ETV Bharat / bharat

காஷ்மீரிகளின் தயாளகுணம்... ஈரான் மக்களுக்காக ரூ.22 லட்சம் திரட்டிய கிராமம் - ரூ.17,000க்கு ஏலம் போன 50 பைசா நாணயம்

சிறுவன் நன்கொடை அளித்த 50 பைசா நாணயத்தை ஏலம் எடுக்க கடும் போட்டி நிலவியது. இறுதியில், அதே பகுதியை சேர்ந்த ஜாவேத் அஹமது சூஃபி ரூ. 17,000-ஐ அந்த நாணயத்தை ஏலத்தில் எடுத்தார்.

ஈரான் மக்களுக்காக தந்தையுடன் சென்று நன்கொடை வழங்கிய சிறுவன்
ஈரான் மக்களுக்காக தந்தையுடன் சென்று நன்கொடை வழங்கிய சிறுவன் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 25, 2026 at 7:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீரின் பாரமுல்லா மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமம், சுமார் ரூ. 22 லட்சம் நிதி திரட்டி ஈரான் மக்களுக்காக நன்கொடையாக அனுப்பி வைத்துள்ளது. அதேவேளை போரால் பாதிக்கப்பட்ட ஈரான் மக்களுக்காக ஐந்து வயது சிறுவன் அளித்த 50 பைசா நாணயம், ரூ. 17,000-த்திற்கு ஏலம் போனது பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் படைகளின் கூட்டுத் தாக்குதலில் ஈரான் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஈரானும் பதில் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், போரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஈரான் மக்களுக்காக நிதி திரட்டும் நிகழ்வுகள் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காஷ்மீரில் ஆங்காங்கே நடைபெற்றன. காஷ்மீர் இஸ்லாமியர்கள் ஷியா பிரிவை சேர்ந்தவர்கள். ஈரானில் வசிக்கும் மக்களும் ஷியா பிரிவை பின்பற்றுபவர்கள்.

இந்த நிலையில் நிதி திரட்டும் நிகழ்வில் பணம், நகைகள், பாத்திரங்கள் மட்டுமின்றி நிலம், வாகனங்கள் உள்ளிட்டவற்றையும் காஷ்மீர் மக்கள் வாரி வழங்கினர்.

ஈரான் தூதரகத்தில் சைனிபால் மக்கள் அளித்த காசோலை
ஈரான் தூதரகத்திற்கு சைனிபால் கிராம மக்கள் அனுப்பிய காசோலை (ANI)

ரூ. 22,72,294 திரட்டிய கிராமம்

பாரமுல்லா மாவட்டத்தில் உள்ள சைனிபால் என்ற கிராமத்தை சேர்ந்த மக்கள் ரூ.22,72,294-ஐ திரட்டினர். அவர்கள் இந்தியாவில் உள்ள ஈரான் தூதரகம் அண்மையில் தெரிவித்த வங்கிக் கணக்கிற்கு காசோலையாக அதனை அனுப்பி வைத்தனர். அதில், "சைனிபால் கிராம மக்களின் ஆசிகளுடன், ஈரான் என்னும் வீரமிக்க தேசத்திற்கு" என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்த காசோலை, ஈரான் தூதரகத்தின் பாரத ஸ்டேட் வங்கி கணக்கில் செவ்வாய்க்கிழமை செலுத்தப்பட்டது.

நெகிழ்ச்சி ஏற்படுத்திய 50 பைசா நாணயம்

ஸ்ரீநகரில் நடைபெற்ற நிதி திரட்டும் நிகழ்வில், ஏலம் ஒன்று நடைபெற்றது. அப்போது ஈரான் மக்களுக்காக ஒரு குழந்தை அளித்த 50 பைசா நாணயம் ஏலத்திற்கு வந்தது. அப்போது ஒருவர் அந்த 50 பைசா நாணயத்தை ரூ. 17,000 வாங்கினார்.

இது தொடர்பாக பேசிய தால் ஏரி பகுதியைச் சேர்ந்த மிர் பெஹ்ரி குடியிருப்புவாசியான நசீர் அஹமது கூறுகையில், "இப்போது வெளியிடங்களில் 50 பைசா நாணயம் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவது இல்லை. இருந்தாலும், நிதி திரட்டும் நிகழ்வின் ஏற்பாட்டாளர்கள் அதை ஏலத்திற்கு வைத்தனர். அப்போது அந்த 50 பைசா நாணயம் நல்ல விலைக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்டது, ஈரான் மக்கள் மீது காஷ்மீர் மக்கள் வைத்துள்ள அன்பை காட்டியது" என்றார்.

ஒரு சிறுவன் நன்கொடை அளித்த அந்த 50 பைசா நாணயத்தை ஏலம் எடுக்க கடும் போட்டி நிலவியது. இறுதியில், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஜாவேத் அஹமது சூஃபி என்பவர் ரூ. 17,000-ஐ அந்த நாணயத்தை ஏலத்தில் எடுத்தார்.

"அல்லாஹ்வின் கருணையால் என்னால் ஏலத்தில் அந்த நாணயத்தை எடுக்க முடிந்தது" என்று ஜாவேத் அஹமது சூஃபி கூறியதாக பிடிஐ செய்தி நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

"எனது நண்பர் ஒருவர் தனது மோட்டார் சைக்கிளை நன்கொடையாக அளித்துள்ளார். பெண்கள் தங்கள் தங்க நகைகளையும், வீட்டில் உள்ள பாத்திரங்களையும் நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளனர். இருப்பினும், ஒரு குழந்தை தனது சேமிப்பிலிருந்து அளித்த அந்தச் சிறிய தொகைக்கு ஈடானது வேறு எதுவும் இந்த உலகில் இருக்க முடியாது" என்று அவர் கூறினார்.

காஷ்மீரின் மிகவும் பின்தங்கிய பகுதியான இங்கு நடைபெற்ற ஏலத்தின் மூலம், சுமார் மூன்று லட்ச ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகை திரட்டப்பட்டுள்ளதாக ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர். ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் உட்பட அனைத்துத் தரப்பினரும் இந்த நன்கொடை திரட்டும் நிகழ்வில் பங்கேற்றனர். குறிப்பாகப் பெண்கள், தாங்களாகவே முன்வந்து, தங்க நகைகள், பாத்திரங்கள் மற்றும் பிற விலை உயர்ந்த வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை நன்கொடையாக அளித்து ஈரான் மக்கள் மீதான தங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்தினர். சில குடும்பங்கள் கால்நடைகளையும் நன்கொடையாக அளித்தன.

பெண்மணி ஒருவர், 28 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மறைந்த தனது கணவரின் நினைவாக பாதுகாத்து வந்த தங்கத்தை நன்கொடையாக அளித்தார். புதுடெல்லியில் உள்ள ஈரான் தூதரகம், இந்த பெண்ணின் தயாள குணம் குறித்து பெருமிதம் அடைந்தது. காஷ்மீர் மக்களின் உணர்வுகளே ஈரான் மக்களுக்கு மிகப் பெரிய ஆறுதல் என்று தெரிவித்துள்ளது.

"காஷ்மீரை சேர்ந்த ஒரு மதிப்பிற்குரிய சகோதரி, 28 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காலமான தனது கணவரின் நினைவாகப் பாதுகாத்து வந்த தங்கத்தை, ஈரான் மக்கள் மீது கொண்ட அன்பால் மனதார நன்கொடையாக அளித்துள்ளார்" என்று ஈரான் தூதரகம் 'எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில் அந்த பெண்ணை கௌரவப்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

50 PAISA COIN FOR IRAN
KASHMIRI SHIA
IRAN WAR DONATION
KASHMIR IRAN DONATIONS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.