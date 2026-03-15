சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய் நேரில் ஆஜர்
மூன்றாவது முறையாக ஆஜராகியுள்ள விஜய்யிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.
Published : March 15, 2026 at 12:05 PM IST
புதுடெல்லி: கரூர் துயரச் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ அலுவலகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், விசாரணைக்காக இன்று (மார்ச் 15) நேரில் ஆஜரானார்.
கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 27- ஆம் தேதி அன்று நடந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் பரப்புரைக் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி சுமார் 41 பேர் பரிதபமாக உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இந்த வழக்கை சிபிஐ கையில் எடுத்து தொடர்ந்து விசாரணையை நடத்தி வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக, டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகுமாறு தவெக தலைவர் விஜய்க்கு கடந்த மார்ச் 10- ஆம் தேதி சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியிருந்தது.
திட்டமிட்டப் பணிகள் இருப்பதாகக் கூறி தேதியை ஒத்திவைக்க சிபிஐ-க்கு விஜய் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார். இதையடுத்து, இன்று (மார்ச் 15) விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகுமாறு விஜய்க்கு சிபிஐ புதிய சம்மனை அனுப்பியிருந்த நிலையில், டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகியுள்ளார். அவரிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்ததாகவும், அந்த கேள்விகளுக்கு விஜய் பதிலளித்து வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கடந்த ஜனவரி 12, 19 ஆகிய தேதிகளில் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய்யிடம் விசாரணை நடைபெற்றிருந்த நிலையில் தற்போது மூன்றாவது முறையாக ஆஜராகியுள்ள விஜய்யிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. விஜய்யிடம் தற்போது நடைபெற்று வரும் விசாரணை இன்று மாலைக்குள் முடிவடையுமா? அல்லது நாளையும் விசாரணை இருக்குமா? என்பது பின்னர் தெரிய வரும்.
இந்த கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி எம்.எல்.ஏ.வுக்கு ஏற்கனவே சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியுள்ளது. செந்தில் பாலாஜியும் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணைக்காக நேரில் ஆஜராகவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனிடையே, தமிழ்நாடு உள்பட 5 மாநில சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்பை இன்று (மார்ச் 15) மாலை இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடவுள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியீடு ஜூன் மாதம் வரை தள்ளிப்போகிறது. ஏனென்றால் வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் போட்டியிடவுள்ளதால், தேர்தல் நடத்தை விதிகளின் படி அவரது படத்தைத் தற்போது வெளியிட முடியாது என்பது நினைவுக்கூறத்தக்கது.
'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் இனி ஜூன் மாதமே வெளியாகும். இதனால் அவரது ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.