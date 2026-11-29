காசி தமிழ் சங்கமம்- தமிழ் கற்கும் இந்தி பேச்சாளர்கள், காசியில் ஒலித்த திருக்குறள்!
காசி படித்துறைகளின் திறந்த வெளியில் நடத்தப்படும் வகுப்புகள், இந்தி பேசுபவர்கள், குறிப்பாக, சிறுவர்கள் மற்றும் மாணவர்கள், தமிழ் மொழியை அறிந்துகொள்ள ஊக்குவிக்கின்றன.
Published : November 29, 2026 at 11:00 PM IST
-BY கோபால் மிஸ்ரா
வாரணாசி: ஆன்மிகத்திலும் இலக்கிய பாரம்பரியத்திலும் நீண்ட கால தொடர்புடைய காசி நகரில் வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க படித்துறைகள், தற்போது திறந்தவெளி வகுப்பறைகளாக மாறியுள்ளன.
'காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0' விழாவின் ஒரு பகுதியாக, இந்தி பேசும் மாணவர்களுக்கும் உள்ளூர் மக்களுக்கும் அன்றாடம் பயன்பாட்டில் இருக்கும் தமிழ் வாக்கியங்களும் திருக்குறளும் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்றன.
காசி தமிழ் சங்கமத்தின் ஐந்தாவது பதிப்பு, நவம்பர் 28ஆம் தேதி தொடங்கி, டிசம்பர் 12-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த ஆண்டு நிகழ்வு, “திருக்குறள் பயில்வோம்” என்ற கருப்பொருளுடன் நடைபெறுகிறது. இதன் மூலம், கல்வி மற்றும் கலாச்சார ஈடுபாட்டின் மையத்தில் திருக்குறள் முன்வைக்கப்படுகிறது.
வட இந்தியா மற்றும் தென்னிந்தியா இடையே மொழி, கலாச்சாரம் மற்றும் கல்வி சார்ந்த உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவதையும், ஒரே பாரதம், உன்னத பாரதம் எனும் உணர்வை மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது.
நமோ படித்துறை தொடங்கி அஸி படித்துறை வரை நடைபெறும் இந்த நிகழ்வு, தமிழ் பேசுபவர்களையும் உள்ளூர் மக்களையும் ஒன்றிணைக்கிறது. அதே வேளையில், திறந்த வெளியில் இங்கு நடத்தப்படும் வகுப்புகள், இந்தி பேசுபவர்கள், குறிப்பாக, சிறுவர்கள் மற்றும் மாணவர்கள், தமிழ் மொழியை அறிந்துகொள்ள ஊக்குவிக்கின்றன.
தமிழ் ஆசிரியர்கள், குழந்தைகளை வரவழைத்து, அவர்களை படித்துறைகளில் அமரவைத்து, அவர்களுக்கு தமிழில் உள்ள அடிப்படைச் சொற்கள், வாழ்த்துகள், தமிழ் உச்சரிப்பு மற்றும் அன்றாடம் உரையாடலில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்றொடர்கள் ஆகியவற்றைக் கற்றுக்கொடுக்கின்றனர்.
இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காகத் தமிழ்நாட்டில் இருந்து சென்றுள்ள கோவிந்த் ராஜன் என்ற ஆசிரியர், "வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இந்த நகரத்தில் தமிழைப் கற்பிப்பது ஒரு அர்த்தமுள்ள அனுபவம்" என்று மகிழ்ச்சி பொங்க கூறினார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "குழந்தைகளை வரவழைத்து அவர்களுக்குத் தமிழை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு காசியில் உள்ள கங்கை படித்துறைகளை விட சிறந்த இடத்தைப் என்னால் கற்பனை செய்துகூட பார்க்க முடியவில்லை. இங்கு "வணக்கம்" என்ற வார்த்தையை மாணவர்கள் உச்சரிப்பதுடன் தமிழ் வகுப்பு தொடங்குகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து, பெயர்களைச் சரியாக உச்சரிப்பது எப்படி?, அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள்? வாழ்த்து மற்றும் நன்றி தெரிவிக்கும் சொற்றொடர்கள் போன்றவை கற்றுக்கொடுக்கப்படுகின்றன.
குழந்தைகள், வகுப்புகளில் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்பதையும், தமிழ் மொழியைக் கற்றுக்கொள்வதில் அவர்கள் உண்மையான ஈடுபாடு காட்டுவதையும் கண்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.
"இந்த இடத்தின் மண்ணையும், ராமேஸ்வரத்தின் மண்ணையும் எங்கள் நெற்றியில் இட்டுக் கொள்வதன் மூலம், நாங்கள் இரு மாநிலங்களின் கலாச்சாரத்தையும் நாகரிகத்தையும் தழுவிக்கொள்கிறோம். அந்த உணர்வுடன், உள்ளூர் மாணவர்களுக்குத் தமிழை கற்பிக்கவும், திருவள்ளுவரின் போதனைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
இந்த நிகழ்வு மூலம், இந்தி பேசும் மக்களுக்கு திருவள்ளுவரின் போதனைகள் அறிமுகம் செய்யப்படுகின்றன. திருவள்ளுவர் எழுதியுள்ள 'திருக்குறள், தமிழ் இலக்கியத்தில் வாழ்க்கை நெறிமுறைகளை பற்றி விளக்கும் உன்னத படைப்புகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
திருக்குறள் உரையை, செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், அரசியலமைப்பின் எட்டாவது அட்டவணையில் இடம்பெற்றுள்ள 22 மொழிகள் உள்பட 25 இந்திய மொழிகளிலும், பல வெளிநாட்டு மொழிகளிலும், பிரெய்லி மொழியிலும் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டின் 'காசி தமிழ் சங்கமம்' நிகழ்வின் கருப்பொருளின் கீழ், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 108 திருக்குறள்களை மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்கின்றனர். இவை, கபீர் மற்றும் ரவிதாஸ் போன்ற துறவிகளின் போதனைகளுடன் வட இந்தியாவின் இலக்கிய மற்றும் ஆன்மீக மரபுகளுடன் சேர்த்து மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கப்படுகின்றன.
இந்த ஆண்டின் 'காசி தமிழ் சங்கமம்' நிகழ்வின் மற்றொரு முக்கிய அம்சம், உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்குத் திருக்குறளைக் கற்பிப்பதாகும். இதற்காகத் தமிழ்நாட்டில் இருந்து 50 ஆசிரியர்கள், உத்தர பிரதேசத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு தினமும் சென்று மாணவர்களுக்குத் திருக்குறளை அறிமுகம் செய்வார்கள்.
வாரணாசி உள்ளிட்ட இடங்களில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்களின் வகுப்புகள், கலந்துரையாடல்கள் மற்றும் வினாடி-வினா போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், ராஷ்ட்ரிய இ-புஸ்தகலாயாவுடன் இணைந்து, வாசிப்புப் பழக்கம், கதை சொல்லுதல் மற்றும் படைப்பாற்றல் செயல்பாடுகளை ஊக்குவிப்பதற்காக வாரணாசியில் உள்ள பள்ளிகளில் கலந்துரையாடல் அமர்வுகளை ஏற்பாடு செய்ய உள்ளது.
திறந்தவெளி வகுப்புகள் மட்டுமன்றி, நமோ படித்துறையில் ஒரு டிஜிட்டல் கற்றல் தளம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த தளத்தில் தகவல்களை உள்ளீடு செய்து, தமிழ் மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தை மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும்.
இந்த டிஜிட்டல் தளமானது, தமிழ் கோயில்கள், காசி கோயில்கள், தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியம் பற்றிய கேள்விகளுக்கு பதில்களையும் விளக்கங்களையும் வழங்குகிறது. இந்த தளத்தில், மாணவர்கள், போட்டிகளைக் கொண்ட நிகழ்வுகளிலும் பங்கேற்கலாம். இது தமிழ் மொழியை கற்பதை மேலும் எளிதாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் மாற்றுகிறது.
முன்னதாக, 'காசி தமிழ் சங்கமம்' நிகழ்வின் ஐந்தாவது பதிப்பு, கடந்த சனிக்கிழமையன்று நமோ படித்துறையில் ஒரு பிரம்மாண்டமான தொடக்க விழாவுடன் தொடங்கியது. துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், உத்தர பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத், மத்திய கல்வி அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி மற்றும் பிற முக்கிய பிரமுகர்கள் தொடக்க விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.
'காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0' விழாவின் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாட்டில் இருந்து சுமார் 1,400 பிரதிநிதிகள், வாரணாசி, பிரயாக்ராஜ் மற்றும் அயோத்திக்குச் செல்கிறார்கள்.
2021-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த 'காசி தமிழ் சங்கமம்', தமிழ்நாடு மற்றும் காசிக்கு இடையிலான கலாச்சார ஒற்றுமைகளை முன்னிலைப்படுத்துவதையும், கல்வி, கலாச்சாரம், இலக்கியம் மற்றும் நாகரிக மரபுகள் சார்ந்த பரிமாற்றங்களை ஊக்குவிப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.