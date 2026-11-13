மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது - பிரதமர் முன் கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் பேச்சு
மேகதாது விவகாரத்தில் கர்நாடகாவால் ஒரு செங்கலை கூட எடுத்து வைக்க முடியாது தமிழக அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 13, 2026 at 9:46 PM IST
மைசூரு: மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என பிரதமர் மோடி முன்னிலையில் கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமர் மோடி கர்நாடக மாநிலத்தில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டார். குறிப்பாக மைசூரில் நடைபெற்ற விண்வெளி மற்றும் நவீன ஒளியியல் அறிவியல் மையத்தின் தொடக்க விழாவில் பிரதமர் மோடியுடன் கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் கலந்துகொண்டார்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார், "காவிரி விவகாரத்தில் கர்நாடகாவின் உரிமையை எப்போதும் விட்டுத்தர முடியாது. மேகதாது திட்டத்தை கர்நாடகத்தில் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. எனவே அணை கட்டுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது.
சட்ட ரீதியாக எங்களுக்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறோம். வனத்துறை அனுமதி தொடர்பான நடைமுறைகள் முடிந்துவிட்ட நிலையில், அணை கட்டுவது தொடர்பான இறுதி அனுமதியை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும்.
தமிழகத்திற்கு 177 டிஎம்சி நீரை திறந்துவிட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை கர்நாடகா நிச்சயம் கடைபிடிக்கும். ஆனால் எங்கள் உரிமையை எப்போதும் யாருக்காகவும் விட்டுத்தரமாட்டோம். மேகதாது அணை கட்டுவதால் தமிழ்நாட்டிற்கே அதிக பயன் கிடைக்கும். இதை தமிழக அரசு உணர்ந்து மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கும் என்றும் நம்புகிறோம்" என்றார்.
மேகதாதுவில் அணை கட்ட விடமாட்டோம்: இந்நிலையில், தமிழக மின்சாரத் துறை அமைச்சர் சிடிஆர்.நிர்மல் குமார் மதுரையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "கர்நாடக முதல்வர் தொடர்ந்து இப்படி சர்ச்சையாக பேசி வருகிறார். மேகதாதுவில் அணை கட்ட விடமாட்டோம். மேகதாது விவகாரத்தில் அவர்களால் ஒரு செங்கலை கூட எடுத்து வைக்க முடியாது. வனத்துறை அனுமதி உள்ளிட்ட எந்த அனுமதியும் அவர்கள் இதுவரை பெறவில்லை. கர்நாடகா அடாவடியாக செயல்பட்டால் அது இந்திய ஒருமைப்பாட்டை பாதிக்கும். எனவே ஒன்றிய அரசு கர்நாடகாவின் கோரிக்கையை அனுமதிக்க கூடாது" என்றார்.
இதற்கிடையே கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த், தமிழகத்தின் அனுமதி இல்லாமல் கர்நாடக அரசு எந்த காலத்திலும் மேகதாதுவில் அணை கட்ட முடியாது என தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.