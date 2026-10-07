போலி நீதிமன்ற ஆணை மூலம் கைதியை விடுதலை செய்த டிஐஜி - 8 ஆண்டுகளுக்குப் பின் சிக்கியது எப்படி?
கைது செய்யப்பட்டுள்ள டி.ஐ.ஜி சோமசேகர் மீது மோசடி, லஞ்ச ஊழல் பிரிவுகள் மட்டுமின்றி, கடுமையான பாலியல் வன்கொடுமை பிரிவுகளின் கீழும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : October 7, 2026 at 6:07 PM IST
பெங்களூரு: உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஆவணம் போன்று போலியாக தயாரித்து ஆயுள் தண்டனை கைதியை சட்டவிரோதமாக விடுதலை செய்த வழக்கில், கர்நாடகா சிறைத்துறை டி.ஐ.ஜி சோமசேகர், சிறை காவலர் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கைதியை விடுவிப்பதற்காக அவரது மனைவியை சிறை அதிகாரி பாலியல்ரீதியாகச் சுரண்டிய அதிர்ச்சித் தகவலும் இந்த விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.
8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த மோசடி
கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா மத்திய சிறையில் கொலை மற்றும் கடத்தல் வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வந்த கைதி ஆனந்த் (எ) சங்கர் ஆராத்யா என்பவரை சிறையிலிருந்து வெளியே கொண்டு வர அவரது குடும்பத்தினர் முயற்சி செய்தனர். அப்போது பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையின் முதன்மை கண்காணிப்பாளராக எம். சோமசேகர் பணியாற்றினார்.
கைதி சங்கரை விடுவிப்பதற்காக, உச்ச நீதிமன்றம் அவருக்கு தண்டனைக் குறைப்பு அல்லது பிணை வழங்கியது போன்ற ஒரு போலி நீதிமன்ற தீர்ப்பு நகல் சிறை வளாகத்திற்குள்ளேயே தயார் செய்யப்பட்டது. இந்த போலி ஆவணத்தின் அடிப்படையில், கைதி சங்கர் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு சட்டவிரோதமாக சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டார்.
2026-ல் அம்பலமான ரகசியம்
கிட்டத்தட்ட 8 ஆண்டுகள் இந்த விவகாரம் யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்த நிலையில், 2026 ஆம் ஆண்டு இந்த தில்லுமுல்லு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
கடந்த மே மாதம் பரப்பன அக்ரஹாரா மத்திய சிறைக்கு புதிய பொறுப்பு கண்காணிப்பாளர் நியமிக்கப்பட்டார். அவர் பழைய கைதிகளின் ஆவணங்களை மறுஆய்வு செய்த போது சங்கரின் விடுதலை தொடர்பான ஆவணத்தில் சந்தேகம் எழுந்தது.
உடனடியாக அவர் உச்ச நீதிமன்ற பதிவாளரைத் தொடர்பு கொண்டு சரி பார்த்த போது, அது அப்பட்டமான போலி ஆவணம் என்பது உறுதியானது. இதையடுத்து, மே மாதம் 20-ந் தேதி பரப்பன அக்ரஹாரா காவல் நிலையத்தில் சிறை நிர்வாகம் சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
புகாரைத் தொடர்ந்து தலைமறைவாக இருந்த கைதி சங்கரை தனிப்படை போலீஸார் தேடி வந்த நிலையில், கடந்த ஜூன் மாதம் அவர் மைசூரில் கைது செய்யப்பட்டார்.
கைதி சங்கர் மற்றும் அவரது மனைவியிடம் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் நடத்திய தொடர் விசாரணையில், தற்போதைய சிறைத்துறை டி.ஐ.ஜி-யாக இருக்கும் சோமசேகரின் நேரடி சதி அம்பலமானது. இதையடுத்து, கடந்த 4-ம் தேதி டி.ஐ.ஜி சோமசேகர் கைது செய்யப்பட்டார்.
மேலும், டி.ஐ.ஜி சோமசேகரின் உத்தரவின்பேரில், சிறைக் கணினியை பயன்படுத்தி அச்சு அசலாக போலியாக உச்ச நீதிமன்ற ஆவணத்தை வடிவமைத்து கொடுத்த இரண்டாம் நிலைக் காவலரான ஸ்ரீகாந்த்தும் கைது செய்யப்பட்டார்.
பாலியல் சுரண்டல் புகார்
கைது செய்யப்பட்டுள்ள டி.ஐ.ஜி சோமசேகர் மீது மோசடி, லஞ்ச ஊழல் பிரிவுகள் மட்டுமின்றி, கடுமையான பாலியல் வன்கொடுமை பிரிவுகளின் கீழும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிறையிலிருந்த தனது கணவனை விடுவிப்பதற்காக தன்னை டி.ஐ.ஜி சோமசேகர் தொடர்ந்து பாலியல்ரீதியாக சுரண்டியதாக கைதி சங்கரின் மனைவி போலீஸாரிடம் விசாரணையின் போது வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
சோமசேகர் அந்தப் பெண்ணுடன் தொடர்ந்து மொபைல் போன் மற்றும் வீடியோ கால்கள் மூலம் தொடர்பில் இருந்துள்ளார். போலீஸார் சோமசேகரின் மொபைல் போனைப் பறிமுதல் செய்து, டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்ய சைபர் தடயவியல் சோதனைக்கு அனுப்பியுள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்ட டி.ஐ.ஜி சோமசேகரை பெங்களூரு நீதிமன்றத்தில் போலீஸார் ஆஜர்படுத்தினர். இந்த பெரும் மோசடிப் பின்னணியில் உள்ள மற்ற நபர்கள் யார்? எவ்வளவு பணம் கைமாறியது? என்பது குறித்துத் தீவிர விசாரணை நடத்த வேண்டியுள்ளதால், அவரை அக்டோபர் 9 வரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசாருக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மேலும், அவரைப் பணியிடை நீக்கம் செய்ய கர்நாடக உள்துறை அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.