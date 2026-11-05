கவின் ஆணவ கொலை வழக்கு: சுர்ஜித் பெற்றோருக்கு எதிரான குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்தது சரியே- உச்ச நீதிமன்றம்
சுர்ஜித் பெற்றோர் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை என்று கூறி, காவல் துறையின் குற்றப்பத்திரிகையை கடந்த செப்டம்பர் மாதம் ரத்து செய்தது.
Published : November 5, 2026 at 8:59 PM IST
புதுடெல்லி: நெல்லை கவின் ஆணவப் படுகொலை வழக்கில், சுர்ஜித்தின் பெற்றோருக்கு எதிரான குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்த உத்தரவை எதிர்த்து, தமிழ்நாடு காவல் துறை தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகமங்கலத்தை சேர்ந்த ஐடி ஊழியர் கவின், மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த பெண்ணை காதலித்ததால், கடந்த 2025 ஜூலை 27 ஆம் தேதி அந்த பெண்ணின் சகோதரர் சுர்ஜித்தால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார்.
இந்த வழக்கில் சுர்ஜித், காவலர்களான அவரின் தந்தை சரவணன், தாய் கிருஷ்ணகுமாரி மற்றும் உறவினர் ஜெயபால் ஆகிய நான்கு பேரும் சிபிசிஐடி காவல் துறையால் கைது செய்யப்பட்டனர். மேலும், சரவணன், கிருஷ்ணகுமாரி ஆகிய இருவரும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.
|இதையும் படிங்க.. ஆன்லைன் டிரேடிங் மூலம் அதிக லாபம் சம்பாதிக்கலாம் என கூறி ரூ.92.45 லட்சம் மோசடி - 2 பேர் கைது
கவின் கொலை சம்பவம் தொடர்பாக, வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம், கொலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த சிபிசிஐடி போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கின் விசாரணை நெல்லை மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. கொலை நடந்த இடத்தில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகள், தடய அறிவியல் ஆவணங்கள் மற்றும் உயிரிழந்த கவினின் காதலி, பெற்றோர் உள்பட 83 சாட்சியங்கள் அளித்த வாக்குமூலங்கள் உள்ளிட்டவை அடங்கிய சுமார் 800 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், சரவணன், கிருஷ்ணகுமாரி ஆகியோருக்குத் தங்கள் மகள், கவினுடன் கொண்டிருந்த உறவு குறித்து 2016 அல்லது 2017-ஆம் ஆண்டிலிருந்தே தெரிந்திருந்தது என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது.
மேலும், சரவணன் தனது மகளிடம், கவினை பிரியுமாறு வற்புறுத்தியதாகவும், இது தொடர்பாக, 2018 அல்லது 2019-இல் கவினுடன் தொலைபேசியில் பேசியதாகவும் குற்றப்பத்திரிகையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அது மட்டுமின்றி, கிருஷ்ணகுமாரி கவினின் தாயாரைத் தொடர்பு கொண்டு, இந்த உறவைத் தொடர வேண்டாம் என்று எச்சரித்ததாகவும் அதில் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது.
இதையடுத்து, தங்கள் மீது காவல் துறை தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்யக் கோரி சரவணன், கிருஷ்ணகுமாரி, ஜெயபால் ஆகியோர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
அந்த மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை என்று கூறி, அந்த குற்றப்பத்திரிகையை கடந்த செப்டம்பர் மாதம் ரத்து செய்தது. மேலும், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய 4-வது நபரான ஜெயபாலுக்கு உயர் நீதிமன்றம் நிபந்தனையுடன் கூடிய ஜாமீனும் வழங்கியது.
இதையடுத்து, குற்றப்பத்திரிகை ரத்து செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து, தமிழ்நாடு காவல் துறையின் குற்றப் பிரிவு, உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், தமிழ்நாடு காவல் துறையின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து, உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை உறுதி செய்து தீர்ப்பளித்தது.