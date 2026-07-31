முதலமைச்சர் விஜய் கர்நாடகா வர வேண்டாம்: டி.கே. சிவக்குமார் வேண்டுகோள்
நல்லதொரு சூழ்நிலையில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற வேண்டும் என நாங்கள் விரும்புகிறோம். யாரும் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறோம் என கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் கூறியுள்ளார்.
Published : July 31, 2026 at 3:42 PM IST
பெங்களூரு: மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த, தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தற்போது வர வேண்டாம் என கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது பகுதியில் அணை கட்ட கர்நாடகா அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. ஆனால், இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்வேறு சட்டப்போராட்டங்களை தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.
மேலும், மேகதாது அணை கட்டுவது தொடர்பான கர்நாடகா அரசின் திட்ட அறிக்கைக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கக் கூடாது என சட்டமன்றத்திலும் முதலமைச்சர் விஜய் கொண்டு வந்த தனித்தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இதனிடையே, மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக கர்நாடகா அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக, முதலமைச்சர் விஜய் அம்மாநிலத்துக்கு வரும் ஆகஸ்ட் 3-ம் தேதி செல்ல திட்டமிட்டிருந்தார். அவருடன் 13 பேர் கொண்ட உயர்நிலைக்குழுவும் கர்நாடகா செல்வதாக இருந்தது.
இந்த சூழலில், கர்நாடகா தலைநகர் பெங்களூரில், காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தின் தீர்ப்பு தொடர்பாக அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் அம்மாநில முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
அதன் பின்னர், அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யின் கர்நாடகா பயணத்தை இப்போதைக்கு ஒத்திவைக்குமாறு கேட்க முடிவு செய்திருக்கிறோம்.
தமிழ்நாட்டிற்கு தினமும் 3,500 டிஎம்சி தண்ணீரை திறந்து விடுமாறு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, கர்நாடகாவில் தற்போது சூழ்நிலை சரியாக இல்லை.
விஜய் எங்கள் மாநிலத்துக்கு வரும் சிறப்பு விருந்தினர். எந்த தர்மசங்கடமான நிலைமையும் யாருக்கும் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது. நல்லதொரு சூழ்நிலையில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற வேண்டும் என நாங்கள் விரும்புகிறோம். யாரும் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறோம். நமக்குள் எந்த விதமான கசப்புணர்வும் ஏற்பட நான் விரும்பவில்லை.
முக்கிய முடிவுகளை, உணர்ச்சிவசப்பட்டு நாம் எடுக்கக் கூடாது. எனவேதான், இந்த சந்திப்பை தள்ளி வைக்குமாறு தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் வேண்டுகோள் விடுக்க முடிவு செய்துள்ளோம்" என டி.கே. சிவக்குமார் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தின் உத்தரவு தொடர்பாக விவாதிக்க, வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டவுள்ளோம். அதில் எடுக்கப்படும் முடிவுகளின் அடிப்படையில், அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகளை எடுப்போம்.
மேலும், இந்த உத்தரவு தொடர்பாக சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுப்பது குறித்தும் விவாதித்து வருகிறோம்.
கர்நாடகாவில் முழு அடைப்புப் போராட்டத்துக்கும், பலகட்ட ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கும் கன்னட அமைப்புகள் அழைப்பு விடுத்திருக்கின்றன. இந்த போராட்டங்களை வாபஸ் வாங்குமாறு அவர்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
நம் மாநில விவசாயிகளின் நலனை கர்நாடகா அரசு ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்காது" என டி.கே. சிவக்குமார் தெரிவித்தார்.