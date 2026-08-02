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மேகதாது திட்டத்தால் தமிழ்நாட்டிற்கே 90% பலன் - கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் பேட்டி

முழுஅடைப்பு போராட்டத்தால் எந்த பயனும் இல்லை; ஆகஸ்ட் 13- ஆம் தேதி பந்த் நடத்த வேண்டாம் என கன்னட விவசாய அமைப்புகளுக்கு அம்மாநில முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார்
கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் (X/@DKShivakumar)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 8:07 PM IST

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பெங்களூரு: மேகதாது அணைத் திட்டத்தால் கர்நாடகாவை விட தமிழ்நாடே 90% பலனைப் பெறும் என்று கர்நாடக மாநில முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூருவில் உள்ள குமார பார்க்கில் உள்ள 'கிருஷ்ணா' இல்லத்தில் முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் இன்று (ஆக.02) நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில், முன்னாள் முதலமைச்சர்களான சித்தராமையா, பசவராஜ் பொம்மை, எடியூரப்பா மற்றும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த கூட்டத்தில் காவிரி விவகாரம் குறித்தும், மேகதாது அணை திட்டம் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு பிறகு, கர்நாடக முதலமைச்சர் சிவக்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "நான் இந்த மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் மட்டுமல்ல, விவசாயியின் மகன், காவிரி படுகையில் பிறந்து வளர்ந்தவன். காவிரி விவகாரத்தில் மக்களையும், விவசாயிகளையும் பாதுகாக்க நானும், எனது அரசும் தயாராக உள்ளோம். நாங்கள் எப்போதும் மாநிலத்தின் நலன்களைப் பாதுகாப்போம்; யாருக்கும் அநீதி இழைக்க மாட்டோம். எனவே, ஏழரை கோடி மக்களும் காவிரி விவகாரத்தில் எந்த சந்தேகமும் கொள்ளத் தேவையில்லை" என்றார்.

கர்நாடகா அணைகளுக்கான நீர்வரத்து

மேலும் பேசிய அவர், "காவிரி நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் தற்போது வரை 35% மட்டுமே பருவமழை பெய்துள்ளது. ஆனால், காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறைக் குழு மற்றும் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் தமிழகத்திற்கு நீரைத் திறந்துவிட உத்தரவிட்டுள்ளன. இது மிகுந்த சிரமத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தங்களுக்கு 9 டிஎம்சி தண்ணீர் தேவை என்று தமிழ்நாடு வாதிட்டிருந்தது. கபினி அணைக்கான நீர்வரத்து வினாடிக்கு 24,000 கனஅடியாகவும், கேஎஸ்ஆர் அணைக்கான நீர்வரத்து வினாடிக்கு 22,000 கனஅடியாகவும், ஹேமாவதி அணைக்கான நீர்வரத்து வினாடிக்கு 11,884 கனஅடியாகவும், ஹாரங்கி (Harangi) அணைக்கான நீர்வரத்து வினாடிக்கு 10,430 கனஅடியாகவும் உள்ளது. கர்நாடகாவில் உள்ள அணைகளுக்கான நீர்வரத்து மொத்தமாக வினாடிக்கு 67,378 கனஅடியாக உள்ளது.

தலைவர்கள் ஒருமித்த கருத்து

மாநிலத்தின் நலன் கருதி குடிநீர் தேவைக்காக 40 டிஎம்சி தண்ணீர் சேமித்து வைக்க வேண்டும் என்று அனைத்துக் கட்சிகளின் தலைவர்களும் ஒருமித்த கருத்தை முன்மொழிந்துள்ளனர். முன்னாள் முதலமைச்சர்கள், மத்திய அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என அனைவரும் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளனர். அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பது குறித்து மாநிலத் தலைமை வழக்கறிஞரும் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

வழக்கமாக ஜூன் மாதத்தில் தமிழ்நாட்டிற்கு 9.19 டிஎம்சி தண்ணீரைத் திறந்திருக்க வேண்டும்; ஆனால் நடப்பாண்டில் ஜூன் மாதம் 2.9 டிஎம்சி தண்ணீர் மட்டுமே திறக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூலை மாதத்தில் வழக்கமாக 31.24 டிஎம்சி தண்ணீர் திறக்க வேண்டிய நிலையில், இம்முறை 0.7 டிஎம்சி தண்ணீர் மட்டுமே திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை மொத்தம் 3.6 டிஎம்சி தண்ணீர் மட்டுமே திறக்கப்பட்டுள்ளது. அணையின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு ஆக.01- ஆம் தேதி மதியம், கபினி அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது" என்று கர்நாடக முதலமைச்சர் கூறினார்.

முழுஅடைப்பு போராட்டம் வேண்டாம்

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், " காவிரி விவகாரத்தில் ஆகஸ்ட் 13- ஆம் தேதி முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு பல்வேறு விவசாய அமைப்புகள் அழைப்பு விடுத்துள்ளன. இதனால் எந்த பயனும் இல்லை. உங்களுடன் அரசு உறுதியாக நிற்கும்போது, பந்த் நடத்துவதற்கான அவசியம் இல்லை. தேவைப்பட்டால், பல்வேறு அமைப்புகளுடனும் ஆலோசனை நடத்துவேன்.

மேகதாது திட்டத்தால் தமிழ்நாட்டிற்கே பலன்

இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில், பெங்களூரு பயணத்தை ஒத்திவைக்குமாறு தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். எனது கோரிக்கையை அவரும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். பிரச்சனையை சுமூகமாகத் தீர்ப்பதே எங்கள் நோக்கம்.

தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் மீது எனக்கு மிகுந்த மரியாதை உண்டு. அரசியலுக்கு புதியவர் என்றாலும் துணிச்சலான தலைவர். அவரது துணிச்சலான முடிவை நான் பாராட்டுகிறேன். அண்டை மாநிலத்துடன் சுமூகமான உறவைப் பேணுவதிலும், மாநிலத்தின் நலன்களைப் பாதுகாப்பதிலும் அரசு உறுதியாக உள்ளது.

மேகதாது அணைத் திட்டத்தால் காவிரி பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும். அத்துடன் இத்திட்டத்தால் கர்நாடகாவை விட தமிழ்நாடே 90% பலனைப் பெறும். யார் வேண்டுமானாலும், மேகதாது அணை திட்டத்திற்கான இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டு உண்மை நிலவரங்களைத் தெரிந்துக் கொள்ளலாம்" என்று கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் கூறினார்.

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TAGGED:

முதலமைச்சர் டிகே சிவக்குமார் பேட்டி
மேகதாதுவால் தமிழ்நாட்டிற்கே பலன்
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KARNATAKA GOVT ALL PARTY MEETING
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