' என்று கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார்.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 24, 2026 at 9:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவை வலிமையான, புதுமையான, சுதந்திரமான, பொருளாதார நடவடிக்கைகள் கொண்ட மாநிலமாக மாற்றுவதே தங்கள் லட்சியம் என்று கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார்.

கேரளாவில் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதில், ஆளும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான இடதுசாரி முன்னணி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி, பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என மும்முனை போட்டி நிலவுகிறது.

அம்மாநிலத்தில் இடதுசாரி முன்னணி தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்து வரும் நிலையில், முதல்வராக பினராயி விஜயன் பதவி வகித்து வருகிறார். இந்நிலையில் மூன்றாவது முறை வெற்றியைக் குறிவைத்து ஆளும் இடதுசாரி முன்னணி பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளது. இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் பிஜு கோபிநாத்திற்கு முதல்வர் பினராயி விஜயன் அளித்த பிரத்யேக நேர்காணலை பார்ப்போம்:

கேரளாவில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில், வெள்ளம், நிபா வைரஸ் தாக்குதல், கரோனா தொற்று போன்ற நெருக்கடியான நேரங்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டு மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்றுள்ளோம். பல்வேறு சவால்கள் வந்தபோதிலும், வளர்ச்சித் திட்டங்களையும் மக்கள் நலத்திட்டங்களையும் எங்கள் அரசு உறுதி செய்துள்ளது.

குறிப்பாக, கேரளாவில் நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த மெகா திட்டங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு விரிவாக்கத் திட்டங்களை கேரளா உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு நிதி வாரியம்(KIIFB) மூலம் நிறைவற்றி உள்ளோம். தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுக்கு நிலம் கையகப்பட்டது உள்பட சுமார் ரூ.1 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான வளர்சித் திட்டங்களை நிறைவேற்றி உள்ளோம்.

லைஃப் மிஷன் திட்டத்தின் கீழ் 5 லட்சம் வீடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2016இல் மாதம் 600 ரூபாய் அரசின் ஓய்வூதியம் பெறுவோர் எண்ணிக்கை 30 லட்சமாக இருந்த நிலையில், தற்போது, 62 லட்சம் பேர் மாதம் ரூ.2,000 பெறுகிறார்கள்.

கேரளா, தொழில் தொடங்குவதற்கு உகந்த மாநிலம் அல்ல என்ற எண்ணம் தலைகீழாக மாறி விட்டது. தற்போது, தொழில் செய்வதற்கு உகந்த மாநிலங்களின் வரிசையில் தேசிய அளவிலான பட்டியலில் கேரளா முன்னேறியுள்ளது.

3வது ஆட்சிக் காலத்திற்கான தொலைநோக்குத் திட்டம்

இடசாரி முன்னணி அரசின் மூன்றாவது ஆட்சிக் காலத்தில், உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சியுடன் சமூக நலத்திட்டங்களையும் ஒருங்கிணைத்து "புதிய கேரளம்" கட்டமைக்கப்படும். அதன்மூலம் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை நோக்கி கேரளம் செல்லும்.

அரசு நிர்வாகத்தை பொறுத்தவரை, சரிவர செயல்படாத அமைச்சர்கள் என்று தனிப்பட்ட முறையில் பார்க்காமல், அமைச்சரவையின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பு வலியுறுத்தப்படும்.

கேரளாவில், கடந்த 2016இல் பொது சுகாதாரத்திற்கு ரூ.665 கோடி செலவிடப்பட்ட நிலையில், தற்போது ரூ.3,000 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

"ஆர்த்ராம்" திட்டத்தின்கீழ் மருத்துவமனை உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மருத்துவமனைகளில் புதிய பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மருந்து தட்டுப்பாடு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. புதிய மருத்துவ கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. தாலுகா மற்றும் மாவட்ட மருத்துவமனைகளில் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவ வசதிகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 160க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள் தேசிய தரச்சான்று பெற்றுள்ளன.

கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள், ஆஞ்சியோபிளாஸ்ட் அறுவை சிகிச்சை, டயாலிசிஸ் போன்ற அதநவீன சிகிச்சைகள், அரசு மருத்துவமனைகளிலேயே செய்யப்படுகின்றன.

மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு குடும்பம், ஆண்டுக்கு 5 லட்ச ரூபாய் வரை இலவசமாக சிகிச்சை பெறலாம். இந்த திட்டம் மூலம் பயனடையும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை 42 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது.

எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டும் முதல்வரின் மறுப்பும்

கேரளாவில் சிபிஎம் கட்சியும், பாஜகவும் அரசியல் நோக்கத்துடன் மறைமுக புரிதலுடன் செயல்படுவதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை மறுக்கிறேன். அரசமைப்பின்படி, மத்திய அரசு நடத்தும் கூட்டங்களில் கேரள அரசு பங்கேற்கிறது. இதை சிலர் தவறாக சித்தரிக்கிறார்கள். ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பையும், வலதுசாரி அரசியலையும் இடதுசாரி முன்னணி எப்போதும் சித்தாந்த ரீதியில் எதிர்த்தே வருகிறது.

மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளின் விசாரணையை எதிர்கொள்ளும் தனிநபர்களை பாதுகாக்க அரசு நிலைப்பாட்டை தளர்த்திக் கொண்டதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளையும் ஏற்க முடியாது. இதில், எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்லை. வழக்குகளில் சட்டடப்படி தீர்வு கிடைக்கும்.

நாங்கள் சிறுபான்மையினருக்கு எதிரானவர்கள் சிலர் முத்திரை குத்துகிறார்கள். ஆனால், அரசின் மதச்சார்பற்ற நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஆனால் எதிரணியினர் வகுப்புவாத பிரச்சனையாக தூண்டுகின்றனர்.

கேரளாவில் போராட்டம் நடத்துவோர் மீது கண்ணீர் புகை வீசுவது போன்ற காவல் துறையினர் நடவடிக்கைகளை குற்றம்சாட்டுகிறார்கள். உண்மையில், அசம்பாவிதம் எதுவும் நடந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் சட்ட விதிமுறைகளுக்கு உள்பட்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன.

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் கேரள அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலமாக 3.11 லட்சம் பேர் பணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். வெளிப்படையாக இந்த நியமனங்கள் நடந்துள்ளன. அரசின் மிகப்பெரிய வெற்றி" என்று பினராயி விஜயன் தெரிவித்தார்.

"மூன்றாவது முறை ஆட்சி- கொள்கைக்கு கிடைக்கும் வெற்றி, தனி நபருக்கானது அல்ல"

கேரளாவின் முதல்வராக, தொடர்ந்து மூன்றாவது முறை பொறுப்பேற்பதுதான் உங்கள் லட்சியமா? என எழுப்பட்ட கேள்விக்கு, "கம்யூனிச அரசியலில் தனிப்பட்ட முறையில் மூன்றாவது வெற்றி என்ற ஒன்றும் இல்லை. மக்களுக்கான மாற்று கொள்கைகளால் வெற்றி கிடைத்துள்ளது.

கேரளாவை வலிமையான, புதுமையான, சுதந்திரமான, பொருளாதார நடவடிக்கைகள் கொண்ட மாநிலமாக மாற்றுவதே எங்கள் இலட்சியம்.

இதை கேரள மக்கள் முடிவு செய்வார்கள். ஒட்டுமத்த தலைமையே எங்கள் நோக்கம், இந்த மாநிலத்தை மேலும் பல உயரங்களுக்கு எடுத்துச் செல்வோம்" என நம்பிக்கையுடன் பேட்டியை நிறைவு செய்தார் பினராயி விஜயன்.

TAGGED:

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.