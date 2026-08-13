கர்நாடகா முழு அடைப்பு போராட்டம்: ஆதரவுக்கரம் நீட்டாத முக்கிய சேவை துறைகள்
பீமா நதி நீர் பிரச்சினை உருவானபோது கன்னட அமைப்புகளும், அரசியல் தலைவர்களும் தங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை என்று வட கர்நாடகாவைச் சேர்ந்தவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : August 13, 2026 at 10:39 AM IST
பெங்களூரு: காவிரி நீர் மற்றும் மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக கன்னட கூட்டமைப்பு விடுத்திருந்த போராட்டத்தில் பல கன்னட அமைப்புகளும், முக்கிய சேவை துறைகளும் பங்கேற்காததால் பெங்களூருவில் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படவில்லை. போக்குவரத்தும் வழக்கம் போல் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
காவிரி நதி நீர் பகிர்வு மற்றும் மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக மாநிலம் முழுவதும் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்போவதாகவும், அனைத்து துறைகளைச் சேர்ந்தவர்களும் முழு ஆதரவு அளிக்க வேண்டுமெனவும் கன்னட கூட்டமைப்பு தலைவர் வாட்டாள் நாகராஜ் அழைப்பு விடுத்திருந்தார்.
காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை போராட்டம் நடத்தப்போவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இன்று காலை முதல் BMTC, KSRTC மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் வழங்கம் போல் செயல்பட்டு வருகின்றன. அதேபோல், ஆட்டோ, பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் உணவங்களும் காலை முதல் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் பால், காய்கறிகள் மற்றும் மளிகைப் பொருட்கள் தங்கு தடையின்றி கிடைத்து வருகின்றன.
இருப்பினும், பெங்களூருவில் முக்கிய பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் பதற்றமான இடங்களில் காவல்துறை பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் பாதுகாப்பு கருதி தமிழ்நாடு பேருந்துகள் சாட்டிலைட் பேருந்து நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. காவல்துறை அனுமதி அளித்த பின் அவை வழக்கம் போல் இயக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காலை 11 மணியளவில் டவுன் ஹால் பகுதியிலிருந்து ஃப்ரீடம் பார்க் வரை கன்னட அமைப்புகளின் பேரணி நடைபெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தாத வகையில் அமைதியாக பேரணி நடத்தவுள்ளதாகவும், இதில் பொதுமக்கள் பங்கேற்குமாறும் வாட்டாள் நாகராஜ் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “ஆரம்பத்தில் பல அமைப்புகள் எங்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக தெரிவித்திருந்தன. ஆனால் இப்போது சில அமைப்புகள் விலகிக்கொண்டன. வேறு சில அமைப்புகள் தள்ளியிருந்து ஆதரவு அளிக்கின்றன. யார் ஆதரவு அளித்தாலும் அளிக்காவிட்டாலும் எங்களுடைய போராட்டம் தொடரும்” என்றார்.
அதே சமயம் வட கர்நாடகாவில் இந்த போராட்டத்திற்கு எதிர்ப்புகள் எழுந்துள்ளன. மாநிலம் முழுவதுமுள்ள விவசாயிகள் மற்றும் நீர் தொடர்பான பிரச்சினைகள் மீது சமமான கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும், பீமா நதி நீர் பிரச்சினை, நெருக்கடி போன்ற சிரமங்கள் உருவானபோது அரசியல் தலைவர்கள், கன்னட ஆர்வலர்கள் தங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை என்றும் வட கர்நாடகாவைச் சேர்ந்தவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
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‘ஜெய் கர்நாடகா ரக்ஷணா வேதிகே’வின் தலைவர் சுரேஷ் அவதே கூறுகையில், காவிரி விவகாரத்திற்கு மட்டும் மாநிலம் தழுவிய போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுப்பது சரியல்ல; வட கர்நாடக விவசாயிகளை பாதிக்கிற பீமா நதி நீர் விவகாரத்திற்கும், பிற பிரச்சினைகளுக்கும் மாநில அமைப்புகள் குரல் கொடுக்க வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தி உள்ளார்.
இதுபோன்ற பல்வேறு காரணங்களால் பல அமைப்புகள் மாநிலம் தழுவிய முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை. பொது போக்குவரத்து மற்றும் அத்தியாவசிய சேவைகளும், கடைகளும் வழக்கம் போல் இயங்கி வருகின்றன. அதே சமயம், திட்டமிட்டபடி நடைபெற்று வருகிற போராட்டம் மற்றும் பேரணிகளுக்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.