கரூர் சம்பவ வழக்கில் தமிழ்நாடு போலீஸ் மிரட்டுவதாக குற்றச்சாட்டு; மனுதாரருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி அறிவுறுத்தல்
தவெக தவைவர் விஜய் கரூரில் மேற்கொண்ட பரப்புரையின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த வழக்கை தற்போது சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது.
Published : October 30, 2025 at 8:43 PM IST
புதுடெல்லி: கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தான் தாக்கல் செய்த மனுவை வாபஸ் பெற வேண்டும் என தமிழ்நாடு காவல் துறை அதிகாரிகள் அழுத்தம் கொடுத்து வருவதாக இச்சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட நபர் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தவெக தலைவர் விஜய் கரூர் வேலுசாமிபுரத்தில் கடந்த செப்டம்பர் 27-ம் தேதி பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உட்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். நாடு முழுவதும் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இச்சம்பவம் குறித்த வழக்கை தற்போது சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது.
முன்னதாக, இந்த கொடூர சம்பவம் குறித்த வழக்கை விசாரிக்க, வடக்கு மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையி்ல் சிறப்பு விசாரணைக் குழுவை (SIT) அமைத்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
ஆனால், இந்த வழக்கில் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரி பாஜக தரப்பிலும், கரூர் சம்பவத்தில் தங்களது உறவுகளை இழந்து தவிக்கும் சிலரின் சார்பிலும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இவற்றில், கரூர் கூட்ட நெரிசலில் தனது சகோதரியையும், வருங்கால மனைவியையும் இழந்த பிரபாகரன் தாக்கல் செய்ய மனுவும் அடங்கும். மேலும் கரூர் சம்பவத்துக்கு காவல் துறைதான் முக்கிய பொறுப்பு என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.
இதையும் படிங்க: புதிய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யார்? மூத்த நீதிபதி பெயரை பரிந்துரைத்த கவாய்!
இந்த மனுக்களை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், கரூர் சம்பவம் குறித்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என்று கடந்த 13-ம் தேதி (அக்.13) அதிரடியாக உத்தரவிட்டது.
இந்த நிலையில், கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தான் தாக்கல் செய்த மனுவை வாபஸ் பெறுமாறு தமிழ்நாடு காவல் துறை அதிகாரிகள் அழுத்தம் தந்து வருவதாக, பிரபாகரன் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று முறையிடப்பட்டது.
இதுதொடர்பாக, இடையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்த பிரபாகரன் தரப்பு வழக்கறிஞர் பாலாஜி சீனிவாசன், மனுதாரருக்கு மாநில காவல் துறை அதிகாரிகள் கொடுத்துவரும் அழுத்தம் குறித்து நீதிபதி ஜே.கே.மகேஸ்வரி முன்பு எடுத்துரைத்தார்.
அவரின் முறையீட்டை கேட்ட நீதிபதி, "இந்த விவகாரத்தில் எதுவாக இருந்தாலும் சிபிஐயிடம் தெரிவிக்கவும். மனுதாரரின் குற்றச்சாட்டை சிபிஐ பரிசீலிக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், "இந்த விவகாரத்தில் மாநில அரசு அதிகாரிகளால் தாங்கள் மிரட்டப்படுவதாக மனுதாரர்கள் கருதினால், அதுகுறித்து சிபிஐ-யிடம் முறையிட்டால் போதுமானது" எனவும் கூறிய நீதிபதி, பிரபாகரன் மனு மீதான விசாரணையை டிசம்பர் 12-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார்.