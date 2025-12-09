தற்போது நடப்பது வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணியே அல்ல - ஜோதிமணி எம்.பி. பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
ஜனநாயகத்தை கட்டிக்காக்க வேண்டிய தேர்தல் ஆணையம், ஜனநாயகத்தை சீர்குலைப்பதாகவும், தேர்தல் நடைமுறைகள் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையை குலைப்பதாகவும் ஆகிவிட்டது என்று ஜோதிமணி எம்.பி. வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
Published : December 9, 2025 at 8:20 PM IST
புதுடெல்லி: வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணி என்ற பெயரில் தேர்தல் ஆணையம் தற்போது தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை தயாரிக்கும் பணியை மேற்கொண்டு வருவதாக கரூர் மக்களவை தொகுதி காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் (SIR) குறித்து நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இன்று காரசார விவாதம் நடைபெற்றது. விவாதத்தில் பங்கேற்று கரூர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணி ஆற்றிய உரை:
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் என்பது நேர்மையான, நடுநிலையான, சுதந்திரமான மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன்கூடிய தேர்தல் ஆணையத்துடன் தொடர்புடையது. ஆனால் இன்று துரதிருஷ்டவசமாக நமது ஜனநாயகத்தை கட்டிக்காக்க வேண்டிய தேர்தல் ஆணையம், ஜனநாயகத்தை சீர்குலைப்பதாகவும், தேர்தல் நடைமுறைகள் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையை குலைப்பதாகவும் ஆகிவிட்டது.
'வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகள் காங்கிரஸ் ஆட்சிக் காலத்திலும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அப்போது அது சரி.. ஆனால் தற்போது பாஜக ஆட்சியில் மேற்கொண்டால் மட்டு்ம் அது தவறா?' என்று மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் இந்த அவையில் கேள்வி எழுப்பினார். வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகளை ஒட்டுமொத்தமாக நாங்கள் தவறென்று சொல்லவில்லை.
LIVE: @jothims Ji speaks in Parliament | Discussion on Electoral Reforms https://t.co/zpZrpdciLD— Congress (@INCIndia) December 9, 2025
இதையும் படிங்க:வாக்கு திருட்டு என்பது தேசவிரோத செயல் - மக்களவையில் ராகுல் ஆவேசம்
ஆனால், காங்கிரஸ் ஆட்சிக் காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகளுக்கும், தற்போது பாஜக ஆட்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் திருத்தப் பணிகளுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை இங்கு எடுத்துரைக்க விரும்புகிறேன்.
இறந்தவர்கள், புலம்பெயர்ந்தவர்களின் பெயர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கவும், புதிய வாக்காளர்களின் பெயர்களை சேர்க்கவும் தான் இந்த திருத்தப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தேர்தல் ஆணையம் கூறுகிறது.
அப்படியானால், இப்பணிகளை சமீபத்திய தரவுகளுடன்கூடிய பட்டியலை அடிப்படையாக கொண்டு நடத்தாமல் 23 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், கடைசியாக திருத்தப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பட்டியலின் அடிப்படையில் மேற்கொள்வது ஏன்? என்பது தான் எங்கள் கேள்வி. அத்துடன், இந்தப் பணியின்போது வாக்காளர்களிடம் அளிக்கப்படும் கணக்கீட்டு படிவத்தில் 2002 வாக்காளர் பட்டியலை அடிப்படையாக கொண்ட விவரங்கள் கேட்கப்படுவது எதற்கு? என்ற கேள்வியையும் ஜோதிமணி எம்.பி. எழுப்பினார்.
அத்துடன், வாக்காளர் கணக்கீட்டு படிவத்தில் வாக்காளர் பெயர், ஆதார் எண், அலைபேசி எண் உள்ளிட்ட விவரங்களுடன் 2002 -இல் உங்களுக்கு வாக்காளர் அடையாள அட்டை இருந்ததா? வாக்காளர் பட்டியலின்படி உங்களின் பெயர் என்ன? உங்களின் மாநிலம், மாவட்டம், சட்டமன்ற தொகுதி என்ன? அப்போது வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் உடனான உங்களின் உறவுமுறை என்ன? என்பன போன்ற கேள்விகள் கேட்கப்பட்டுள்ளன.
இதன் மூலம் தேர்தல் ஆணையம் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை (NRC) தயாரிக்கும் பணியை மேற்கொள்கிறதே தவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணியை செய்யவில்லை. இதன் வாயிலாக தேர்தல் ஆணையம் யாரை முட்டாளாக்க பார்க்கிறது என்று தெரியவில்லை. ஆனால் நாங்கள் அதற்கு தயாராக இல்லை என்று எம்.பி. ஜோதிமணி பேசினார்.