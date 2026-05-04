அம்பலப்புழாவில் சிஷ்யனை வீழ்த்திய குரு - 'கெத்து' காட்டிய சிபிஎம் முன்னாள் தலைவர்
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ எச். சலாம் மீண்டும் களமிறங்கியுள்ளார். இவர் ஜி. சுதாகரனை ஒரு காலத்தில் குரு என்று அழைத்தவர்.
Published : May 4, 2026 at 3:36 PM IST
திருவனந்தபுரம்: அம்பலப்புழா தொகுதியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்து விலகி காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் போட்டியிட்ட ஜி. சுதாகரன் முன்னிலையில் உள்ளார்.
கேரள சட்டமன்றத்தில் உள்ள 140 தொகுதிகளுக்கும் ஏப்ரல் 9 அன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 2,71,42,952 வாக்காளர்கள். இவர்களில் ஆண்கள் 1,32,20,811. பெண் வாக்காளர்கள் 1,39,21,868. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 273. இந்த தேர்தலில் மாநிலம் முழுவதும் 79.63% வாக்குகள் பதிவாகின. கடந்த 2021 ஆம் நடைபெற்ற தேர்தலில் 74.06% வாக்குகளே பதிவாகின.
கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான ஆளும் இடது ஜனநாயக முன்னணி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி மற்றும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆகியவற்றுக்கு இடையே மும்முனை போட்டி நிலவியது.
அம்பலப்புழா சட்டமன்றத் தொகுதி, கேரளாவின் ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு தொகுதியாகும். இது இடது ஜனநாயக முன்னணியின் வலுவான கோட்டையாகக் கருதப்படுகிறது.
புகழ் பெற்ற அம்பலப்புழா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கோயில் இத்தொகுதியில் உள்ளது. இக்கோயிலின் 'அம்பலப்புழா பால்பாயசம்' உலகப் புகழ்பெற்றது. இந்த பகுதி கேரளாவின் பாரம்பரியக் கலை வடிவமான துள்ளல் கலைக்கு பெயர் பெற்றது.
முன்னாள் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் ஜி. சுதாகரன் மூன்று முறை (2006, 2011, 2016) தொடர்ந்து வெற்றி பெற்ற தொகுதி இதுவாகும். ஆனால், கடந்த 2021 தேர்தலில் அவருக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போட்டியிட வாய்ப்பு அளிக்கவில்லை. இந்த முறையாவது வாய்ப்பு கிடைக்கும் கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்து காத்திருந்த அவருக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. இதனையடுத்து கடந்த மார்ச் மாதம் கட்சியில் இருந்து விலகிய அவர் காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டார்.
மேலும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ எச். சலாம் மீண்டும் களமிறங்கியுள்ளார். இவர் ஜி. சுதாகரனை ஒரு காலத்தில் குரு என்று அழைத்தவர். காங்கிரஸ் சார்பில் எம். லிஜு, பாஜக சார்பில் அனூப் ஆண்டனி ஜோசப் ஆகியோரும் போட்டியிடுகின்றனர்.
இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 1,72,504 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் பெண்கள் 88,432, ஆண்கள் 84,068 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 4.கடந்த ஏப்ரல் 9-ந் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் 76.12% வாக்குகள் பதிவாகின.
இந்த நிலையில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெற்றது. 12 சுற்று முடிவில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்ட மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ஜி. சுதாகரன் 63,764 வாக்குகள் பெற்று தொடர்ந்து முன்னிலையில் உள்ளார். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட சலாம் 39950 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார். பாஜக வேட்பாளர் அனூப் ஆண்டனி ஜோசப் 12,771 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார்.