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தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய நீரை கர்நாடகா தர மறுக்கிறது; உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு வாதம்

கர்நாடக அரசு காவிரி விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தின் எந்த ஒரு உத்தரவையும் பின்பற்றவில்லை என தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By PTI

Published : August 31, 2026 at 8:48 PM IST

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புதுடெல்லி: தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய நீரை கர்நாடகா தர மறுப்பதால் தமிழக விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்திற்கு தர வேண்டிய காவிரி நீரை உறுதி செய்யக் கோரி தமிழக அரசு தொடர்ந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் சந்திப் மேத்தா அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

தமிழக அரசு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் சி.எஸ். வைத்தியநாதன், "உச்ச நீதிமன்ற அறிவுரையின் அடிப்படையில் தமிழகத்திற்கு கூடுதல் நீரை திறக்க காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திடம் முறையீடு செய்தோம். ஆனால் அது நிராகரிக்கப்பட்டது. வினாடிக்கு 9 ஆயிரம் கன அடி வீதம் 15 நாட்களுக்கு நீரை திறக்க ஆணையம் உத்தரவிட்டது. ஆனால் அந்த உத்தரவையும் கர்நாடக அரசு முழுமையாக செயல்படுத்தவில்லை" என்றார்.

இதற்கு பதிலளித்த கர்நாடக அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் திவான், "காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவை ஏற்று, காவிரியில் கர்நாடக அரசு நீரை திறந்து விடுகிறது. குறிப்பாக கடந்த சில நாட்களாக 9 ஆயிரம் கன அடிக்கு அதிகமாகவே நீர் திறந்து விடப்பட்டு வருகிறது. இன்றைய தேதி வரைக்கும் தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய நீரை கர்நாடகா திறந்துவிட்டுள்ளது. கர்நாடகத்தில் இருக்கும் நீரின் அளவை பொறுத்து கூடுதல் நீர் திறப்பு பற்றி முடிவெடுப்போம். ஆனால், தற்போது கர்நாடகாவில் அதிக வறட்சி நிலவுவதால் அதிக அளவிலான நீரை திறந்துவிட முடியாத சூழல் நிலவுகிறது" என்றார்.

தொடர்ந்து தமிழக அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் வைத்தியநாதன், "கர்நாடக அரசு காவிரி விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தின் எந்த ஒரு உத்தரவையும் பின்பற்றவில்லை. கர்நாடக அரசு முந்தைய உத்தரவுகளை பின்பற்றி இருந்தால், தற்போது தமிழக விவசாயிகள் சுமார் 24 லட்சம் ஏக்கருக்கு மேலாக சாகுபடி செய்ய முடியாமல் தவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்காது.

கர்நாடகாவில் தற்போது 73 டிஎம்சி தண்ணீர் உள்ளது. இருந்தும் தமிழகத்திற்கு தர வேண்டிய நீரை கர்நாடகா வழங்க மறுக்கிறது. இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக நீர் வழங்க மறுப்பதால் தமிழகத்தில் விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் அடுத்த கூட்டம் 15 நாட்களுக்கு பிறகு தான் கூடும். எனவே இந்த வாரமே மீண்டும் கூடி கூடுதல் நீரை தமிழகத்திற்கு திறக்க கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இதற்காக உச்ச நீதிமன்றம் காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு ஒரு உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும்" என்றார்.

இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், "ஒவ்வொரு 15 நாட்களுக்கும் ஒருமுறை காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் கூடி நீர் திறப்பு தொடர்பாக முடிவுகளை எடுக்கிறார்கள். அதில் நாங்கள் ஏன் தலையிட வேண்டும்?" கேள்வி எழுப்பினர்.

அடுத்த விசாரணையின் போது இருதரப்பும் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யுங்கள் என உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை செப்டம்பர் 15-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

KARNATAKA
CAUVERY WATER
SC
காவிரி விவகாரம்
TAMIL NADU GOVERNMENT

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