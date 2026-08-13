எல் நினோவை காரணம் காட்டும் கர்நாடகா - காவிரி விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் கூறியது என்ன?
காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யும் உரிமை கர்நாடகா அரசுக்கு உள்ளதாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 13, 2026 at 4:37 PM IST
புது டெல்லி: எல்-நினோவால் 2026-27 நீராண்டு மிகப்பெரிய நெருக்கடி ஆண்டாக அமைந்துள்ள சூழலில், 15 நாட்களுக்கு தினமும் 12,000 கன அடி நீரைத் திறந்துவிட வேண்டும் என்ற காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறைக் குழுவின் உத்தரவிற்கு காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்து தவறு இழைத்துவிட்டதாக, கர்நாடகா சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கர்நாடகா - தமிழ்நாடு இடையே காவிரி நதிநீர் பகிர்வு தொடர்பாக நீண்ட நாட்களாக பிரச்சனை நிலவி வரும் சூழலில், காவிரியில் வினாடிக்கு 12,000 கனஅடி வீதம் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று காவிரி நதிநீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிட்டது.
இந்நிலையில், டெல்லியில் நடந்த காவிரி மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டத்தில், தமிழ்நாட்டிற்கு 15 நாட்களுக்கு தினமும் 12,000 கனஅடி நீரைத் திறந்துவிட வேண்டும் என்ற காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறைக் குழுவின் உத்தரவிற்கு காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்தது. ஆனால், தினமும் 12 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீர் திறப்பது என்பது கடினம் என கர்நாடகா அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.
காவிரி நீர் விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் மனுவை எதிர்த்து, கர்நாடகா சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யபப்ட்டுள்ளது. இந்த மனு கர்நாடக அரசு மூத்த வழக்கறிஞர்கள் மோகன் வி கடார்கி மற்றும் நிஷாந்த் பாட்டீல் ஆகியோர் மூலம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதில், காவிரி படுகையானது புவியியல் ரீதியாக கர்நாடகா, கேரளா, தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களிலும், புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திலும் பரவியுள்ளது. இது கர்நாடகாவில் தென்மேற்குப் பருவமழை (ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை) மற்றும் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில் வடமேற்குப் பருவமழை (ஆகஸ்ட் முதல் ஜனவரி வரை) ஆகியவற்றை சார்ந்துள்ள ஒரு பருவகால படுகையாகும்.
இதுபோன்ற சூழலில், எல் நினோ விளைவால், இந்த ஆண்டு (2026-27) நீருக்கும் பெரும் நெருக்கடி ஆண்டாக உள்ளது என்பதை மாநில அரசு ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. இதனால், கர்நாடகாவின் காவிரிப் படுகையில் உள்ள 4 முக்கிய நீர்த்தேக்கங்களுக்கு வரும் நீர்வரத்தானது ஜூலை 28ஆம் தேதி நிலவரப்படி, சுமார் 65.76% ஆக குறைந்துள்ளது.
இருந்தாலும், ஜூலை 29 - ஆக.12 வரை என 15 நாட்களுக்கு பிலிகுண்டுலு எல்லைப்பகுதிக்கு ஒரு நாளைக்கு வினாடிக்கு 3,500 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறப்பதை கர்நாடகா மாநிலம் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று CWRC பரிந்துரைத்தது.
இதுபோன்ற சூழலில், அதிர்ஷ்டவசமாக கேரள மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள கபினி நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் நல்ல மழை பெய்ததால், நீர்த்தேக்கத்திற்கு அதிக நீர்வரத்து வந்தது. இதனால், கபினி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து தண்ணீர் திறப்பதை உறுதி செய்ய முடிந்தது. ஜூலை 29 - ஆக.8 வரை கர்நாடகா 1,64,080 கனஅடி நீரை வெளியேற்றியுள்ளது. இதன்மூலம், CWMA-யின் உத்தரவு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி பின்பற்றப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 30 ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில், 01.06.2026 முதல் 26.07.2026 வரையிலான காலகட்டத்தில் பெறப்பட்ட மொத்த நீர்வரத்தில் 64.61% பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ள காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறைக் குழு தெரிவித்துள்ளது.
இதுமட்டுமின்றி, நீர்வரத்து பற்றாக்குறை, மோசமடைந்து வரும் வரும் எல் நினோ பாதிப்பு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு நீரை வெளியேற்றுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இதன்மூலம், 29.07.2026 (காலை 8 மணி) முதல் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு பிலிகுண்டுலுவிற்கு 3,500 கனஅடி என்ற விகிதத்தில் நீர்வரத்து கிடைக்கும் என்றும் அக்குழு பதிவு செய்துள்ளது.
கர்நாடகாவில் நிலவும் குடிநீர் தேவைகள், சுற்றுச்சூழல் தேவைகள் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் தேவைகள் போன்ற யதார்த்தங்களை கருத்தில் கொள்ளும்போது, இதுவே அதிகமானதுதான்.
ஆக.11 ஆம் தேதி நடைபெற்ற கூட்டத்தில், CWRC-யின் தவறான பரிந்துரையின் அடிப்படையில், CWMA அடுத்த 15 நாட்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 12,000 கனஅடி நீரை உறுதி செய்யுமாறு கர்நாடக மாநிலத்திற்கு தவறாக உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யும் உரிமை கர்நாடகா அரசுக்கு உள்ளது’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, காவிரி நீரை உடனடியாக தங்களுக்கு விடுவிக்க கர்நாடகா அரசுக்கு உத்தரவிடுமாறு, தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் திமுக சார்பில் ஆக.12 ஆம் தேதி தாக்கல் செய்த மனுக்கள், ஆக.17 அன்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.