உரிமைத் தொகை கிராம பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் சிறந்த நடவடிக்கை - கார்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி பாராட்டு
நான் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றால் பெண்களுக்கு மாதம் ரூ. 5 ஆயிரம் என்ற உலகலாவிய அடிப்படை வருமானத்தை செயல்படுத்தி விட்டு, பிற தேவையற்ற திட்டங்களை குறைப்பேன் என்று கார்த்தி சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.
Published : February 16, 2026 at 3:12 PM IST
புதுடெல்லி: மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 5 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டிருப்பது கிராமங்களின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் ஒரு சிறந்த நடவடிக்கை என காங்கிரஸ் எம்.பி கார்த்தி சிதம்பரம் பாராட்டியுள்ளார்.
சட்டமன்ற தேர்தல் வருவதையொட்டி, தமிழ்நாட்டில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தின்கீழ் பயன் பெற்று வரும் 1.31 கோடி பெண்களின் கணக்கில் பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் மாதத்திற்கான உரிமைத்தொகை ரூ. 3 ஆயிரம் கடந்த வாரம் வரவு வைக்கப்பட்டது. அதனுடன் கோடைகால சிறப்பு நிதியாக ரூ. 2 ஆயிரமும் சேர்த்து மொத்தம் ரூ. 5 ஆயிரமாக வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்டது. முதலமைச்சரின் இந்த நடவடிக்கைக்கு கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்து வருகின்றன.
இந்நிலையில் மகளிர் உரிமைத் தொகையை இலவசம் என்று விமர்சிப்பதை மறுத்துள்ள சிவகங்கை எம்.பி கார்த்தி சிதம்பரம், இந்த நடவடிக்கை கிராமப்புற பொருளாதரத்தை ஊக்குவிக்கிற ஒரு சிறந்த திட்டமிட்ட பொருளாதார நடவடிக்கை என்று பாராட்டி இருக்கிறார்.
மேலும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பணம் பெற்ற பெண்கள், அவற்றை தங்கள் குடும்ப தேவைகளுக்காக கடைகளில் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பணமானது நேரடியாக உள்ளூர் சந்தைக்கு செல்கிறது. இப்படி பணம் சுழன்றுகொண்டே இருப்பது உலகளாவிய அடிப்படை வருமானத்துக்கு இணையானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இது கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை நேரடியாக மேம்படுத்தும் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
உரிமைத்தொகை உள்ளூர் பொருளாதார சுழற்சியை மேம்படுத்தும்
மேலும் அவர் பேசுகையில், “முதலமைச்சரின் இந்த திட்டத்தை நான் மனதார வரவேற்கிறேன். நேரடி பண பரிமாற்றங்களை நான் எப்போதும் ஆதரிப்பதுண்டு. ஏனென்றால், இது உலகளாவிய அடிப்படை வருமானத்திற்கு இணையானது. அரசு செலுத்தும் பணம் நேரடியாக பெண்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு செல்கிறது. அதை எடுக்கும் பெண்கள் அவற்றை தங்கள் உள்ளூர்களில் செலவு செய்கின்றனர். இதை உள்ளூர் பொருளாதாரத்தை நேரடியாக மேம்படுத்தும் சிறந்த கருவியாக நான் பார்க்கிறேன்” என்றார்.
தொடர்ந்து அவர், “மற்ற சிக்கலான அரசாங்க திட்டங்களை விட இது மிகவும் சிறந்தது. பல்வேறு திட்டங்களை எப்படி அணுகுவது? அதன் மூலம் எப்படி பயன்பெறுவது? என்று நிறைய மக்களுக்கு புரிவதில்லை. ஆனால், நேரடியாக மக்களின் வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்தப்பட்டதால், பணத்தை பெறுவதற்கான இடர்பாடுகள் குறைக்கப்படுகிறது. ஒரு மாதத்தில் ரூ. 5 ஆயிரம் நேரடியாக வங்கிக்கணக்கில் செலுத்தப்படுவதை எப்படி இலவசமாக பார்க்க முடியும்?. உண்மையில் இதை ஒரு நல்ல பொருளாதார சுழற்சியாக நான் பார்க்கிறேன்.
அதிகாரிகளிடமிருந்து பெற வேண்டும் என்ற முறையை தவிர்த்து, நேரடியாக பெண்களின் கைகளில் பணத்தை கொடுத்திருப்பது அடிமட்ட பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கான ஒரு திறமையான வழி. பெரும்பாலும் பெண்கள் இந்த பணத்தை தங்கள் வீடுகளிலிருந்து சுமார் 2 கி.மீ அல்லது 3 கி.மீ தூரத்திற்குள் செலவிடுவார்கள். கிராமப்புறங்களில் பெரிய தொழிற்சாலைகள்கூட கிடையாது. அடிப்படை விவசாயத்தை நம்பியே பலர் இருக்கின்றனர்.
உலகலாவிய அடிப்படை வருமானம்
தற்போதுள்ள சூழ்நிலையை திமுக தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி இருக்கிறது. உரிமைத் தொகையுடன் கோடைகால சிறப்பு நிதியாக ரூ. 2 ஆயிரம் சேர்த்து வழங்கி இருக்கிறது. என்னை பொருத்தவரை நேரடி பண பரிமாற்றத்திற்கு நான் ஆதரவு தெரிவிக்கிறேன். ஏனென்றால் மக்கள் அதை எதற்காக செலவிட வேண்டும்? என்பதை தீர்மானிக்கும் சுதந்திரத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். சிலர் அதை சேமிக்கலாம், சிலர் நீண்ட நாட்கள் உழைக்கக்கூடிய பொருள் வாங்கலாம்.
திட்டங்களின்கீழ் மக்களுக்கு பொருட்கள் வழங்குவதில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. நேரடி பண பரிமாற்றத்தில் மட்டுமே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. இந்த பண பரிமாற்றத்தை இலவசம் என்று கூறாமல் உலகளாவிய அடிப்படை வருமானம் என்று நாம் அனைவரும் அழைக்க தொடங்க வேண்டும். ஒருவேளை நான் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றால் பெண்களுக்கு மாதம் ரூ. 5 ஆயிரம் என்ற உலகளாவிய அடிப்படை வருமானத்தை செயல்படுத்தி விட்டு, பிற தேவையற்ற திட்டங்களை குறைப்பேன்” என்று விளக்கினார்.