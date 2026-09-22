மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை விவகாரம்: கஸ்தூரி ரங்கன் அறிக்கை குறித்து அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு தயார் - டி.கே. சிவக்குமார்
பல தலைமுறைகளாக நிலத்தை பாதுகாத்து வருகிற மக்களின் காடுகளை அழிக்கவோ, வனப்பகுதிகளை ஆக்கிரமிக்கவோ கூடாது என்று கர்நாடக முதல்வர் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
Published : September 22, 2026 at 12:10 PM IST
ஹாசன்: மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை வனப்பகுதி தொடர்பான கஸ்தூரிரங்கன் அறிக்கை குறித்து பிரதமர் மோடி மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களை சந்திப்பதற்கு முன்பு, கர்நாடகாவின் அனைத்துக் கட்சி எம்.எல்.ஏ-க்கள் மற்றும் எம்.பி-க்கள் கூட்டத்தை கூட்ட தயாராக இருப்பதாக கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே சிவக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
கர்நாடகாவின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளில் இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் கே. கஸ்தூரிரங்கன் தலைமையிலான உயர்மட்ட பணிக்குழு ஒன்று ஆய்வு மேற்கொண்டது. அந்த ஆய்வின் முடிவில், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் 37 சதவீத பகுதியான சுமார் 56,825 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பரளவை, சூழலியல் உணர்திறன்மிக்க பகுதியாக அறிவிக்கும்படி அரசுக்கு பரிந்துரை செய்தது.
இந்த உயர்மட்ட குழு பரிந்துரைத்த பகுதியின் 20 ஆயிரம் சதுர கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான பரப்பளவில், கர்நாடகாவின் 1,500-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் அமைந்துள்ளன. இந்த பகுதியானது சூழலியல் உணர்திறன்மிக்க பகுதியாக அறிவிக்கப்படும் பட்சத்தில் அங்கு கல் குவாரி, சுரங்கம், பெரிய அனல் மின் திட்டங்கள், மாசுபாடு ஏற்படுத்தும் தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படும்.
கஸ்தூரிரங்கன் அறிக்கைக்கு எதிர்ப்பு
அதனால், இங்கு வசிக்கிற மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை மற்றும் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்று கூறி, கர்நாடக அரசு கஸ்தூரிரங்கனின் அறிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், சகலேஷ்பூரில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார், இப்பிரச்சினை குறித்து விவாதித்தார். அப்போது, “நான் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரை கூட்டியிருந்தபோதே இந்த விவகாரம் குறித்து விவாதித்திருக்க வேண்டும். ஆனால் பாஜக மற்றும் கேடி(எஸ்) உறுப்பினர்கள் வறட்சி குறித்தோ அல்லது கஸ்தூரிரங்கன் அறிக்கை குறித்தோ விவாதிக்க தவறிவிட்டனர்.
சித்தராமையா முதலமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்திலேயே, கஸ்தூரிரங்கனின் அறிக்கையானது நிராகரிக்கப்பட்டு திருப்பி அனுப்பப்பட்டது. அதனால் மாநிலங்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் அந்த அறிக்கையில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த விவகாரத்தில் கட்சி பாகுபாடின்றி அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து ஒருமித்த ஒரு முடிவை எட்டவேண்டும். அரசும் ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டை எடுப்பதில் உறுதியாக உள்ளது.
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ஏற்கனவே கஸ்தூரிரங்கன் அறிக்கை தொடர்பாக 136 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், 40 மக்களவை உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுடன் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களும் ஒரு தெளிவான முடிவை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி உள்ளனர்” என்று கூறினார்.
மேலும், காடுகளில் விளிம்பு நிலையில் வசிக்கிற மக்களை அதிகாரிகள் துன்புறுத்தக்கூடாது என்று அறிவுறுத்திய டி.கே சிவகுமார், பல தலைமுறைகளாக நிலத்தை பாதுகாத்து வருகிற மக்களின் காடுகளை அழிக்கவோ, வனப்பகுதிகளை ஆக்கிரமிக்கவோ கூடாது என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.