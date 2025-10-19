'பீகார் அரசியலின் பிதாமகன்' தோல்வியை தூர எறிந்தவர்... யார் இந்த கர்பூரி தாகூர்?
1952ஆம் ஆண்டு முதல் வெற்றியை சுவைத்த கர்பூரி தாகூரிடம், அவரின் இறுதி காலம் வரை தோல்வி எட்டிக்கூட பார்க்கவில்லை என்பதே அவருடைய தனிச்சிறப்பு.
Published : October 19, 2025 at 6:11 PM IST
சமஸ்திபூர்: பீகார் அரசியலை பொறுத்தவரை அரசியல் கட்சிகளின் செல்வாக்கு எந்த அளவிற்கு முக்கியமோ, அதே அளவிற்கு சாதியும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சாதியும், அரசியலும் அங்கு இரண்டற கலந்துள்ளது.
குறிப்பாக, தாழ்த்தப்பட்ட பிரிவுகளை சேர்ந்த மக்கள் அங்கு சாதிய பாகுபாட்டை எதிர்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் நிலவி வந்தது. இதனை எதிர்த்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அனைவரும் இணைந்து ஒரு இயக்கத்தை ஏற்படுத்தினர். அந்த இயக்கத்தின் முன்னோடிகளில் ஒருவராக திகழ்கிறார் கர்பூரி தாகூர்.
யார் இந்த கர்பூரி தாகூர்?
கர்பூரி தாகூரின் பெயரை பயன்படுத்தாமல் பீகார் அரசியலை எழுத இயலாது. அந்த அளவிற்கு பீகார் மாநிலத்தின் அரசியலில் சமூக நீதிக்காக இவர் போராடியுள்ளார் என்றால் அது மிகையல்ல.
பீகார் மாநிலத்தின் தலைநகரான பாட்னாவிலிருந்து வடகிழக்கே சுமார் 100 கி.மீ தொலைவில் சமஸ்திபூர் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கிறது கர்பூரி கிராமம். ஒரு காலத்தில் இக்கிராமம் புதாவுஞ்சியா என்று அழைக்கப்பட்டது. இந்த கிராமத்தில் 1924ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 24ஆம் தேதி பிறந்தார் கர்பூரி தாகூர். இவருடைய தந்தை கோகுல் தாகூர் ஒரு முடி திருத்தும் தொழிலாளி. தன்னுடைய பிள்ளைகள் நன்றாக படித்து, தங்களை இழிவாக பார்ப்பவர்களின் கண்களை, நேராக பார்த்து பேசும் அளவிற்கு வளர வேண்டும் என்பதே இவருடைய கனவாக இருந்தது.
தந்தையின் ஆசைக்கு ஏற்ப, கர்பூரி உட்பட அவருடைய சகோதர, சகோதரிகளும் நன்றாக படித்தனர். கர்பூரி தாகூர் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு பள்ளி ஆசிரியராக பணியாற்றினார். சமஸ்திபூரில் நிலவிய சாதிய பாகுபாடுகள் கர்பூரியை அரசியலுக்குள் கொண்டுவந்தது. மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களின் உரிமைகளுக்காக போராடிய இவர், 1952ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் போட்டியிட்டு சட்டசபைக்கு சென்றார்.
இறக்கும்வரை தோல்வியை தழுவாத தலைவர்!
1967இல் முதன்முதலில் துணை முதலமைச்சராக பதவி வகித்தார். அப்போதே தனது மாநிலத்தில் ஏழை, எளிய மக்களும் கல்வி கற்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் பள்ளிகளில் ஆங்கில மொழி மட்டும்தான் என்பதை மாற்றி, இந்தி மொழியையும் கற்றல் மொழியாக கொண்டு வந்தார்.
அதன் பின்னர் இரண்டு முறை பீகார் முதலமைச்சராக பதவி வகித்தார். 1970 முதல் 1971 வரையிலான காலகட்டத்தில் சோசலிஸ்ட் கட்சியின் தலைவராக இருந்த இவர், 1977 முதல் 1979 வரை ஜனதா கட்சித் தலைவராகவும் இருந்தார். மேலும், இவர் 1988ஆம் ஆண்டு, பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி தனது 64வது வயதில் மாரடைப்பால் காலமானார். இறக்கும் போதுகூட சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவராக வாழ்ந்து மறைந்தார். 1952ஆம் ஆண்டு முதல் வெற்றியை சுவைத்த அவர், தன்னுடைய இறுதி காலம் வரை அரசியலில் தனி ஒருவனாய் ஆவர்த்தனம் செய்தார். தோல்வி அவரை மறந்தும் கூட தொட்டுபார்க்கவில்லை.
நேர்மையின் சிகரம்!
1988இல் கர்பூரி காலமானபோது அவருடைய உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்த பல அரசியல் தலைவர்கள் அவருடைய வீட்டிற்குச் சென்றனர். அவர்கள் அனைவரையும் கண்ணீர்விட வைத்தது அவருடைய வீட்டின் நிலைமை. ஒற்றையடி பாதை, செல்லும் வழி முழுக்க சேறு சகதியை கடந்து சென்றால், அங்கு அவர்கள் பார்த்ததோ ஒரு சாதாரண குடிசை. ஒரு மாநிலத்தின் முதல்வர் சேர்த்து வைத்திருந்த சொத்து ஒரு குடிசைதான் என்பதை பார்த்து அவர்கள் கண்ணீர் விட்டதோடு, அவருடைய நேர்மையை மெச்சினர்.
பீகாரில் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்திராத முதல் முதலமைச்சராக வலம்வந்த கர்பூரி, தனது மாநிலத்திற்காக நிறைய நல்ல விஷயங்களை செய்திருக்கிறார். முதலமைச்சர் பதவியுடன் கல்வித்துறையையும் கவனித்துவந்த அவர், தனது மாநிலத்தில் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியவர்களும் கல்வி கற்கவேண்டும் என்று விரும்பினார். அதற்காக பள்ளிக் கட்டணத்தை தள்ளுபடி செய்தார்.
இரண்டாம் முறை முதலமைச்சராக பதவியேற்றபோது, ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டோரின் நலனுக்கு நிறைய திட்டங்களை கொண்டுவந்தார். குறிப்பாக, மாநிலத்தின் வேலைவாய்ப்பு இட ஒதுக்கீட்டில், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கும் சலுகை வழங்கியதன் மூலம் உயர்சாதி பிரிவைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு எதிரியாகவே மாறினார். அதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாத அவர், இளைஞர்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் நலனுக்காக வேலைவாய்ப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தார்.
பிரதமர் மோடி புகழாரம்!
கர்பூரி இறந்து பல தசாப்தங்கள் கடந்தபோதிலும், இன்று பீகாரில் வசிக்கும் 13.07 கோடி மக்கள் தொகையில் கிட்டத்தட்ட 36 சதவீதம் இருக்கும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களின் ஒரே முகமாக பார்க்கப்படுகிறார். கர்பூரியின் நினைவாக அவரது குடிசை இருந்த இடத்தில், ஒரு நினைவு இல்லம் அமைக்க பீகார் மாநில அரசு முடிவு செய்த நிலையில், லாலு பிரசாத், நிதிஷ் குமார் ஆட்சி காலத்தில் 2 அடுக்கு மாடிகள் கொண்ட வீட்டை அவர் நினைவாக எழுப்பினார்கள். அதில் அவருடைய மார்பளவு உருவ சிலையையும் நிறுவப்பட்டது.
கர்பூரியின் எளிமை குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது வலைதளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். அதில், “கர்பூரி பீகார் முதலமைச்சராக பதவி வகித்த காலத்தில், அரசியல் தலைவர்களுக்காக ஒரு காலனி கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டது. ஆனால் அதிலிருந்து தனக்கென அவர் ஒரு இடத்தையோ அல்லது பணத்தையோ பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. 1988இல் அவர் காலமானபோது, பல தலைவர்கள் அஞ்சலி செலுத்த அவருடைய கிராமத்திற்குச் சென்றனர். அங்கு அவரது வீட்டின் நிலைமையை பார்த்து கண்ணீர் விட்டனர். இவ்வளவு உயர்ந்த இடத்தில் இருந்த ஒருவரால் எப்படி அவ்வளவு எளிமையான வீட்டில் இருக்க முடிந்தது!” என்று ஆச்சர்யத்துடன் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
பாரத ரத்னா!
கர்பூரி அங்குள்ள மக்களின் உரிமை மற்றும் முன்னேற்றத்துக்காக போராடியதாலேயே அவர் ‘ஜன் நாயக்’ என்று அன்பாக அழைக்கப்படுகிறார். பீகார் மக்களின் முதன்மை தலைவராக பார்க்கப்படுகிற கர்பூரி இறந்து 35 ஆண்டுகள் கழித்து அவருக்கு 2024ஆம் ஆண்டு பாரத் ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது. இப்போது சமஸ்திபூரில் சாதிகளிடையே இருந்த பாகுபாடு சற்று குறைந்துவிட்டது. கர்பூரியின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களில் சிலர் வெவ்வேறு கட்சிகளில் அரசியலில் இருக்கின்றனர். இப்போதும் கர்பூரி கிராமத்திற்குச் சென்றால் அங்குள்ள மக்கள் அவருடைய பெருமையை கூறி அகமகிழ மட்டும் மறப்பதில்லை.