ஹிஜாப் அணிய தடையில்லை - உத்தரவை திரும்ப பெற்றது கர்நாடக அரசு
ஹிஜாப், தலைப்பாகை, ருத்ராட்சம் என மாணவர்கள் பெரும்பாலும் அணிபவை, அவர்களுடைய ஒழுக்கம் மற்றும் பாதுகாப்பை பாதிக்கக்கூடாது என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
Published : May 14, 2026 at 8:43 AM IST
பெங்களூரு: பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்குள் ஹிஜாப் அணிய விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை உத்தரவை திரும்பப் பெற்றுள்ள கர்நாடக அரசு, அதற்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் வெளியிட்டிருக்கிறது.
கர்நாடக அரசின் இந்த உத்தரவு குறித்து பேசிய வழக்கறிஞர் சி.ஆர் இம்தியாஸ், “நான் இந்த முடிவை வரவேற்கிறேன். இந்த தடையானது முன்பே விலக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். பா.ஜ.க அரசு விதித்த இந்த தடை உத்தரவால் ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமிய சிறுமிகள் படிப்பை பாதியிலேயே விட்டு சென்றனர்.
தேர்தலுக்கு முன்பு அளித்த பல வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதில் காங்கிரஸ் அரசு தாமதம் காட்டுகிறது. இது இஸ்லாமிய சமூகத்தின் சில பிரிவினர் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது” என்று தெரிவித்தார்.
ஹிஜாப் பிரச்சினை
2021ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் கர்நாடகாவின் உடுப்பியில் அமைந்துள்ள பி.யூ பெண்கள் கல்லூரிக்கு, ஹிஜாப் அணிந்துவந்த சில மாணவிகள் உள்ளே அனுமதிக்கப்படவில்லை. இதனை எதிர்த்து மாணவிகள் கல்லூரி வாசலில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த பிரச்சினையானது நாடு தழுவிய மதம் சார்ந்த பிரச்சினையாக மாறிய நிலையில், மாணவர்கள் ஆங்காங்கே காவித்துண்டுகளை அணிந்து, தங்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தி போராட்டங்களை நடத்திவந்தனர்.
இதனையடுத்து, 2022ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் மாணவர்கள் ஹிஜாப் அணிவதற்கும், காவித்துண்டு அணிவதற்கும் கர்நாடக அரசு தடை விதித்தது. மேலும், ஹிஜாப் அணிவது மத பழக்கத்தின் அத்தியாவசியமான ஒரு பகுதி அல்ல என்று கூறி, மதம் சார்ந்த உடைகளை கல்வி கற்கும் இடங்களுக்கு அணிந்து வரக்கூடாது என்றும் கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது.
உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து பல்வேறு தரப்புகளிலிருந்தும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. மேலும் இந்த விவகாரமானது ஆடை சுதந்திரம் குறித்த நாடு தழுவிய விவாதங்களுக்கு வழிவகுத்தது.
இதனிடையே, கர்நாடகாவில் பா.ஜ.க-வை தோற்கடித்து காங்கிரஸ் ஆட்சியை பிடித்தது. காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்து 3 ஆண்டுகளாகியும் ஹிஜாப் விவகாரத்தில் உரிய தீர்வு எட்டப்படாமல் இருந்த நிலையில், இஸ்லாமிய சமூகத்தினரிடம் இருந்து அரசுக்கு அழுத்தம் அதிகரித்துக்கொண்டே போனது.
ஹிஜாப் அணிய தடையில்லை
இந்நிலையில் தான் கல்வி நிறுவனங்களுக்குள் ஹிஜாப் அணிவதற்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை உத்தரவை கர்நாடக அரசு நேற்று திரும்ப பெற்றிருக்கிறது. அதேசமயம், குறிப்பிட்ட பாரம்பரிய மற்றும் சின்னங்களை அணிவதற்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் வெளியிட்டிருக்கிறது.
அதன்படி, ஹிஜாப், தலைப்பாகை, ருத்ராட்சம் என மாணவர்கள் பெரும்பாலும் அணிபவை, அவர்களுடைய ஒழுக்கம் மற்றும் பாதுகாப்பை பாதிக்கக்கூடாது என்று வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த உத்தரவு குறித்து கல்வியாளர் முகமது ஃபியாஸ் ஷரீஃப் நம்மிடம் பேசியபோது, “கல்வி நிறுவனங்கள் மாணவர்கள் மதிக்கப்படும் இடங்களாகவும், அவர்கள் தங்கள் லட்சியங்களை அடைய சுதந்திரமாக செயல்படும் இடங்களாகவும் இருக்க வேண்டும். இதுபோன்ற முடிவுகள் சமூக நல்லிணக்கத்தை வலுப்படுத்துகின்றன” என்று கூறினார்.