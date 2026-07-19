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ஜம்மு காஷ்மீரில் மேகவெடிப்பால் கொட்டித் தீர்த்த மழை; பெருவெள்ளத்தால் 17 பேர் உயிரிழப்பு, பலர் மாயம்

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, வெள்ள பாதிப்புகள் குறித்து காஷ்மீர் முதலமைச்சர் மற்றும் துணை நிலை ஆளுநருடன் கேட்டறிந்தார்.

ரஜௌரி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற மீட்புப் பணி
ரஜௌரி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற மீட்புப் பணி (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 4:35 PM IST

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ரஜௌரி/ஜம்மு: ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ள பூஞ்ச், ரஜௌரி மாவட்டங்களில் கொட்டித் தீர்த்த மழையின் விளைவாக ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி 17 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர் மாயமாகி உள்ளனர்.

பூஞ்ச் மற்றும் ரஜௌரி ஆகிய இரு மாவட்டங்களிலும் சனிக்கிழமை இரவு முதல் இடைவிடாமல் மழை பெய்தது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் 77 மில்லி மீட்டர் மழையும், ரஜௌரி மாவட்டத்தில் 103 மில்லி மீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

மேகவெடிப்பு ஏற்பட்டு பெருமழை பெய்ததால், பீர்பஞ்சல் பகுதியில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டதுடன் நிலச்சரிவும் ஏற்பட்டது. வெள்ளத்தால் சாலைகள் துண்டிக்கப்பட்டன.

பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லும் மக்கள்
பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லும் மக்கள் (ETV Bharat)

இதையடுத்து காவல் துறை, தீயணைப்புத் துறை உள்ளிட்டவை மீட்பு பணியில் இறங்கி, வெள்ளத்தில் சிக்கிக் கொண்டவர்களை கயிறு கட்டி மீட்டனர்.

இருப்பினும், பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் மழையால் வீடுகள் இடிந்து விழுந்தன. சில வீடுகள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. இதுவரை, 16 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டதாக உயரதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். முன்னதாக, ரஜௌரி மாவட்டத்தில் ஒரு பெண்ணின் உடல் காலையில் மீட்கப்பட்டது.

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இதுகுறித்து அரசு உயரதிகாரி ஒருவர் ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "மழைக்குப் பிறகு பலர் காணவில்லை என்று தகவல்கள் வருகின்றன. இதனால் உயிரிழப்பு அதிகரிக்கக்கூடும் எனத் தெரிகிறது" என்றார்.

காஷ்மீர் திரும்பிய ஒமர் அப்துல்லா

ஜம்மு-காஷ்மீரின் பல பகுதிகளில் நிலைமை மோசமடைந்தது. இதையடுத்து, ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு மாநில அந்தஸ்து கோரி போராட்டம் நடத்த டெல்லி சென்ற ஜம்மு-காஷ்மீர் முதலமைச்சர் ஒமர் அப்துல்லா, தனது பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு காஷ்மீர் திரும்பினார்.

துணைநிலை ஆளுநர் மனோஜ் சின்ஹாவும் நிலைமையை கண்காணித்து வருகிறார். பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான உதவிகள் உடனடியாக கிடைப்பதை உறுதிசெய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு அவர் உத்தரவிட்டார்.

நிலைமையை கேட்டறிந்த அமித் ஷா

துணை நிலை ஆளுநர் மனோஜ் சின்ஹா, முதலமைச்சர் ஒமர் அப்துல்லா ஆகியோரிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, மழை வெள்ள பாதிப்பு குறித்து கேட்டறிந்தார். பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தேவையான உதவிகளையும் செய்து தருவதாக உறுதி அளித்தார்.

கனமழை எச்சரிக்கை

ஜம்மு-காஷ்மீரின் கோடை தலைநகரான ஶ்ரீநகரில் இன்று காலை முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது. மற்ற பகுதிகளில் மிதமான மழைப்பொழிவு உள்ளது.

இந்நிலையில், ஜூலை 19 முதல் ஜூலை 23 வரை ஶ்ரீநகர் பகுதியில் கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

இதனால், ஃபகிர் குஜ்ரி, கோன்மவ் ஆகிய இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்படும் இடங்கள், மலையடிவாரம், நீர்நிலைகள் ஆகியவற்றுக்கு அருகில் பொதுமக்கள் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

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அமர்நாத், வைஷ்ணவி தேவி கோயில் யாத்திரை நிறுத்தம்

கனமையால், காஷ்மீரில் அமர்நாத் யாத்திரை, வைஷ்ணவி கோயில் யாத்திரை பாதியில் நிறுத்தப்பட்டது. மாவட்ட நிர்வாகம் அவ்வப்போது தரும் அறிவிப்புகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று யாத்ரீகர்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

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