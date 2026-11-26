கார்த்திகை தீப விவகாரம் - நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனுக்களை நாளை விசாரிக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம்
நீதிமன்ற உத்தரவை கடைப்பிடிக்காததற்காக உச்சநீதிமன்றத்தில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் மன்னிப்பு கேட்டார். இதையடுத்து, இந்த விவகாரத்தில், தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கைத் தொடங்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.
Published : November 26, 2026 at 6:29 PM IST
புதுடெல்லி: மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படாதது தொடர்பாக சர்ச்சை நீடித்து வரும் நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அந்த மனுக்களையும், பிற விண்ணப்பங்களையும் வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 27) விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வதாக உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தெரிவித்துள்ளது.
கார்த்திகை தீபத்தை ஒட்டி, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்கா அருகே அமைந்துள்ள பழமையான கல்தூணில், இந்த ஆண்டு ஒருமுறை மட்டும் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் அண்மையில் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.
இருப்பினும், நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பின்பற்றப்பட்டு வரும் ஆகம விதிகள் மற்றும் பாரம்பரிய வழக்கப்படி, உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள தீப மண்டபத்திலேயே நவம்பர் 24-ஆம் தேதி தீபம் ஏற்றப்பட்டது.
இதையடுத்து, உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவை பின்பற்றாததால், தமிழ்நாடு அரசு மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி புதன்கிழமை நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவை விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் ஒப்புக்கொண்டது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, உச்சநீதிமன்றத்தில் அறிக்கை ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அதில், நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்த பல முறை முயற்சி செய்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
குறிப்பாக, மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு தனக்கு அதிகாரம் அளிக்குமாறு கோயில் நிர்வாகத்திடம் பலமுறை கோரிக்கை விடுத்ததாகவும், தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு யாரையும் அனுமதிக்க கோயில் நிர்வாகம் தனக்கு ஒருபோதும் அதிகாரம் அளிக்கவில்லை என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் கூறினார்.
இந்த விவகாரத்தில், தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் ஆணையர் மற்றும் செயலாளர் ஆகியோரின் தலையீட்டைக் கோரி, மின்னஞ்சல்கள், நினைவூட்டல்கள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை கடந்த நவம்பர் 24ஆம் தேதி அனுப்பியதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார்.
மேலும், நீதிமன்ற உத்தரவை கடைப்பிடிக்காததற்காக உச்சநீதிமன்றத்தில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் மன்னிப்பு கேட்டார். இதையடுத்து, இந்த விவகாரத்தில், தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கைத் தொடங்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.
இந்த விவகாரம், நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார், விபுல் எம்.பஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் பரிசீலனைக்கு வந்தது. அப்போது, கார்த்திகை தீப விவகாரம் தொடர்பாக நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனுக்களும் பிற விண்ணப்பங்களும் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக வழக்கில் ஆஜராகும் வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.
அந்த மனுக்களை அவசரமாக விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுமாறு அவர் கோரிக்கை விடுத்தார். இதையடுத்து, "அனைத்து மனுக்களும் நாளை (நவ.27) விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்படுகிறது" என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.