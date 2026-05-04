ஆறன்முளா தொகுதியில் அமைச்சர் வீணா ஜார்ஜ் பின்னடைவு

பாஜக வேட்பாளர் போட்டியிட்ட மிஜோரம் மாநில முன்னாள் ஆளுநர் கும்மனம் ராஜசேகர் 10347 வாக்குகள் பெற்று பின் தங்கியுள்ளார்.

வீணா ஜார்ஜ் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
Published : May 4, 2026 at 11:23 AM IST

திருவனந்தபுரம்: கேரளவின் ஆறன்முளா தொகுதியில் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் வீணா ஜார்ஜ் 6-வது சுற்று முடிவில் பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

கேரள சட்டமன்றத்தில் உள்ள 140 தொகுதிகளுக்கும் ஏப்ரல் 9 அன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 2,71,42,952 வாக்காளர்கள். இவர்களில் ஆண்கள் 1,32,20,811. பெண் வாக்காளர்கள் 1,39,21,868. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 273. இந்த தேர்தலில் மாநிலம் முழுவதும் 79.63% வாக்குகள் பதிவாகின. கடந்த 2021 ஆம் நடைபெற்ற தேர்தலில் 74.06% வாக்குகளே பதிவாகின.

கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான ஆளும் இடது ஜனநாயக முன்னணி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி மற்றும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆகியவற்றுக்கு இடையே மும்முனை போட்டி நிலவியது.

கேரள மாநிலம் பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறன்முளா தொகுதி புகழ்பெற்ற ஆறன்முளா கண்ணாடி மற்றும் பார்த்தசாரதி கோயிலுக்காக புகழ் பெற்றது. இந்த தொகுதியில் தொடர்ந்து 3-வது முறையாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும், சுகாதாரத் துறை அமைச்சருமான வீணா ஜார்ஜ் போட்டியிட்டார்.

இந்த தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,13,732. ஆண் வாக்காளர்கள் 1,02,487. பெண் வாக்காளர்கள் 1,11,245. கடந்த ஏப்ரல் 9-ந் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் 71.33% வாக்குகள் பதிவாகின.

ஆறன்முளா தொகுதியில் மும்முனைப் போட்டி நிலவியது. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர் வீணா ஜார்ஜை எதிர்த்து காங்கிரஸ் சார்பில் அபின் வர்க்கி கோடியாட்டு மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக சார்பில் மிஜோரம் மாநில முன்னாள் ஆளுநர் கும்மனம் ராஜசேகரன் ஆகியோர் களமிறங்கினர்.

இந்த நிலையில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெற்றது. வாக்கு எண்ணிக்கையில் 6 சுற்றுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இதில் சுகாதார துறை அமைச்சர் வீணா ஜார்ஜ் 14239 வாக்குகள் பெற்று 2-வது இடத்தில் உள்ளார். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அப்துல் ரஷீத் 20580 வாக்குகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். பாஜக வேட்பாளர் கும்மனம் ராஜசேகர் 10347 வாக்குகள் பெற்று பின் தங்கியுள்ளார்.

