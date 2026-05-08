திமுக-காங். கூட்டணி முறிவு; மக்களவையில் இருக்கைகளை இடமாற்ற கோரி கனிமொழி கடிதம்

மக்களவையில் மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக உள்ள திமுக, இனி வரும் காலங்களில் தனது கருத்துக்களை சுதந்திரமாகவும், தனித்துவமாகவும் முன்வைக்க விரும்புகிறது என்று கனிமொழி கருணாநிதி தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக எம்.பி. கனிமொழி கருணாநிதி (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : May 8, 2026 at 4:45 PM IST

சென்னை: தமிழகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் மாற்றங்களைத் தொடர்ந்து, நாடாளுமன்ற மக்களவையில் திமுக உறுப்பினர்களுக்குத் தனியாக இருக்கைகள் ஒதுக்கித் தர வேண்டும் என்று திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், திமுக நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவர் கனிமொழி கருணாநிதி, மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லாவுக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அந்த கடிதத்தில், "தமிழ்நாட்டில் அரசியல் சூழ்நிலை மாறியுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சி உடனான எங்கள் கூட்டணி முடிவுக்கு வந்துள்ளது. எனவே, மக்களவையில் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களுக்கு அருகிலேயே திமுக உறுப்பினர்கள் அமர்வது இனி பொருத்தமாக இருக்காது. எனவே, மக்களவையில் திமுக உறுப்பினர்களுக்கு தனி வரிசையில் இருக்கைகள் ஒதுக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

மக்களவையில் மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக உள்ள திமுக, இனி வரும் காலங்களில் தனது கருத்துக்களை சுதந்திரமாகவும், தனித்துவமாகவும் முன் வைக்க விரும்புகிறது. திமுக உறுப்பினர்கள் தங்கள் நாடாளுமன்ற பொறுப்புகளைத் திறம்பட நிறைவேற்றவும், தங்குதடையின்றிச் செயல்படவும் ஏதுவாக தனி இருக்கைகள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும். தமிழகத்தில் நிலவும் தற்போதைய அரசியல் சூழல்களைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த மாற்றம் அவசியமாகிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், திமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றிருந்த காங்கிரஸ் கட்சி, தவெகவுக்கு நிபந்தனையுடன் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.

இதனால் தமிழ்நாட்டில் திமுக - காங்கிரஸ் கட்சிகளின் நெடுநாள் கூட்டணி முடிவுக்கு வந்துள்ளது. மக்களவையில் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் திமுக, காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் அருகருகே அமர்ந்திருந்தனர். கூட்டணி முறிவு ஏற்பட்டதை அடுத்து அடுத்து தங்களுக்கு தனி வரிசை ஒதுக்க வேண்டும் என்று திமுக எம்.பி. கனிமொழி கருணாநிதி, மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லாவுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் தனித்துப் போட்டியிட்ட தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. திமுக கூட்டணி 73 இடங்களிலும் அதிமுக 53 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. திமுக கூட்டணியில் 28 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி, 5 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

