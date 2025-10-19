மணமகன் இல்லாமல் திருமண ஊர்வலமா..? நிதிஷ் குமாருக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்த பீகார் முன்னாள் முதல்வர்!
பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், முதல்வர் வேட்பாளரை முடிவு செய்வதில் பாஜக, ஜேடியு இடையே குழப்பம் நீடித்து வருகிறது.
Published : October 19, 2025 at 7:24 PM IST
பாட்னா: முதல்வர் வேட்பாளராக நிதிஷ் குமாரை அறிவித்து தேர்தலில் போட்டியிடுவதே நல்லது என மத்திய அமைச்சரும், பீகார் முன்னாள் முதல்வருமான ஜிதன் ராம் மஞ்சி தெரிவித்துள்ளார்.
பீகாரில் உள்ள 243 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு நவம்பர் 6 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இரண்டு கட்டங்களாக நடக்கவுள்ள இந்த தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை நவம்பர் 14 ஆம் தேதி நடக்கிறது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக மற்றும் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் (JDU) பெருவாரியான தொகுதிகளில் வெல்ல தீவிர காட்டி வருகின்றன. இந்த தேர்தலில் பாஜக மற்றும் ஜேடியு தலா 101 இடங்களில் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளன.
இந்த நிலையில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் முதல்வர் பதவியில் யாரை அமர்த்துவது என்பதில் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. சமீபத்தில் இது தொடர்பாக பேட்டியளித்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பீகாரில் இந்த முறை நிதிஷ் குமார் தலைமையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி போட்டியிடுவதாகவும், தேர்தல் முடிவுகள் வந்த பிறகே முதல்வர் யார் என்று முடிவு செய்யப்படும் எனவும் தெரிவித்திருந்தார்.
#WATCH गयाजी(बिहार): केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, " भाजपा के लोगों ने भी कहा है और jdu के लोगों ने भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ें तो ज्यादा अच्छा है। अगर nda… pic.twitter.com/ahRh7qaDRz— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 19, 2025
இந்த நிலையில், மத்திய அமைச்சரும் இந்துஸ்தானி அவாம் மோர்ச்சா தலைவருமான ஜிதன் ராம் மஞ்சி, நிதிஷ் குமாரை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார். இது தொடர்பாக தனியார் செய்தி நிறுவனத்துக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில், ''நிதிஷ் குமாரை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவித்து தேர்தலில் போட்டியிடுவது நல்லது. மணமகன் இல்லாமல் திருமண ஊர்வலத்தை நடத்துவது சரியல்ல. நாம் ஏற்கனவே அவரை (நிதிஷ் குமார்) மணமகனாக ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால், அவரை ஏன் மணமகனாக கருதக்கூடாது? அவரை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிப்பதில் எந்தப் பிரச்சினையும் இருக்கக்கூடாது'' என்றார்.
பீகாரில் அடுத்த முறையும் நிதிஷ் குமார் தான் முதலமைச்சர் என்று ஐக்கிய ஜனதா தளத்தை சேர்ந்தவர்கள் உறுதியாக இருந்து வருகின்றனர். மேலும், நிதிஷ் தலைமையில் தான் பாஜகவும் கூட்டணி அமைத்துள்ளது. இருப்பினும், பாஜக தலைமை இதுவரை நிதிஷ் குமாரை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்கவில்லை. தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், முதல்வர் வேட்பாளரை முடிவு செய்வதில் பாஜக, ஜேடியு இடையே குழப்பம் நீடித்து வருகிறது.