வாரணாசியில் கோலாகலமாக தொடங்கியது 'காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0' நிகழ்ச்சி
நமது கலாச்சாரங்கள் வெவ்வேறாக இருக்கலாம்; நாம் பேசும் மொழிகள் வெவ்வேறாக இருக்கலாம்; ஆனால், நமது உணர்வுகள் ஒன்றுதான் என்பதை இந்த நிகழ்ச்சி பறைசாற்றுகிறது" என யோகி ஆதித்யநாத் கூறினார்.
Published : November 28, 2026 at 9:21 PM IST
வாரணாசி: உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் 'காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0' நிகழ்ச்சி இன்று கோலாகலமாக தொடங்கியது.
தமிழ்நாட்டுக்கும், காசிக்கும் இடையே உள்ள பாரம்பரிய, கலாச்சார உறவை மேம்படுத்தும் வகையில் 'காசி தமிழ் சங்கமம்' நிகழ்ச்சி கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு முதல் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், ஐந்தாம் ஆண்டுக்கான 'காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0' நிகழ்ச்சி இன்று தொடங்கியது.
குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், உத்தரபிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத், மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி ஆகியோர் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தனர்.
இந்நிகழ்வில் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கூறுகையில், "நாகரீகம், கலாச்சாரம், ஆன்மீகம் ஆகியவற்றில் தமிழ்நாடும், காசியும் ஆழமான தொடர்பை உடைய நகரங்களாக விளங்குகின்றன. இந்த இரு நகரங்களுக்கு இடையேயான தொடர்பு என்பது 1,000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலானவை.
உலகின் ஆன்மீக தலைநகரமாக விளங்கும் காசி, தமிழ் மக்களின் மனதில் சிறப்பான இடத்தை பிடித்துள்ளது. காசிக்கு வருகை தந்து பாபா விஸ்வநாத்தை தரிசனம் செய்வது என்பது பெரும்பாலான தமிழர்களின் மிகப்பெரிய விருப்பம் ஆகும்" என சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கூறினார்.
யோகி ஆதித்யநாத் நெகிழ்ச்சி
இந்நிகழ்வில் பேசிய உ.பி. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத், "காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியானது, இந்தியாவின் பண்பாட்டுக் கொண்டாட்டமாகவே மாறியுள்ளது.
நமது கலாச்சாரங்கள் வெவ்வேறாக இருக்கலாம்; நாம் பேசும் மொழிகள் வெவ்வேறாக இருக்கலாம்; ஆனால், நமது உணர்வுகள் ஒன்றுதான் என்பதை இந்த நிகழ்ச்சி பறைசாற்றுகிறது" என யோகி ஆதித்யநாத் கூறினார்.
முன்னதாக, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்வதற்காக வந்திருந்த தமிழக மாணவர்கள் 200 பேருக்கும் வாரணாசி ரயில் நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
மெட்ராஸ் ஐஐடி இயக்குநர் காமக்கோடி, பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் அஜித்குமார் சதுர்வேதி உள்ளிட்டோர் தமிழக மாணவர்களை வரவேற்றனர்.
वणक्कम तमिलनाडु। वणक्कम काशी। बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी अविनाशी काशी में माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @JoshiPralhad जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज 'काशी तमिल संगमम्' के पंचम संस्करण का शुभारंभ हुआ। 'काशी तमिल संगमम्' भारत की सनातन परंपरा का उत्सव बन गया है, जहां भाषाएं अलग-अलग हैं, लेकिन हम सबके भाव एक हैं। परंपराएं विविध हैं, पर संस्कृति एक है। यही तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' का लक्ष्य है। तमिलनाडु से पधारे सभी अतिथियों, विद्वानों एवं प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा इस अभूतपूर्व आयोजन की सफलता हेतु अनंत शुभकामनाएं। @VPIndia— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 28, 2026
முதல்கட்டமாக இந்த 200 மாணவர்கள் வந்துள்ளனர். மொத்தம் 1,750 பேர் தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
'திருக்குறள் பயில்வோம்'
நடப்பாண்டுக்கான காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியானது 'திருக்குறள் பயில்வோம்' என்ற வாசகத்தை கருப்பொருளாக (Theme) வைத்து நடைபெறுகிறது. டிசம்பர் 12-ஆம் தேதி வரை இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்ககது.