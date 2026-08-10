தேர்வு முறைகேடு விவகாரம் - ஜார்க்கண்ட் அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் முன்னாள் தலைவர் கைது
மாணவர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு அரசு செவிசாய்க்க வேண்டும் என ஜார்க்கண்ட் அரசை தேவேந்திரநாத் மஹ்தோ வலியுறுத்தியுள்ளார்.
By ANI
Published : August 10, 2026 at 4:43 PM IST
ராஞ்சி: தேர்வு முறைகேடு விவகாரத்தில் மாணவர்களின் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், ஜார்க்கண்ட் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் முன்னாள் தலைவர் எல்.கியாங்டேவை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் கைது செய்துள்ளனர்.
ஜார்க்கண்ட் மாநில அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (JPSC) மற்றும் ஜார்க்கண்ட் பணியாளர் தேர்வாணையம் (JSSC) நடத்திய தேர்வுகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாகவும், தேர்வாணையத்தை மறுசீரமைக்க வேண்டும், தேர்வு முறைகேடு வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜெபிஎஸ்சி- ஜெஎஸ்சிசி சீர்திருத்த மோர்ச்சா (JPSC-JSCC Reform Morcha), இன்று (ஆக.10) பேரணியாகச் சென்று ராஞ்சியில் உள்ள சட்டப்பேரவையை முற்றுகையிடும் போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தது.
இதையடுத்து, ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் சட்டப்பேரவைக்கு அருகில் திரண்டிருந்தனர். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சட்டப்பேரவைச் செல்லும் சாலைகளில் தடுப்புகளை அமைத்து ஜார்க்கண்ட் காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, தடுப்புகளை உடைத்து செல்ல முயன்ற மாணவர்கள் மற்றும் போராட்டக்காரர்கள் மீது தண்ணீரைப் பீய்ச்சியடித்து கூட்டத்தைக் கலைக்க முயன்றனர்.
இந்த முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஜார்க்கண்ட் லோக்தந்திரிக் கிராந்திகாரி மோர்ச்சா தலைவர் தேவேந்திரநாத் மஹ்தோ (Jharkhand Loktantrik Krantikari Morcha- 'JLKM') கலந்து கொண்டார். முன்னாள் ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் ஷிபு சோரன் உருவப்படத்தை கையில் ஏந்தியவாறு பேசிய மஹ்தோ, "மாநில அரசு மாணவர்களின் கோரிக்கைக்கு செவிசாய்க்க வேண்டும்.
நான் இங்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் வந்துள்ளேன்; முள்வேலிகளால் எங்களைத் தடுத்து நிறுத்த முடியாது; எங்களது கோரிக்கைக்கு மாநில அரசு செவிசாய்க்கத்தான் வேண்டும். என்னை ஹீரோவாக யாரும் சித்தரிக்க வேண்டாம்; நான் கடவுள் அல்ல; ஒரு சாதாரண மனிதன்.
உண்ணாவிரதத்தைவிட முள்வேலிகள் அதிக வலியை ஏற்படுத்துகின்றன. அரசு ஏன் குழப்பான சூழலை விரும்புகிறது?, மாணவர்களின் கோரிக்கைகளை அரசு ஏன் ஏற்க மறுக்கிறது? போராட்டக்காரர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம்" என முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரனை வலியுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து மஹ்தோ கூறுகையில், "இன்று முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரன் பிறந்தநாள்; ஜந்தர் மந்தரில் நடந்தது போன்று துரதிர்ஷ்டவசமான நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கக் கூடாது. கைது என்பது சட்ட நடவடிக்கை தான், அதில் ரத்தம் சிந்துதல் இருக்கக் கூடாது. கோரிக்கைகளை அரசு ஏற்காவிட்டால் ஜனநாயகத்தை கொலைச் செய்த அரசாக வரலாற்றில் நினைவுக்கூறப்படும்; நான் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொள்ளமாட்டேன்" என்றார்.
இதனிடையே, ஜார்க்கண்டில் மாணவர்களின் போராட்டம் தீவிரமடைந்ததை அடுத்து அரசுத் தேர்வு முறைகேடுகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு, ஜார்க்கண்ட் அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் முன்னாள் தலைவர் எல்.கியாங்டேவை அதிரடியாக கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
அதேபோல், போராட்டக்காரர்கள் மீது கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசி காவல்துறையினர் கலைக்க முயன்றதால் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.