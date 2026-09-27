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'பாஜக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட கூறினார் ஞானேஷ் குமார்' - கேரள முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் ஜி.ஜி.தாம்சன் பரபரப்பு பேட்டி

ஆளும் கட்சிக்கு ஆதரவாக எந்த எல்லைக்கும் செல்லக்கூடிய ஒருவர், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையராக இருப்பது ஜனநாயகத்தின் மீது விழுந்திருக்கும் பயங்கரமான அடி என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் தெரிவித்துள்ளது.

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார், கேரள முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் ஜி.ஜி. தாம்சன்
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார், கேரள முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் ஜி.ஜி. தாம்சன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2026 at 5:17 PM IST

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திருவனந்தபுரம்: இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார், தன்னை பாஜக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட கூறியதாக கேரள மாநில முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் ஜி.ஜி.தாம்சன் கூறியிருப்பது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏற்கனவே எஸ்.ஐ.ஆர். விவகாரத்தில் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாக கூறி ஞானேஷ்குமார் மீது கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், ஜி.ஜி.தாம்சனின் குற்றச்சாட்டு மேலும் புயலை கிளப்பியுள்ளது.

ஏசியாநெட் மலையாளம் தொலைக்காட்சிக்கு கேரள மாநில முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் ஜி.ஜி.தாம்சன் பேட்டி அளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "அது 2016-ஆம் ஆண்டு காலக்கட்டம். இன்றைய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையராக உள்ள ஞானேஷ் குமார் அன்றைக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தில் ஜம்மு-காஷ்மீர் பிரிவின் கூடுதல் செயலாளராக பதவியில் இருந்தார். நான் கேரள அரசின் தலைமைச் செயலாளராக இருந்தேன்.

நாங்கள் இருவரும் சர்வீஸில் இருந்தபோது நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்தோம். ஒருமுறை டெல்லிக்கு விமானத்தில் சென்றபோது இருவரும் சந்தித்து பேசினோம்.

அப்போது, பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு என்ன செய்யப் போகிறீர்கள் என என்னிடம் ஞானேஷ்குமார் கேட்டார். அதற்கு, பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்து 'ப்ளான்' செய்ய வேண்டும் எனக் கூறினேன்.

உடனே ஞானேஷ்குமார், '2019 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பாஜக சார்பில் நீங்கள் போட்டியிட வேண்டும். வெற்றி பெற்று எம்.பி. ஆகுங்கள். அதற்கு பிறகு மந்திரி ஆகுங்கள்' எனக் கூறினார். அவர் இப்படி சொன்னதுமே, அந்த யோசனையை நான் உடனடியாக நிராகரித்தேன்" என தனது பேட்டியில் ஜி.ஜி.தாம்சன் தெரிவித்தார்.

காங்கிரஸ் ஆவேசம்

ஜி.ஜி.தாம்சனின் இந்த பேட்டி, சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி இந்திய அரசியலில் கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து காங்கிரஸ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் இதனை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது. "பாஜகவில் போட்டியிடுமாறு கூறுவதற்கு ஞானேஷ்குமார் யார்? யார் தலைமையின் கீழ் இருந்துகொண்டு, அவர் இதுபோன்ற போன்ற வேண்டுகோளை ஜி.ஜி.தாம்சனிடம் வைத்தார்? இன்று தலைமைத் தேர்தல் ஆணையராக இருக்கும் ஞானேஷ்குமார், 2016-ம் ஆண்டிலேயே பாஜகவுக்கு ஆள்சேர்க்கும் வேலையில் ஏன் ஈடுபட்டார்?" என கேள்வியெழுப்பியுள்ளது.

இதுகுறித்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், வயநாடு எம்.பி.யுமான பிரியங்கா காந்தி காட்டமாக கருத்து தெரிவித்துள்ளார். மலப்புரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரின் இந்த நடவடிக்கையை சாதாரணமாக கடந்து செல்ல கூடாது. அரசியல் பின்புலம் இல்லாமல் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளில் அவர் ஈடுபட்டிருக்கமாட்டார். உடனடியாக ஞானேஷ்குமார் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். இதுதான் தேர்தலுக்கு முன்பு பாஜக பெரும் நம்பிக்கையுடன் பேசுவதற்கு காரணமா?" என கேள்வியெழுப்பினார்.

கொந்தளித்த இடதுசாரிகள்

இந்த விவகாரம் குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய செயலாளர் எம்.ஏ. பேபி கூறுகையில், "ஒரு மிகப்பெரிய அதிகாரத்தில் அமர்ந்து கொண்டு தனது பதவியை துஷ்பிரயோகம் செய்திருக்கிறார் ஞானேஷ்குமார். ஒரு நாட்டின் ஜனநாயக நடைமுறையை இந்த அளவுக்கு வலுவிழக்க செய்யக் கூடாது? பாஜக தொடர்ந்து ஆட்சியை தக்க வைப்பதன் ரகசியம் இப்போதுதான் புரிகிறது" என எம்.ஏ. பேபி தெரிவித்தார்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கேரள செயலாளர் பினோய் விஸ்வம் கூறுகையில், "ஜி.ஜி. தாம்சனின் இந்த பேட்டியானது தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார், பாஜகவுடன் வைத்துள்ள ரகசிய உறவை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. ஆளும் கட்சிக்கு ஆதரவாக எந்த எல்லைக்கும் செல்லக்கூடிய ஒருவர், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையராக இருப்பது ஜனநாயகத்தின் மீது விழுந்திருக்கும் பயங்கரமான அடி" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

ஜிஜி தாம்சன்
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர்
ஞானேஷ் குமார்
பாஜக
GYANESH KUMAR

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