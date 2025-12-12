ETV Bharat / bharat

நடிகை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: குற்றவாளிகள் 6 பேருக்கும் தலா 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை

மேலும், குற்றவாளிகள் 6 பேருக்கும் தலா 50 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தும் ர்ணாகுளம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிபதி ஹனி எம் வர்கீஸ் உத்தரவிட்டார்.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 12, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

எர்ணாகுளம்: நடிகையை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, வீடியோ எடுத்து வெளியிட்ட வழக்கில் குற்றவாளிகள் 6 பேருக்கும் தலா 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

2017-ஆம் ஆண்டு முதல் பல திருப்பங்களை கடந்து வந்த இந்த வழக்கில், பல்சர் சுனி என்கிற சுனில் என்.எஸ்., மார்ட்டின் ஆண்டனி, மணிகண்டன், விஜேஷ், சலீம், பிரதீப் ஆகிய 6 பேரும் குற்றவாளிகள் என எர்ணாகுளம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிபதி ஹனி எம் வர்கீஸ் கடந்த திங்கட்கிழமை தீர்ப்பு வழங்கினார்.

இவர்கள் மீது ஆள் கடத்தல் (366), பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை (376டி), குற்றவியல் சதி (354பி), குற்றவாளிகளை அடைத்து வைத்தல், ஆதாரங்களை அழித்தல் (201), ஒப்புதல் இல்லாமல் தனிப்பட்ட வீடியோக்களை எடுத்து பகிர்தல் ஆகிய குற்றங்கள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாக நீதிபதி தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டார்.

நீண்ட விசாரணைக்குப் பின், நடிகர் திலீப் என்ற பி.கோபாலகிருஷ்ணன் குற்றவாளி என்பதற்கு போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாததால் விடுதலை செய்யப்படுவதாக நீதிபதி தீர்ப்பு வழங்கினார்.

இந்த நிலையில், குற்றவாளிகள் 6 பேருக்கும் தண்டனை விவரத்தை இன்று அறிவிப்பதாக எர்ணாகுளம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிபதி ஹனி எம் வர்கீஸ் தெரிவித்திருந்தார். இதனையடுத்து, இந்த வழக்கு எர்ணாகுளம் நீதிமன்றத்தில் இன்று வந்தது. அப்போது குற்றவாளிகள் 6 பேரும் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.

குற்றவாளிகள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், குறைந்தபட்ச தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டனர். ஆனார், அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், குற்றத்தின் தன்மை கருதி குற்றவாளிகளுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். இதனையடுத்து, குற்றவாளிகான பல்சர் சுனி என்கிற சுனில் என்.எஸ்., மார்ட்டின் ஆண்டனி, மணிகண்டன், விஜேஷ், சலீம், பிரதீப் ஆகிய 6 பேருக்கும் தலா 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து நீதிபதி ஹனி எம் வர்கீஸ் தீர்ப்பளித்தார். மேலும், குற்றவாளிகள் 6 பேருக்கும் தலா 50 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தும் அவர் உத்தரவிட்டார்.

பிப்ரவரி 17, 2017 அன்று, கேரள மாநிலம் கொச்சி அருகே, பிரபலமாக இருந்த நடிகையின் காரை வழி மறிந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள், அதே காரில் அவரை கடத்திச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம், தென்னிந்திய திரையுலகில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு மொழிப் படங்களில் முன்னணி கதாநாயகியாக வலம் வந்த அவருக்கு நேர்ந்த இந்த கொடுமைக்கு எதிராக பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் போராட்டங்கள் வெடித்தன. இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட 6 பேரை உடனடியாக கைது செய்த காவல் துறை ஜூலை 10, 2017 அன்று நடிகர் திலீப்பை கைது செய்தது.

நடிகர் திலீப் மீது, குற்றச் சதி மற்றும் ஆதாரங்களை அழித்தல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதே ஆண்டில், நீதிமன்றத்தை நாடி பிணை பெற்ற திலீப், அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

KERALA ACTRESS ASSAULT CASE
IMPRISONMENT
20 YEARS RIGOROUS IMPRISONMENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.