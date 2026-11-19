திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதா? உச்சநீதிமன்றத்தில் கடும் வாதத்தை முன்வைத்த தர்கா நிர்வாகம்
தற்போது சர்ச்சைக்குரியதாக உள்ள அந்தத் தூண், முற்றிலும் வேறொரு நோக்கத்திற்காகவே நிறுவப்பட்டதாகவும், அது கோயிலுக்காக தீபம் ஏற்றும் 'தீபத்தூண்' அல்ல என்றும் அரசு தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
Published : November 19, 2026 at 10:40 PM IST
புது தில்லி: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி பகுதி முழுவதும் தங்களுக்குச் சொந்தமானது என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் திட்டவட்டமாக தெரிவித்த ஹஸ்ரத் சுல்தான் சிக்கந்தர் பாதுஷா அவ்லியா தர்கா நிர்வாகம், மலையின் மீதுள்ள கல் தூணில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்ற இந்து அமைப்புகள் விடுத்துள்ள கோரிக்கைக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார், விபுல் எம்.பஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. தர்கா தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் அமித் ஆனந்த் திவாரி ஆஜரானார்.
அப்போது, 1920-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற உரிமையியல் வழக்கு ஒன்றில் பிறப்பிக்கப்பட்ட நீதிமன்ற உத்தரவைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், நெல்லித்தோப்பிலிருந்து மலை உச்சிக்குச் செல்லும் படிக்கட்டுகள் தர்காவிற்குச் சொந்தமானவை என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை எடுத்துரைத்தார்.
"மலை உச்சி முழுவதுமே தர்காவிற்குச் சொந்தமானது. தர்காவிற்கும் கல் தூணுக்கும் இடையே எவ்வளவு தூரம் இருந்தாலும் சரி, கல் தூண் அமைந்துள்ள மலை உச்சி பகுதி தீபம் ஏற்றுவதற்குரிய இடமே இல்லை" என்று திவாரி வாதிட்டார்.
மேலும், மசூதி, கொடி மரம் அமைந்துள்ள மலை உச்சிப் பகுதி முழுவதும் மற்றும் அங்குள்ள கல் தூணும் தர்காவிற்குச் சொந்தமான சொத்துகளே என்று அவர் தெரிவித்தார்.
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தர்கா தரப்பு வாதத்தை கேட்ட நீதிபதிகள், வழக்கின் விசாரணையை நாளைக்கு (நவ.20) ஒத்திவைத்தனர்.
முன்னதாக. திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தர்காவிற்கு அருகில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி அளித்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு தடை கோரி, தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. இந்தத் தீர்ப்பு அப்படியே நீடித்தால், நாடு முழுவதும் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான நில அளவை தூண்கள் (survey pillars) மதச் சின்னங்களாக மாற்றப்படும் அபாயம் ஏற்படும் என்று தமிழக அரசு தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் கோபால் சங்கரநாராயணன் ஆஜரானார். இந்த விஷயத்தில் நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பை விரிவுபடுத்த வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்ட அவர், அவ்வாறு செய்தால் நாடு முழுவதும் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான நில அளவை தூண்கள் மத அடையாளங்களாக மாறத் தொடங்கிவிடும் என்று எச்சரித்தார்.
தற்போது சர்ச்சைக்குரியதாக உள்ள அந்தத் தூண், முற்றிலும் வேறொரு நோக்கத்திற்காகவே நிறுவப்பட்டதாகவும், அது கோயிலுக்காக தீபம் ஏற்றும் 'தீபத்தூண்' அல்ல என்றும் அவர் வாதிட்டார். இந்தத் தீர்ப்பில் மாற்றம் செய்யப்படாவிட்டால், இத்தகைய தூண்கள் அனைத்தும் மதச் சாயம் பூசப்பட கூடும் என்று அரசு அஞ்சுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்காவிலிருந்து சுமார் 50 மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள சர்ச்சைக்குரிய கல் தூணில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்றுமாறு, திருப்பரங்குன்றம் அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி கோயில் நிர்வாகத்திற்கு டிசம்பர் 2025-ல் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வின் தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது. பொது அமைதி சீர்குலையக்கூடும் என்ற மாநில அரசின் அச்சத்தை, 'கற்பனையானது' என்று குறிப்பிட்ட உயர் நீதிமன்றம், அந்தத் தூண் கோயில் நிலத்தில்தான் அமைந்துள்ளது என்று தீர்ப்பளித்தது.