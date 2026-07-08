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வயல்கள் மீது ரிங்காரமிடும் எந்திரம் | ஜார்க்கண்ட்டில் அசத்தும் 'ட்ரோன் தீதி' சீதாமணி குமாரி

தற்போது ஜார்க்கண்டில் நான்கு 'ட்ரோன் தீதிகள்' உள்ளனர். இவர்களில் மூவர் ராஞ்சி மாவட்டத்திலும், ஒருவர் தியோகர் மாவட்டத்திலும் உள்ளனர். இவர்களில் சீதாமணி குமாரி முக்கியமானவர்.

சீதாமணி குமாரி
சீதாமணி குமாரி (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 8, 2026 at 4:57 PM IST

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ராஞ்சி: ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் 'ட்ரோன் தீதி' என்று அழைக்கப்படும் சீதாமணி குமாரி, விவசாயத் துறையில் நவீன தொழில்நுட்பத்தை புகுத்தி கிராமப்புற பெண்களின் சுயசார்பு வாழ்க்கைக்கு ஒரு புதிய வழிகாட்டியாகத் திகழ்கிறார்.

ஜார்க்கண்ட் மாநிலம், ராஞ்சி மாவட்டம் நகடி பகுதியை சேர்ந்தவர் சீதாமணி குமாரி. சாதாரண கிராமப்புறப் பின்னணி கொண்ட இவர், மகளிர் சுய உதவிக்குழு மூலம் மத்திய அரசின் இலவச ட்ரோன் ஓட்டுநர் பயிற்சியில் சேர்ந்தார். 15 நாட்கள் தீவிரப் பயிற்சிக்கு பிறகு, சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ 'ரிமோட் பைலட் சான்றிதழ்' பெற்று முன்னோடி பெண் ட்ரோன் பைலட்டுகளில் ஒருவராக மாறினார். 2023-ம் ஆண்டு பெற்ற அந்த உரிமம் 10 ஆண்டுகள் செல்லுபடியாகக் கூடியது.

ட்ரோன்களை இயக்குவது மட்டுமல்லாமல், அதனை பழுதுபார்ப்பது உள்ளிட்ட அனைத்து பணிகளிலும் சிறந்து விளங்குகிறார்.

தற்போது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் மிக சில பெண் ட்ரோன் பைலட்டுகள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், சீதாமணி குமாரி அங்கு வேளாண்மைப் பணிகளில் மிகவும் பரபரப்பாகவும் தீவிரமாகவும் இயங்கி வருகிறார்.

சீதாமணி குமாரி
சீதாமணி குமாரி (ETV Bharat)

வழக்கமாக ஏக்கர் கணக்கில் நிலங்களில் கைமுறையாக உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகளை தெளிக்க விவசாயிகளுக்குப் பல மணி நேரம் அல்லது நாட்கள் ஆகும். ஆனால், சீதாமணி தனது ட்ரோன் மூலம் வெறும் 7 முதல் 10 நிமிடங்களில் ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் துல்லியமாக உரம் தெளித்து முடித்து விடுகிறார்.

இவர் மூலம் தெளிக்கப்படும் திரவ நானோ யூரியா மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் பயிர்களின் மீது சமமாகப் படுவதால், மருந்து வீணாவது 10-30% வரை குறைகிறது. இதனால் விவசாயிகளின் முதலீட்டுச் செலவு குறைந்து, விளைச்சல் அதிகரிக்கிறது.

விவசாயப் பணிகள் தீவிரமாக இருக்கும் காலங்களில், சுற்று வட்டாரக் கிராமங்களை சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் சீதாமணியை முன் கூட்டியே தங்களது வயல்களுக்கு ட்ரோன் மூலம் மருந்து மற்றும் உரம் தெளிக்க முன்பதிவு செய்து விடுகின்றனர். இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு நவீனச் சேவை கிடைப்பதுடன், சீதாமணி போன்ற கிராமப்புறப் பெண்கள் தங்களது சொந்தக் காலில் நின்று, மாதம் ஒரு நல்ல தொகையை வருமானமாக ஈட்டி சுயசார்பு வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பிரத்யேகமாக பேட்டி அளித்த அவர், "ஆரம்பத்தில் இத்தகைய நவீன எந்திரத்தை இயக்குவது கடினமாக இருக்கும் என்று நினைத்தேன். ஆனால் பயிற்சிக்குப் பிறகு நான் நினைத்தது தவறு என புரிந்து விட்டது.

இன்று, ட்ரோன்கள் என் வாழ்க்கையை மாற்றிவிட்டன. பல மணி நேரம் தேவைப்பட்ட பணிகள் இப்போது சில நிமிடங்களிலேயே முடிக்கப்படுகின்றன. இது எனது வருமானத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் அதிகரித்துள்ளது. இப்போது நான் சுயசார்புடன் இருப்பதோடு, மற்ற விவசாயிகளுக்கும் உதவுகிறேன்" என்று அவர் கூறினார்.

தற்போது ஜார்க்கண்டில் நான்கு 'ட்ரோன் தீதிகள்' உள்ளனர். இவர்களில் மூவர் ராஞ்சி மாவட்டத்திலும், ஒருவர் தியோகர் மாவட்டத்திலும் உள்ளனர். இவர்களில் சீதாமணி குமாரி முக்கியமானவர்.

பாரம்பரிய விவசாயக் குடும்பங்களை சேர்ந்த பெண்கள், தற்போது அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தைக் கையாண்டு கிராமப்புறப் பொருளாதாரத்தை மாற்றி அமைத்து வருவதற்கு சீதாமணியின் இந்த 'ட்ரோன் பயணம்' ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் என்றால் மிகையல்ல.

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