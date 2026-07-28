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தமிழகத்திற்கு காவிரியில் தினமும் 3,500 கனஅடி நீர் திறந்தே ஆக வேண்டும் - கர்நாடகாவுக்கு அதிரடி உத்தரவு

காவிரிநீர் ஒழுங்காற்றுக் குழுவின் பரிந்துரைப்படி, தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறந்து விட இயலாது என்று, கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட கர்நாடகா நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆறு
ஒகேனக்கல் காவிரி ஆறு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 5:59 PM IST

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புதுடெல்லி: தமிழ்நாட்டிற்கு அடுத்த 15 நாட்களுக்கு காவிரியில் தினசரி 3,500 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறந்து விடுமாறு கர்நாடக அரசுக்கு காவிரிநீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது. அதாவது தமிழ்நாட்டுக்கு மொத்தம் 4 டிஎம்சி தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று அந்தக் குழு பரிந்துரைதுள்ளது.

தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா இடையே காவிரி நதிநீர் பங்கீட்டை நிர்வகிக்க உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு ஆகியவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இரு அமைப்புகளும் ஒவ்வொரு மாதமும் கூடி காவிரி நதிநீர் பங்கீட்டு பிரச்சனை குறித்து ஆலோசித்து வருகின்றன.

அந்த வகையில், காவிரிநீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு கூட்டம், இன்று நடைபெற்றது. அதில் இரு மாநிலங்களில் உள்ள அணைகளில் நீர் இருப்பு விவரம், காவிரி நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்யும் மழையின் நிலவரம் ஆகியவை குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.

கூட்டத்தின் முடிவில், தமிழ்நாட்டுக்கு அடுத்த 15 நாட்களுக்கு காவிரியில் தினசரி 3,500 கனஅடி வீதம், தண்ணீர் திறந்து விடுமாறு கர்நாடகாவுக்கு காவிரி ஒழுங்காற்று குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது.

கர்நாடகா மறுப்பு

ஆனால், இந்த பரிந்துரையின்படி, தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறந்து விட இயலாது என்று, கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட கர்நாடகா நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

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கூட்டத்திற்குப் பின் அவர் கூறுகையில், "எங்களுக்கே தண்ணீர் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. எங்கள் பகுதியில் மழை பெய்யவில்லை. ஆண்டு முழுவதும் எங்களுக்கு குடிநீர் தேவைப்படுகிறது. எனவே, தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறந்து விடுவது குறித்து கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமாருடன் ஆலோசித்து இறுதி முடிவெடுக்கப்படும். மேலும், இதுதொடர்பாக காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தில் முறையீடு செய்வது குறித்தும் பரிசீலிப்போம்" என்று தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, காவிரிநீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு கூட்டம், ஜூலை 15ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அதில், "காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் போதிய அளவில் மழை பெய்யவில்லை. கர்நாடக அணைகளில் குறைந்த அளவே தண்ணீர் உள்ளது. அதை கர்நாடகாவின் குடிநீர் தேவைக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். எனவே, தற்போதைய நிலையில், தமிழ்நாட்டுகு தண்ணீர் தர இயலாது" என்று கர்நாடகா தெரிவித்துவிட்டது. இருப்பினும், உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, காவிரியில் தண்ணீர் திறந்து விடுமாறு தமிழக அரசு வலியுறுத்தியது.

காவிரி நதிநீர் சர்ச்சைக்குத் தீர்வு காணும் வகையில், தமிழகத்திற்கு 177.25 டிஎம்சி தண்ணீரைத் திறந்துவிடுமாறு கர்நாடகாவிற்கு உச்ச நீதிமன்றம் 2018-ஆம் ஆண்டு உத்தரவிட்டது.

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அதைத் தொடர்ந்து, கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம், உச்ச நீதிமன்றம் மற்றுமொரு முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்தது. அதாவது, காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு பிறப்பித்த உத்தரவை, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் உறுதி செய்ததை சுட்டிக்காட்டி, கிருஷ்ணராஜசாகர் மற்றும் கபினி ஆகிய இரு அணைகளில் இருந்தும், தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவுக்கு 15 நாட்களுக்கு தினசரி 5,000 கனஅடி தண்ணீரைத் திறந்துவிடுமாறு கர்நாடகாவிற்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

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