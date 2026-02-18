ETV Bharat / bharat

பாலியல் வழக்குகளை நீதிபதிகள் அணுகுவது எப்படி? வழிகாட்டுதலை வரையறுத்த தேசிய நீதித் துறை அகாடமிக்கு உத்தரவு

பாலியல் தொடர்படைய குற்றச்சாட்டு மற்றும் வழக்குகளில் நீதித்துறையின் அணுகுமுறையில் மாற்றத்தை கொண்டுவர வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளது.

புதுடெல்லி: பாலியல் குற்றங்கள் மற்றும் இதனால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் வழக்குகளை கையாளும்போது நீதிபதிகளின் அணுகுமுறைக்கான வழிக்காட்டுதல்களை வரையறுக்குமாறு தேசிய நீதித்துறை அகாடமியை உச்ச நீதிமன்றம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

உத்திரப் பிரதேசத்தில் 11 வயது சிறுமியின் மார்பகங்ளை அழுத்தியதாக பவன், ஆகாஷ் என்ற இருவர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களில் ஒருவரான ஆகாஷ் அந்த சிறுமி அணிந்திருந்த பைஜாமாவின் கயிற்றை அவிழ்த்து அருகில் இருந்த மறைவான இடத்திற்கு அவரை அழைத்துச் செல்ல முயன்றதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது அவ்வழியே வந்த சிலர் இவர்களை பார்த்ததும் அந்த சிறுமியை அங்கே விட்டுவிட்டு தப்பி ஓடியுள்ளனர்.

இதுதொடர்பான புகாரை விசாரித்த நீதிமன்றம் இருவர் மீதும் ஐபிசி பிரிவு 376 (பாலியல் வன்கொடுமை) மற்றும் போக்சோ சட்டத்தின் பிரிவு 18-இன் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டது. விசாரணை நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தை நாடினர்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த ராம் மனோகர் நாராயண் மிஸ்ரா, "சிறுமியின் மார்பகங்களை அழுத்துவதும், அவரின் பைஜாமா கயிற்றை அவிழ்த்து அவரை இழுப்பதும் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றத்தின் கீழ் வராது என்று தெரிவித்ததார். மேலும், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளவர்கள் மீது பதியப்பட்ட வழக்கின் பிரிவுகளையும் அவர் மாற்றியமைத்தார். அதாவது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இருவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை ஐபிசி பிரிவு 354-பி (ஆடையை பிடித்து தாக்குதல்) மற்றும் போக்சோ சட்டத்தின் பிரிவு 9/10 ஆகியவற்றின் கீழ் மாற்றி உத்தரவிட்டார்.

இந்த விவகாரம் தேசிய அளவில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. பாலியல் குற்றவாளிகளை காப்பற்றுவது போல் இருப்பதாக பல்வேறு தரப்பினரும் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை விமர்சித்தனர். இதுதொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்திருந்தனர். இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் தலைமையிலான அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

இதில் அலகாபாத் நீதிமன்றத்தின் கருத்தை முற்றிலும் தவறானது என கருத்து தெரிவித்த உச்ச நீதிமன்றம், 'குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் கற்பழிப்பு குற்றத்தை செய்வதற்கான தயாரிப்பு மட்டுமே, ஆனால் முயற்சி அல்ல' என்ற அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தின் கருத்தை ஏற்க முடியாது என்று கூறி அந்த உத்தரவை ரத்து செய்தனர்.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அமர்வு, "பாலியல் தொடர்படைய குற்றச்சாட்டு மற்றும் வழக்குகளில் நீதித்துறையின் அணுகுமுறையில் மாற்றத்தை கொண்டுவர வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளது. முந்தைய பாலியல் வழக்குகளில் நீதிபதிகளின் பார்வை தொடர்பாக பல்வேறு மாற்று கருத்துக்கள் சமூகத்தில் எழுந்துள்ளது. இதை நாம் கவனத்தில் கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது. பாலியல் குற்றங்களில் நீதிபதிகளின் அணுகுமுறை குறித்த விமர்சனங்களை தொடர்ந்து, இதுதொடர்பான கூடுதல் வழிகாட்டுதல்களின் தேவை அதிகரித்துள்ளது.

எனவே, பாலியல் குற்றங்கள் மற்றும் பிற பாதிக்கப்படக்கூடிய வழக்குகளில் நீதிபதிகள் மற்றும் நீதித்துறையின் செயல்முறைகளில் பொதுவான உணர்திறன் மற்றும் இரக்கத்தை வளர்ப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் அவசியமாகிறது. இந்த அடிப்படையில் மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபாலில் உள்ள தேசிய நீதித்துறை அகாடமி இதுதொடர்பாக விரிவான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் கேட்டுக்கொள்கிறது. இந்த வழிகாட்டுதல்கள் சாதாரண மக்களும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் எளிய மொழியில் தயாரிக்கப்பட வேண்டும்" என்றும் நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர்.

