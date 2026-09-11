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மின்சாரம் இல்லாமல் ஆற்று நீரால் இயங்கும் அரவை மில்: காஷ்மீரில் அசத்தும் 75 வயது முதியவர்

உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை உள்ள காஷ்மீர் மக்கள் மற்றும் சர்க்கரை நோயாளிகள் தூரத்து கிராமங்களில் இருந்தெல்லாம் இந்த மில்லை தேடி வருகிறார்கள்.

இயற்கை அரவை மில் நடத்தும் முதியவர் முஹமது அப்துல்லா வானி
இயற்கை அரவை மில் நடத்தும் முதியவர் முஹமது அப்துல்லா வானி (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 9:08 AM IST

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ஸ்ரீநகர்: மின்சாரமும் இல்லை... எந்த நவீன எந்திரமும் இல்லை... ஆனால், மலையிலிருந்து ஓடி வரும் ஆற்று நீரின் வேகத்தை மட்டுமே வைத்து ஒரு கிராமத்திற்கே தேவையான சுத்தமான எண்ணெய் மற்றும் மாவையும் அரைத்துக் கொடுத்து அசத்துகிறார் 75 வயது முதியவர்.

அதிநவீன எலெக்ட்ரானிக் இயந்திரங்களும், கணினிமயமாக்கப்பட்ட அரவை மில்களும் வந்துவிட்ட இந்த டிஜிட்டல் காலத்திலும், இயற்கையின் ஆற்றலையும், தங்களது பாரம்பரியத்தையும் மட்டுமே நம்பி வாழும் மனிதர்கள் காஷ்மீரில் இருக்கிறார்கள்.

ஆற்று நீரில் உருவாகும் ஆற்றல்
ஆற்று நீரில் உருவாகும் ஆற்றல் (ETV Bharat)

அதற்கு மிக சிறந்த உதாரணம் தான் ஜம்மு-காஷ்மீரின் அனந்தநாக் மாவட்டத்தில் உள்ள கோகர்நாக் பகுதியைச் சேர்ந்த 75 வயதான முகமது அப்துல்லா வானி.

இவர் அங்குள்ள பம்தூரா கிராமத்தில், ஒரு சொட்டு மின்சாரம் கூட இல்லாமல், ஓடும் ஆற்று நீரின் வேகத்தை மட்டுமே வைத்து இயங்கும் ஒரு பாரம்பரிய எண்ணெய் மற்றும் மாவு அரைக்கும் மில்லை கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மிக வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகிறார்.

மின்சாரப் பிரச்சினை

காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளில் பொதுவாகவே குளிர் காலங்களிலும் மற்ற நேரங்களிலும் கடுமையான மின்தடை ஏற்படும். அப்படி மின்தடை ஏற்பட்டாலும், அங்குள்ள பெரிய நவீன மின்சார மில்கள் அனைத்தும் வேலை செய்யாமல் அப்படியே முடங்கி விடும். ஆனால், முகமது அப்துல்லா வானியின் மில் முழுக்க முழுக்க ஆற்று நீரால் ஓடுவதால், எப்போதுமே நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து ஓடிக் கொண்டே இருக்கும்.

இயற்கை அரவை மில் நடத்தும் முதியவர் முஹமது அப்துல்லா வானி
இயற்கை அரவை மில் நடத்தும் முதியவர் முஹமது அப்துல்லா வானி (ETV Bharat)

இது குறித்து ஈடிவி பாரத்திடம் பேசிய முதியவர் முகமது அப்துல்லா வானி, "மின்சார மில்லில் அரைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது திடீரென கரண்ட் போனால், உள்ளே இருக்கும் கடுகு விதைகள் பாதியிலேயே காய்ந்து போய் விடும். இதனால் எண்ணெயின் தரம் குறைந்து விடும், சரியான அளவிலும் எண்ணெய் கிடைக்காது.

இதே போல், மாவின் தரமும் கெட்டுவிடும். ஆனால், என் ஆலைக்கு ஆற்று நீர் எப்போதும் தடையின்றி கிடைப்பதால், மக்களுக்குச் சரியான நேரத்தில், எந்தக் கலப்படமும் இல்லாத நல்ல தரமான மாவும், சுத்தமான கடுகு எண்ணெயும் கிடைக்கிறது" என்கிறார்.

நீர் ஆற்றல்

மலையிலிருந்து வேகமாக ஓடி வரும் ஆற்று நீரின் வேகத்தை மிகச் சரியாகப் பயன்படுத்தி இந்த இரட்டை செயல்பாட்டு ஆலையைத் முதியவர் வானி நடத்துகிறார். நீரின் வேகத்தால் நிலத்தடியில் உள்ள இறக்கைகள் சுழலும் போது, மேலே உள்ள பெரிய வட்டக் அரவைக் கற்கள் (Grinding Stones) சுழல்கின்றன. இது கோதுமை, சோளம், அரிசி மற்றும் மிளகாய் போன்றவற்றை நல்ல தரமாக அரைத்து கொடுக்கிறது.

முதியவர் முஹமது அப்துல்லா வானி
முதியவர் முஹமது அப்துல்லா வானி (ETV Bharat)

அதே நீரின் வேகத்தால் மறுபுறம் பெரிய இரும்பு அச்சு சுழன்று, கடுகை நசுக்கிச் சுத்தமான கடுகு எண்ணெயைப் பிழிந்து தருகிறது . இதில் எந்தவித செயற்கை வெப்பமோ, கெமிக்கலோ அல்லது சுவையூட்டிகளோ சேர்க்கப்படுவதில்லை.

தரமான எண்ணெய்

இது தொடர்பாக வாடிக்கையாளர்களில் ஒருவரான முகமது அக்பர் கூறுகையில், "ஒருபுறம், எண்ணெய்யின் சுவை வித்தியாசமாக இருக்கிறது. மறுபுறம், எண்ணெய்யின் அளவும் மின்சார ஆலையை விட அதிகமாக கிடைக்கிறது" என்றார்.

வானியின் மூத்த மகனான ஜாவேத் அகமது வானியும், ஆலையில் தன் தந்தைக்கு உதவியாக இருக்கிறார். ஆலைக்குத் தேவையான நீரின் ஓட்டத்தை கவனித்துக் கொள்வதாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஏதேனும் காரணத்தால் ஆலையில் ஏற்படும் பழுதைச் சரிசெய்வதாக இருந்தாலும் சரி, ஜாவேத் எப்போதும் தன் தந்தைக்கு உதவுகிறார்.

முஹமது அப்துல்லா வானியின் அரவை மில்
முஹமது அப்துல்லா வானியின் அரவை மில் (ETV Bharat)
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இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "என் தந்தைக்கு பிறகு குடும்ப தொழிலை நான் தொடர்வேன். இந்த வேகமான காலகட்டத்தில், இதுபோன்ற நீர் சக்தி ஆலைகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துவிட்டது. ஆனால் அதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்தவர்கள் எங்கும் செல்வதில்லை” என்று அவர் கூறினார்.

இயற்கை ஆற்றலின் பயன்

நவீன மின்சார மில்களில் மிக வேகமாக இயந்திரங்கள் சுழன்று அரைக்கும் போது அதிகப்படியான வெப்பம் ஏற்படும். இந்த சூட்டினால் உணவில் உள்ள இயற்கையான சத்துக்களும், கடுகு எண்ணெய்யில் இருக்கும் மருத்துவக் குணங்களும் அழிந்து விடும். ஆனால், இந்த நீர் ஆலையில் மெதுவாகவும், குளிர்ச்சியாகவும் அரைக்கப்படுவதால் மாவின் அசல் சுவையும், எண்ணெய்யின் சத்தும் நூறு சதவீதம் அப்படியே இருக்கும்.

ஆற்று நீரின் ஆற்றலைக் கொண்டு அரைக்கப்படும் மாவு
ஆற்று நீரின் ஆற்றலைக் கொண்டு அரைக்கப்படும் மாவு (ETV Bharat)

இதனால், உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை உள்ள காஷ்மீர் மக்கள் மற்றும் சர்க்கரை நோயாளிகள் தூரத்து கிராமங்களில் இருந்தெல்லாம் இந்த மில்லை தேடி வருகிறார்கள்.

நவீன காலத்தின் மாற்றங்களால் இந்த பாரம்பரியக் கலை காஷ்மீரில் மெல்ல மெல்ல அழிந்து வரும் நிலையிலும், 75 வயதில் தளர்ச்சியில்லாமல் இயற்கையோடு இணைந்து சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பில்லாத (Eco-friendly) தொழிலை செய்து காட்டும் இந்த முதியவரின் உழைப்பு ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக பார்க்கப்படுகிறது.

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KASHMIRI GHARAT
ANANTNAG WATER MILL
NATURAL MUSTARD OIL EXTRACTION
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