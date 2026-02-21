ETV Bharat / bharat

கார் ஓட்டிய சிறுவன்; சிறையில் கம்பி எண்ணும் தந்தை - நடந்தது என்ன?

நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் விபத்து மற்றும் உயிரிழப்புக்களை தடுக்க போக்குவரத்து விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என போக்குவரத்து மற்றும் காவல்துறையினர் பல்வேறு வகைகளில் பொதுமக்களுக்கும், வாகன ஓட்டிக்களுக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள்.

ஸ்ரீநகர்: 18 வயது நிரம்பாத மகனை கார் ஓட்ட அனுமதித்த தந்தைக்கு மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து காஷ்மீர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் இரு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் செல்வோர் போக்குவரத்து விதிமுறைகளை முறையாக கடைப்பிடிக்காததால் விபத்துக்கள் நிகழ்ந்து உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவது தொடர் கதையாகி வருகிறது. நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் விபத்து மற்றும் உயிரிழப்புக்களை தடுக்க போக்குவரத்து விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என போக்குவரத்து மற்றும் காவல் துறையினர் பல்வேறு வகைகளில் பொதுமக்களுக்கும், வாகன ஓட்டிக்களுக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள்.

இந்த நிலையில், பள்ளி செல்லும் சிறுவர்கள் இரு சக்கர வாகனம் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை ஓட்டி சென்று விபத்து ஏற்படுத்தும் சம்பவங்கள் நாடு முழுவதும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

இதை தடுக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் தீவிர நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, 18 வயதிற்குட்பட்டவர்களை வாகனம் ஓட்ட அனுமதித்தால், அந்த சிறுவர்களின் பாதுகாவலர்கள் அல்லது தந்தைக்கு கடுமையான தண்டனை விதிக்கும் வகையில் போக்குவரத்து சட்ட விதிகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய கடும் விதிகள் இருந்தும் சிறுவர்கள் இரு சக்கர வாகனங்களை தொடர்ந்து இயக்கி விபத்துக்களை ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள்.

இத்தகைய சம்பவத்தில் ஈடுபடும் சிறுவர்களுக்கும், அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில், காஷ்மீர் மாநில நீதிமன்றம், போக்குவரத்து விதிமீறலில் ஈடுபட்ட சிறுவனின் தந்தைக்கு மூன்றாண்டு சிறை தண்டனை விதித்து அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளது. மேலும், ரூ.25 ஆயிரம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

போக்குவரத்து நீதிமன்ற சிறப்பு நீதிபதி ஷபீர் அகமது மாலிக் வழங்கிய தீர்ப்பில், "மோட்டார் வாகனச் சட்டம், 1988 இன் பிரிவு 199-A இன் கீழ் விபத்தை ஏற்பட்டுத்தியவரின் பாதுகாவலர் அல்லது தந்தைக்கு தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும். அந்த வகையில் குற்றத்திற்கு சிறுவனின் தந்தை உடந்தையாக இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது.

அதன்படி குற்றத்தின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு மூன்றாண்டு சிறை தண்டனையும், ரூ.25 ஆயிரம் அபராதமும் விதிக்கப்படுகிறது. மேலும், வாகனத்தின் பதிவு 12 மாதங்கள் ரத்து செய்யப்படுகிறது. மேலும், வாகனம் மற்றும் அதன் ஆவணங்கள் ஏதேனும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருந்தால், அதை உரிமையாளரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்" எனவும் உத்தரவிட்டார்.

