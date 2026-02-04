ETV Bharat / bharat

பிச்சை எடுக்க கூட தமிழ் மொழி உதவாது என்பதா? மாநிலங்களையில் கொதித்த கமல்ஹாசன்; அதிர்ந்த எம்பிக்கள்

எங்கள் மொழிக்கு எதிராக எந்த விதமான ஆக்கிரமிப்பு நடந்தாலும் அதை நெஞ்சை நிமிர்த்தி எதிர்கொள்ள பேரறிஞர் அண்ணா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் என கமல்ஹாசன் தனது முதல் பேச்சில் குறிப்பிட்டார்.

மாநிலங்களவையில் பேசிய கமல்ஹாசன்
மாநிலங்களவையில் பேசிய கமல்ஹாசன் (Sansad TV)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 4, 2026 at 8:59 PM IST

புதுடெல்லி: தமிழன் பிச்சை எடுக்க மாட்டான், அதுவும் உங்கள் பிச்சையை (மத்திய அரசு) நிச்சயம் ஏற்க மாட்டான் என மாநிலங்களவையில் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் ஆவேசமாக பேசினார்.

மாநிலங்களவையில் இன்று முதன்முறையாக உரையாற்றிய நடிகரும், மக்கள் நீதி மையம் கட்சி தலைவருமான கமல்ஹாசன் தமிழ் மொழி, நடப்பு அரசியல் சூழ்நிலைகள் குறித்து தனது கருத்துக்களை முன்வைத்தார்.

அப்போது அவர், "வரலாற்று புகழ் பெற்ற இந்த அவையில் ஒரு உறுப்பினராக நின்று பேசுவதை பெருமையாக கருதுகிறேன். இந்த நேரத்தில் என் சகோதரர் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மக்களுக்காக இங்கு வந்து பேசுவதற்கு ஒவ்வொருவருக்கும் வேறுவேறு வழிகள் இருக்கின்றன. எனக்கான வழி திரையுலகம் மூலம் திறந்துள்ளது. பரமக்குடியில் பிறந்த குழந்தை திரையுலகம் மூலமாக தமிழக மக்களுக்கு அறிமுகமானது.

நான் என்னுடைய மொழியை பல்வேறு ஆசிரியர்களிடம் இருந்து கற்றுக் கொண்டேன். அந்த ஆசிரியர்களில் ஒருவர் முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாதுரை. எங்கள் மொழிக்கு எதிராக எந்த விதமான ஆக்கிரமிப்புக்கள் நடந்தாலும் அதை நெஞ்சை நிமிர்த்தி எதிர்கொள்ள அவர் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். அவர் வழிகாட்டிய மையம் என்ற கொள்கையை நான் கையில் வைத்திருக்கிறேன். அவர் உரையாற்றிய இதே அவையில் நானும் பேசுகிறேன். எனது மனதில் மையம் கொண்ட புயலில் இருந்து வரும் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பேசுகிறேன். இந்த வார்த்தைகள் உங்களில் சிலருக்கு காயத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

நான் கடவுளை நோக்கி கை கூப்ப போவதில்லை. என்னுடைய பகுத்தறிவு மூளை கடவுள் என்பதை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அப்புறப்படுத்திவிட்டது. இன்று வெள்ளைக்கார கல்வி கற்றோர் தமிழை, தமிழரை பார்த்து என்ன சொல்கிறார்கள்? தமிழ் பிச்சை எடுக்கக்கூட உதவாதா? இது ஓரளவு உண்மை தான். ஒரு தெற்கத்தி அறிவுரை தந்தாய். தமக்கென உங்கள் நிதியை திரட்ட ஆங்கிலத்தில், இந்தியில் பிச்சை எடுக்கலாமே. தமிழ் பிச்சை எடுக்க உதவாது, திருடவும் உதவாது. தமிழன் பிச்சை எடுக்க மாட்டான், அதுவும் உங்கள் பிச்சையை ஏற்கவே மாட்டான்.

ஓட்டையும், நாட்டையும் இந்த கமல்ஹாசன் விற்க மாட்டான். உங்கள் சாபங்களில் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. உங்களுக்குல இருக்கக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையில் நீங்கள் உணர என் திட்டத்தை சாபமாய் போடுகிறேன். கருணையுடன் நீங்களே அதனை ஏற்பீர்கள். உங்கள் இஷ்ட தெய்வங்களை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். பகுத்தறிவு தமிழ்சித்தன் கூற்று இது. உம் விளை உம்மைச் சுடும். என்றும் எங்கள் நாடு நீடூழி வாழும். வந்தீர், வென்றீர், செல்வீர். இது உலக நியதி, அரசியல் நியதியும் கூட. வீழ்க வளமுடன், தமிழ் என்றும் வாழும் நலமுடன். அவை கண்டடைந்த தலைவர் கூட்டத்திற்கு வணக்கம். சென்றும் வருவேன், நாளை நமதே, உங்கள் கமல்ஹாசன்" என தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, தமிழ் மொழி குறித்து மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சில கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்த நிலையில், அதற்கு பதில் கூறும் விதமாக கமல் தனது பேச்சில் காட்டமாக சில கருத்துக்கை முன்வைத்தார். மேலும், தமிழ் மொழி தொடர்பாக தனது பேச்சின் இடையே நிர்மலா சீதாராமன் இருக்கையில் இருக்கிறாரா? என்பதை கவனித்த கமல்ஹாசன், அவர் இல்லை என்பதை தெரிந்துகொண்டு 'சரி கேட்கும்' என்று கூறியவாறு தனது உரையை தொடர்ந்தார்.

